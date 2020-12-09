Со льда в блогеры. Как известная российская фигуристка стала звездой интернета

Василиса Даванкова приносила России медали и была женой главного сердцееда фигурного катания. Но прославили её очень странные челленджи.

Карьера фигуристки молниеносна. Но кто сказал, что это плохо? Даже спортсменки без громких титулов всего за несколько лет в фигурном катании зарабатывают полезные связи и получают все шансы для реализации за пределами катка.

Василиса Даванкова приносила России медали престижных турниров, каталась с будущим призёром Олимпиады и даже тайно вышла замуж за главного сердцееда мирового фигурного катания. Но по-настоящему прославилась Василиса уже после того, как повесила коньки на гвоздь. Дочь успешного российского бизнесмена покорила YouTube безбашенными видео, в которых испытывает себя на прочность. Её ролики собирают сотни тысяч просмотров, а число подписчиков канала превышает 1,5 млн человек.

Рассказываем, как бывшая фигуристка сборной России уже в 22 года превратилась в одного из самых популярных блогеров страны.

Страх, сломавший карьеру

Василиса Даванкова так и не выиграла Олимпийские игры или чемпионат мира, но смогла запомниться любителям фигурного катания. Наибольших успехов она добилась в паре с Андреем Депутатом. Перспективный дуэт стал третьим на юниорском чемпионате мира, остановился в шаге от победы в финале Гран-при среди юниоров, дважды входил в топ-5 на взрослом чемпионате России. Однако в 15 лет Василиса начала резко расти, и Андрею стало трудно выполнять поддержки и выбросы. В итоге дуэт распался, а Даванкова ушла от тренера Сергея Доброскокова к Нине Мозер, где её новым партнёром стал Александр Энберт.

Василиса быстро нашла общий язык с будущим призёром Олимпийских игр и вместе с Энбертом приступила к изучению самых сложных элементов. Однако в какой-то момент внутри девушки что-то произошло. Бесстрашная фигуристка вдруг стала опасаться опасных поддержек и выбросов. Внезапно появившийся страх взял верх над спортивными амбициями и вынудил Василису в 16 лет перейти в танцы на льду. А вскоре она и вовсе завершила карьеру.

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Тайный брак с известным мачо

В фигурном катании дочь успешного российского бизнесмена Александра Даванкова не только стала одной из лучших спортсменок России, но и встретила первого мужа. Василиса четыре года состояла в отношениях с известным тренером и хореографом Николаем Морозовым, которого смело можно назвать главным сердцеедом мирового фигурного катания. Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, Даванкова тайно вышла замуж за Морозова и даже согласилась переехать с ним в США. Василиса вспоминает, что была счастлива в браке, но решила вернуться на родину ради возможности самореализации.

«В тот момент я уже начала заниматься блогерством и стала снимать не просто ролики, где можно сидеть перед камерой, находясь в любой стране, мне уже стали необходимы площадки, помощники…

И я начала больше времени проводить в Москве. Плюс я уже тогда перешла на четвёртый курс МГУ, и у меня закончилось свободное посещение. Нужно было ходить на занятия. Передо мной встал выбор: или я остаюсь замужем и рожаю детей, или я продолжаю развиваться», — рассказывала о том периоде бывшая фигуристка в интервью Life.

«Я была послушной девочкой». Американская фигуристка стала звездой фильмов для взрослых Мелисса могла выступить на Олимпиаде в Сочи, но её не взяли. Впрочем, теперь у неё намного больше поклонников.

Со льда в звёзды YouTube

После развода Даванкова окончательно перебралась в Москву и начала активно развиваться в качестве блогера. В 2017 она запустила канал на YouTube и после недолгих экспериментов отыскала наиболее удачный для себя формат — всевозможные челленджи и развлекательные ролики, многие из которых выглядят очень странными.

Василиса ходит по воде, прыгает с вышки в резиновый круг, сидит часами среди льда, висит вниз головой на турнике.

На данный момент на её канале уже 1,65 млн подписчиков, которых девушка называет своей семьёй. Она по праву считается одним из самых популярных и успешных блогеров российской части видеосервиса. Василиса не скрывает, что добиться успеха в интернете ей во многом помогло насыщенное спортивное прошлое, а сама она называет себя самым бесстрашным блогером.

Сейчас блог приносит Василисе хороший заработок. Основная его часть идёт от рекламы и монетизации от просмотров. Но Василиса не собирается останавливаться на достигнутом. Она постепенно развивает свои аккаунты на других площадках. По числу подписчиков в «инстаграме» бывшая парница пока заметно уступает Медведевой и Загитовой, но вполне может наверстать отставание, ведь ей только 22 года.

Это для фигуристок «почтенный возраст», а для блогеров – самый расцвет.