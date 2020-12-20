«Я любил тебя все эти годы». Кто вдохновляет лучших фигуристов чемпионата России

По уровню конкуренции чемпионат России в Челябинске может стать сильнейшим в истории. Вне зависимости от шансов на медали каждый участник турнира с самого детства большую часть жизни проводит на катке. Но, даже несмотря на ежедневные многочасовые тренировки, у звёзд фигурного катания остаются силы и эмоции на романтические отношения.
Рассказываем, кому лучшие фигуристы России будут посвящать свои выступления на чемпионате страны в Челябинске.
Поцелуй от Константиновой и одиночество Туктамышевой
В соревнованиях одиночниц из 18 участниц только шесть уже достигли совершеннолетия, а 20-летний рубеж и вовсе преодолели лишь Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Понятно, что большинство фигуристок, которых мы увидим в Челябинске, либо ещё не думают о мальчиках, либо держат свои романтические отношения в секрете.
Долгое время ничего не было известно и о личной жизни Константиновой, однако недавно очаровательная спортсменка опубликовала в «сториз» «Инстаграма» фотографию, на которой целует бывшего призёра чемпионата России Адьяна Питкеева. Болельщики сделали вывод, что молодые люди питают друг к другу нежные чувства, и уже называют Стасю и Адьяна самой красивой парой российского фигурного катания.
Наиболее опытная и титулованная участница чемпионата России Елизавета Туктамышева, напротив, никогда не скрывала романа с партнёром по группе Мишина Андреем Лазукиным, но сейчас сердце чувственной красавицы свободны. В феврале 2020 года Елизавета подтвердила, что после пяти лет отношений они с Андреем расстались.
Коляда женился на давней возлюбленной
В последнее время мужское фигурное катание по популярности в России уступает женскому, но это не мешает нашим ведущим одиночникам влюблять в себя поклонниц. Красивые спортивные парни пользуются симпатией у болельщиц, но некоторые из них уже обрели личное счастье и даже оформили отношения официально.
Призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Михаил Коляда летом 2019 года женился на бывшей российской фигуристке Дарье Беклемищевой, ныне выступающей в парном катании за Венгрию. Позже Михаил признался, что полюбил девушку ещё в 15 лет, но долго не решался рассказать ей о своих чувствах.
«Самое главное я хочу сказать своей любимой жене. С 15 лет я боялся признаться в своих чувствах, думал, что ты меня не поймёшь и наше общение закончится, но теперь могу открыто сказать, что я любил тебя все эти годы и продолжаю любить!», — писал Коляда в своём «инстаграме» после операции в ноябре 2019-го.
Брак Шулепова с чемпионкой
Ещё один участник чемпионата России в Челябинске, Антон Шулепов, тоже женат на фигуристке. Избранницей 24-летнего спортсмена стала вице-чемпионка мира Алёна Леонова, с которой он познакомился в группе тренера Евгения Рукавицына. 30-летняя спортсменка официально продолжает карьеру, хотя в текущем сезоне пока не выступала.
В отличие от Коляды и Шулепова парник Денис Ходыкин пока свадьбу не сыграл. Бронзовый призёр чемпионата Европы-2020 в паре с Дарьей Павлюченко встречается с яркой танцовщицей Бетиной Поповой, недавно завершившей карьеру.
Не приходится сомневаться, что фигуристы сделают всё, чтобы порадовать своих главных болельщиков чистым катанием и высокими результатами.
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