Новая звезда Тутберидзе удивила уникальным достижением. Трусовой можно заканчивать?

Восторги по поводу Камилы Валиевой многих раздражают. А как не восторгаться, если Этери Тутберидзе наконец-то подготовила идеальную фигуристку? С тройным акселем у Камилы вообще нет слабых мест. Сложнейший прыжок делает юную спортсменку самой реальной претенденткой на победу на предстоящем чемпионате России. А к Олимпиаде она вообще может стать недосягаемой.
Неужели всего один прыжок поменял расклад сил в российском фигурном катании?
Почему новый прыжок Валиевой – сенсация
Ещё пару месяцев назад тройной аксель Валиевой казался малореальным. На открытых прокатах сборной и на втором этапе Кубка России в Москве было заметно, что фигуристка начала расти. При таких условиях сохранить имеющиеся прыжки уже за счастье, а разучивание новых элементов для многих превращается в непосильное испытание.
Первый взрослый старт в карьере получился для Валиевой неоднозначным. После блестящего катания и гигантских оценок в короткой программе 14-летняя фигуристка не справилась с волнением и завалила произвольную. Возникли опасения, что на фоне изменений в организме у Камилы пропала стабильность в прыжках.
Но уже через неделю в «Инстаграме» команды Тутберидзе появилось видео с безупречным тройным акселем Валиевой. Причём Камила не только идеально выехала с коварного элемента, но и усложнила его поднятием рук над головой. Появление в арсенале юной фигуристки тройного акселя вновь выводило её в лидеры гонки за статус фаворитки Олимпиады в Пекине. Оставалось дождаться исполнения нового прыжка на соревнованиях.
Аксель Валиевой лучше, чем у соперниц
После снятия звёзд фигурного катания с последнего этапа Кубка России главной интригой соревнования стал контент Камилы Валиевой. 14-летняя фигуристка в прошлом сезоне выиграла все юниорские турниры и постепенно завоёвывает звание новой звезды Тутберидзе. О том, будет ли ученица Этери исполнять тройной аксель в короткой программе, гадали не только зрители, но и комментаторы. Вроде бы сама ситуация толкала на эксперименты, но в заявке фигуристки значился только двойной прыжок, да и на разминке дело до тройного так и не дошло. Поэтому до начала проката казалось, что Камила не собирается рисковать.
Валиева легко и непринуждённо начала программу под «Шторм» Эрика Рэдфорда и первым прыжком исполнила тройной флип. В тот момент шансы увидеть от Камилы тройной аксель казались минимальными, ведь вторым по счёту этот прыжок не делала ни одна фигуристка. Обычно его ставят в самое начало программы, когда ещё есть силы. Однако неординарная ученица Тутберидзе ещё раз доказала, что идёт своим собственным путём. Долгий заход вселил надежду, а сам прыжок не оставил сомнений – есть первая соревновательная попытка тройного акселя от Камилы Валиевой.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Спортсменка удивила уникальным достижением: тройной аксель впервые был исполнен вторым прыжком в короткой программе, да ещё и с поднятыми наверх руками – такого на взрослых турнирах не делал никто и никогда! Вот так 14-летняя фигуристка пишет историю!
На приземлении спортсменку немного повело, и для сохранения равновесия ей пришлось сделать лишний шаг. Но даже со степ-аутом аксель Валиевой произвёл сильное впечатление. Кажется, немного практики – и этот элемент ультра-си станет мощным оружием Камилы и поможет ей оставлять за собой короткую программу даже в борьбе с Косторной, Трусовой, Щербаковой и Туктамышевой.
Что даёт Валиевой новый крутой прыжок
Удачную премьеру тройного акселя Валиевой сложно переоценить. Да, в отличие от Щербаковой и Трусовой она по-прежнему не делает сложнейшие четверные – флип и лутц, ограничиваясь тулупом, но тройной аксель в короткой программе даёт ей преимущество над Аней, а роскошная интерпретация программ и гениальные вращения позволяют обыгрывать Сашу. При стабильном уровне катании оценки Валиевой будут только расти, поэтому уже сейчас можно предполагать, что в следующем сезоне Камила побьёт мировой рекорд Алёны Косторной. Да и вообще, если Валиева и дальше будет так же уверенна в себе и безупречна, то Трусовой, Косторной и Щербаковой можно заканчивать. Если, конечно, их интересуют только медали крупных турниров.
Есть ещё одно достижение, которое может покориться Камиле уже в скором времени. Из взрослых ещё никто на соревнованиях не показывал тройной аксель и четверной прыжок в одной программе. Этим достижением обладают только юниорки Алиса Лью и Софья Акатьева. Возможно, на чемпионате России на подобной риск пойдут Туктамышева или Трусова. Поэтому именно в произвольной программе на пятом этапе Кубка России в Москве у Камилы есть возможность опередить более опытных соперниц и снова вписать своё имя в историю.
Звучит не слишком реалистично, но ведь и тройного акселя в короткой от неё никто не ждал.
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