«Мы оба немного ревнуем». Как свадьба спасла звезду «Ледникового периода» от депрессии

Фигурист Энберт приносил России медали, но прославился благодаря катанию в телешоу с известной актрисой. Кто же делает его счастливым?

Для фигуриста Александра Энберта «Ледниковый период» изменил всё. Всего за пару месяцев он из малоизвестного широкой публике спортсмена превратился в главную звезду популярного шоу и мечту миллионов российских женщин.

От дуэта Александра с актрисой Ольгой Кузьминой в восторге не только зрители, но и судьи, а по количеству просмотров их выступления опережают прокаты таких глыб шоу-бизнеса, как Ольга Бузова и Регина Тодоренко. Александр и Ольга настолько органично смотрятся в номерах про любовь, что многие зрители заподозрили молодых людей в романтических чувствах друг к другу, но на самом деле сердце Энберта давно занято.

Так кто же покорил красавца-фигуриста и помог ему не сломаться в тяжелейший период жизни?

Пять партнёрш и предложение Савченко

Спортивный путь Энберта начался в шестилетнем возрасте на санкт-петербургском катке «Юбилейный». Маленький Саша пристально следил за противостоянием Плющенко и Ягудина и сам хотел стать одиночником. Но через несколько лет мальчик резко начал расти, поэтому тренеры посоветовали ему перейти в парное катание.

Высокий фигурист с мощным телосложением был чуть ли не эталоном партнёра, а вот найти подходящую партнёршу долго не удавалось. На взрослой арене Александр дебютировал с Ксенией Озеровой, затем дважды останавливался в шаге от пьедестала чемпионата России в паре с бывшей одиночницей Катариной Гербольдт, а также пробовал кататься с яркой Василисой Даванковой.

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Талант Александра заметили и за рубежом. После Олимпиады в Сочи к Энберту присматривалась Алёна Савченко, которая в итоге выбрала француза Бруно Массо и стала с ним олимпийской чемпионкой. Позже Энберт признавался, что получал предложение из Германии, но ответил на него решительным отказом. Фигурист хотел выступать только за Россию.

Найти идеальную партнёршу Энберту посчастливилось только с пятого раза. С яркой эстонкой Натальей Забияко Александр в первый же сезон смог войти в пятёрку на чемпионате России, а далее результаты шли только в гору.

«Хочу, чтобы дочь увидела меня на Олимпиаде». Как Алёна Савченко смеётся над стереотипами 36-летняя фигуристка может перейти в одиночницы и мечтает о шестой Олимпиаде. А ещё ждёт спонсора из России и хочет в «Ледниковый период».

Взлёт и крах олимпийской мечты

Уже в первые месяцы сотрудничества пара стала отрабатывать сложнейший выброс тройной аксель. Одна из попыток завершилась для партнёрши переломом пятки, а другая едва не стала фатальной. В результате падения Наталья получила тяжёлую травму головы, последствия которой ощущает до сих пор. Но хрупкая фигуристка не только вернулась на лёд, но и нашла в себе мужество вновь довериться Энберту.

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Вместе Забияко и Энберт добились бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы, а также стали серебряными призёрами Олимпиады в командных соревнованиях. С каждым годом дуэт только прогрессировал, а их постановки отличались неординарностью. У Александра и Натальи были все шансы стать первой парой России, но неожиданно партнёра начало подводить здоровье – врачи просто не допускали его на некоторые турниры. Сам Александр чувствовал себя хорошо и не замечал усталости, но специалисты видели картину по-другому.

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«Я проблемы не видел, и подсознательно пришлось убеждать себя, что врачи правы. Но осознание, что это серьёзно, всё-таки появилось. В голове были мечты об олимпийском золоте, и после Олимпиады они начали рушиться», — признавался Энберт в интервью проекту «Будущее России».

После долгих обсуждений дуэт вместе с тренерами пришёл к тому, что постолимпийский сезон — их последний. Забияко и Энберт блистательно выступили на чемпионатах мира (обычном и командном), завоевали две бронзы и больше на турнирах не появлялись. А в феврале 2020 года официально завершили карьеру.

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Кто жена Александра Энберта

После вынужденного ухода из спорта Александр переживал тяжелейший период в жизни. Нужно было заново искать себе применение, ставить новые вызовы. Какое-то время фигурист не мог смириться с тем, что карьера окончена, чувствовал внутренний протест. Справиться с проблемами Энберту помогла поддержка любимой девушки. Александр в течение 10 лет встречался с моделью Алесей Данчук, а вскоре после его ухода из фигурного катания молодые узаконили отношения. Свадьба и вызванные её положительные эмоции помогли Александру переключиться с грустных мыслей и спасли звезду «Ледникового периода» от депрессии.

Супруга Энберта участвовала в конкурсах красоты, выучила несколько языков, работала моделью, а сейчас занимается бизнесом и успешно развивает свой блог. С её подачи Александр тоже начал путь в модельном бизнесе.



«Мы с Сашей уже более 11 лет вместе и всегда друг друга поддерживаем! Он постоянно проводит время на тренировках с другими девушками, а мне часто приходится сниматься с другими парнями, но главное — это время, когда мы встречаемся дома и делимся всем, что произошло за день! Хотя, если признаться, мы оба немного ревнуем и не разрешаем друг другу целовать наших партнёров, даже если это актёрская игра», — признаётся Алеся.

Неожиданная популярность после спорта

По иронии судьбы, высококлассный фигурист с множеством престижных наград по-настоящему популярен стал благодаря телешоу о фигурном катании. В проекте «Ледниковый период» партнёршей Александра стала актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня» и съёмкам в рекламе. Александр и Ольга удивляют сложнейшими по меркам шоу элементами и яркой харизмой. Каждое их выступление получает море положительных отзывов в интернете. Во времена спортивной карьеры о такой народной любви Энберт мог лишь мечтать.



Неудивительно, что, по просочившейся информации, именно Энберт с Кузьминой стали победителями шоу. Благодаря потрясающе успешному дебюту в «Ледниковом периоде» перед бывшим фигуристом открываются широкие перспективы как в шоу-бизнесе, так и в тренерской работе.



А уж сколько женских сердец он разбил за эти три месяца – не сосчитать!