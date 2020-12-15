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Печальная история фигуриста Владимира Фёдорова – травма от Семенович, личная жизнь, куда пропал

Печальная история фигуриста Владимира Фёдорова
Алексей Адамов
«Аня испугалась». Куда пропал бывший партнёр Семенович после расставания со звездой
Уникальный фигурист Владимир Фёдоров стал жертвой закулисных интриг. А популярная певица отправила его на операционный стол.
Фигурное катание / Прочие турниры 0

На льду партнёры по дуэту сливаются в единое целое, но за пределами катка их судьбы часто складываются абсолютно по-разному. Анна Семенович после ухода из фигурного катания стала яркой звездой российского шоу-бизнеса. Выдающиеся внешние данные, умение подать себя и прекрасная самоирония принесли Анне всенародную славу и очень большие деньги.

А фигурист, с которым она поднималась на пьедестал чемпионата России и выступала на чемпионате мира, наглухо исчез с радаров. Владимир Фёдоров обладал уникальным талантом и запросто мог стать олимпийским чемпионом, но его карьеру сломали некрасивые интриги.

Так куда же пропал бывший партнёр Семенович, оказавшийся по её вине на операционном столе?

Уникальный талант партнёра

Семенович и Фёдоров начали выступать вместе в 1995 году. И если 15-летняя Аня только начинала свой путь в элиту мирового фигурного катания, то 24-летний Владимир к тому моменту уже обладал большим опытом и по праву считался одним из лучших партнёров страны. Своего первого успеха Фёдоров добился ещё под флагом СССР, завоевав вместе с Людмилой Берёзовой серебро юниорского чемпионата мира. Но вскоре перспективный дуэт распался – партнёром Людмилы стал Олег Овсянников, а Владимир перешёл к тренеру Наталье Линичук, где составил пару с Анжеликой Крыловой.

Именно в дуэте с Крыловой в полной мере раскрылся уникальный талант Фёдорова. Крепкий и красивый молодой человек на льду становился идеальным фоном для своей партнёрши и помогал ей выглядеть в самом выигрышном свете в глазах зрителей и судей.

«Анжелика с Володей были потрясающими. Очень подходили друг другу. А как он её преподносил!», — вспоминала хореограф Людмила Власова в интервью «Спорт-экспресс».

Фёдорова лишили лучшей партнёрши

В 1993 году Крылова и Фёдоров заняли третье место на взрослом чемпионате мира, а через год представляли Россию на Олимпиаде в Лиллехаммере, где стали шестыми. Специалисты понимали, что в Нагано эта пара наверняка будет претендовать на медаль, но внезапно Анжелику и Владимира разлучили. По распространённой версии, Линичук опасалась конкуренции со стороны пары Кустарова/Овсянников, поэтому пригласила Олега в свою группу и определила ему в партнёрши Крылову. Надо сказать, это решение в будущем оправдало себя – Анжелика и Олег завоевали два золота чемпионатов мира и серебро Олимпиады.

«В 94-м Наталья Линичук просто поставила перед фактом: «Олег, с Анжелой теперь будешь кататься ты». По её тону понял, что возражать бесполезно. Кстати, в 93-м на чемпионате мира пара Крылова/Фёдоров заняла третье место. Хороший результат! Но у Натальи Владимировны были свои соображения, и я рад, что в конце концов её не подвёл», — вспоминал Овсянников.

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Семенович нанесла партнёру тяжёлую травму

Фёдоров оставался без партнёрши недолго. Вскоре по решению Линичук он начал кататься с совсем юной Анной Семенович. И снова статный Владимир стал для партнёрши надёжной опорой. Опытный партнёр не тянул одеяло на себя, а делал всё, чтобы рядом с ним юная Аня чувствовала себя уверенно и раскрывалась с лучшей стороны. Однажды Семенович по неопытности нанесла Владимиру тяжёлую травму, из-за которой он едва не лишился зрения. Спасать молодого человека пришлось врачам на операционном столе.

«Я очень близко подъехал к Анне сзади, она толкает, пяточка вылетает наверх и попадает прямо мне в глаз. Аня испугалась, я испугался. Это была колото-резаная рана, всё-таки это была пятка и лезвие. Наложили семь или восемь швов, сказали, что сотрясение мозга», — рассказывал Фёдоров в эфире «НТВ».

Карьеру партнёра Семенович разрушили закулисные игры

Выступая вместе с опытным и надёжным партнёром, Семенович зарекомендовала себя в качестве одной из самых перспективных танцовщиц страны. Анна и Владимир завоевали бронзу чемпионата России и выступали на чемпионате мира, однако после сезона-1998/1999 их сотрудничеству пришёл конец. И снова вмешалась Линичук, почуявшая серьёзную конкуренцию со стороны дуэта Навки и Костомарова. Искушённая наставница убедила Романа встать в пару с Семенович, а Фёдоров в этой схеме оказался лишним.

«Я после отпуска приезжаю в Америку, а Володи нет. Звоню Линичук, и она говорит: «Я приняла решение, что ты будешь кататься с Ромой. Мне кажется, что она не хотела допустить ухода Навки и Костомарова к Жулину. Таким образом, она испортила два очень крутых дуэта. Мы попали в эту мясорубку», — рассказывала Семенович.

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Фёдоров остался в США и не жалеет

На этот раз некрасивые тренерские интриги окончательно сломали Фёдорову карьеру. Идеальный партнёр, умевший преподносить любую фигуристку с выгодной стороны, оказался не у дел из-за закулисных игр и накопившихся проблем со здоровьем. Семенович выступала с Костомаровым всего год, после чего вернулась в Россию и начала пробивать себе дорогу к вершинам шоу-бизнеса. Фёдоров же несколько лет выступал в западных шоу, после чего окончательно осел в США и стал тренировать.

Уже больше 20 лет Владимир вместе с супругой Ингой живёт в пригороде Чикаго, где работает в местной школе фигурного катания. Бывший партнёр Семенович гордится тремя детьми и не жалеет о том, как сложилась его судьба после долгой и успешной карьеры.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости/Getty Images

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