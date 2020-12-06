И мы ещё удивляемся, почему от Этери бегут ученицы?

Блестящая фигуристка Валиева легко победила в Москве. А Тутберидзе её даже не похвалила

Не в обиду остальным участницам пятого этапа Кубка России, женский турнир в Москве превратился в бенефис Камилы Валиевой. В первый день соревнований 14-летняя фигуристка из группы Тутберидзе удивила и порадовала удачной попыткой тройного акселя – самого сложного прыжка, разрешённого в короткой программе, а судьи выписали ей оценку выше официального мирового рекорда.

К произвольной программе Валиева и её тренерский штаб подготовили ещё одну премьеру. Вместо откровенно неудачного платья с огромной змеёй на спине, в котором она проиграла Трусовой два месяца назад, Камила вышла на лёд в скромном чёрном наряде с украшениями в виде зелёных стразов.

Камила была великолепна, но Тутберидзе её так и не похвалила. Это вообще нормально?

Трогательное украшение турнира

Об уровне конкуренции на этапе Кубка России в Москве красноречивее всего говорит тот факт, что помимо выступления Валиевой самым ярким моментом короткой программы стали объятия сестёр-близняшек Окладниковых из Красноярского края. Когда Даша уже откаталась, а Ксюша только выходила на лёд, девушки обнялись и подарили зрителям очень милый и трогательный эпизод.

В произвольной программе они снова выступали подряд и вновь поприветствовали друг друга у бортика. На этот раз Ксения была лучше и изо всех сил утешала сестру после её неудачного выступления. Говорить о большом потенциале девушек пока не приходится, но такие моменты способны украсить любое спортивное событие. Тем более когда о реальной борьбе за победу речи не идёт.

Новая звезда Тутберидзе удивила уникальным достижением. Трусовой можно заканчивать? 14-летняя Валиева пишет историю! Этери Георгиевна наконец-то создала идеальную фигуристку.

Первая после Камилы

В спортивном плане интрига жила только в борьбе за серебро. Анастасия Тараканова уступала Ксении Цибиновой чуть больше трёх баллов и качественным исполнением лирической произвольной программы сделала хорошую заявку на второе место.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Впрочем, Ксения ответила более чем достойно. Недокрут на лутце в каскаде с ойлером и тройным сальховом не позволил ей опередить Тараканову в произвольной программе, но благодаря запасу итоговая позиция вслед за Валиевой досталась именно ученице Сергея Давыдова.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Дело не только в платье

Если бы турнир приходил со зрителями, то в момент выхода на лёд Валиевой в зале наверняка можно было бы оглохнуть. А так Камилу на арене встречал лишь баннер в её поддержку, размещённый на трибунах «Мегаспорта».

Ещё на разминке бросилось в глаза, что у Валиевой изменилось платье для произвольной программы. Предыдущий вариант со змеёй на спине и маленькими змейками на перчатках выглядел пёстрым и перегруженным декоративными элементами, за что был раскритикован болельщиками. В команде Тутберидзе прислушались к критике, и на пятом этапе Камила предстала в аккуратном чёрном платье с едва заметными зелёными стразами. Новый вариант выглядит интереснее, но всё-таки теряется на фоне мощнейшей музыкальной темы Равеля.

Рекорд, которого не было. Почему выдающийся результат Валиевой не войдёт в историю Камила впервые в карьере прыгнула тройной аксель на соревнованиях! Прямо на глазах у Тутберидзе.

Сама Валиева, кажется, за время перерыва между турнирами стала лучше чувствовать, что именно она катает под Болеро. Камила полностью вкладывается в передачу очень сложного образа и выдерживает ураганный темп композиции. Но при этом не покидает ощущение, что 14-летняя Камила уж слишком милая и нежная для этой музыки. И это несоответствие не скрыть никакими тренировками.

Жёсткая реакция Тутберидзе на победу своей ученицы

В техническом плане Валиева выступила гораздо сильнее, чем на своём первом взрослом турнире двухмесячной давности, но всё равно не обошлась без падения. Причём снова неудача постигла её не на сложнейших четверных тулупах, а на тройном лутце. «Ты не оставляешь мне возможности тебя похвалить», — услышала Камила от Тутберидзе после проката.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Учитывая, что Камила чисто исполнила два четверных, опередила ближайшую соперницу на 56 баллов и в целом показала блестящее катание, реакция Тутберидзе кажется странной. Да, падение на лутце не может не расстраивать наставников, но отказ от малейшей похвалы своей подопечной после её первой взрослой победы всё равно выглядит жёстко. Такая манера поведения приносит Тутберидзе успех и признание, но может надломить подростковую психику.

И мы ещё удивляемся, почему от неё бегут ученицы.