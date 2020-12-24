Коляда обыгрывает фигуристов со сложнейшими прыжками. С ним вообще реально бороться?

Чемпионат России едва успел стартовать, как принёс громкую сенсацию. Малоизвестный юниор уверенно обошёл всех, кого принято считать более талантливыми и перспективными, и теперь имеет все шансы на медаль взрослого чемпионата страны.
А потрясающие прокаты Михаила Коляды и Макара Игнатова не только восхитили болельщиков, но и обеспечили яркую интригу в борьбе за золото.
Наша мужская «одиночка» снова та самая – мощная, зрелищная и непредсказуемая. Как же давно мы этого ждали!
Игнатов ловит кураж и режет руку
Жара началась уже в первой разминке. Высокий и фактурный Макар Игнатов продолжает доказывать, что даже с такими внушительными габаритами можно добиваться успеха в одиночном катании. Вот и в Челябинске Макар поразил сложнейшим контентом и пролётными прыжками. Превосходный четверной риттбергер, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной аксель принесли ему 55 баллов за технику.
После чистого исполнения прыжковой части Игнатов выдал эмоциональную дорожку шагов и вошёл в раж, а на заключительном вращении неаккуратно взялся за конёк и порезал палец. Со льда фигурист уходил под овации зрителей и с болью в руке. За бортиком Макару быстро оказали помощь, так что в «кисс-энд-край» он уже приветствовал болельщиков фирменной лучезарной улыбкой. Из-за не самых высоких баллов за компоненты питерскому фигуристу чуть-чуть не хватило до гроссмейстерской сотни – 98,30.
Сенсация от малоизвестного фигуриста
После перерыва катались сразу несколько перспективных юниоров, но ни Евгению Семененко, ни Петру Гуменнику не удалось избежать грубых ошибок. В начале третьей разминке приятно удивил 17-летний Марк Кондратюк. Ученик Светланы Соколовской справился с нервами и идеально исполнил тройной аксель, четверной сальхов и каскад из тройных лутца и тулупа. Из-за недостатка опыта и серьёзных достижений Марк вряд ли мог рассчитывать на огромные компоненты, но и полученных оценок ему хватило, чтобы взять рубеж в 90 баллов и вмешаться в борьбу за награды.
Сразу после Марка катался действующий чемпион мира Андрей Мозалёв, обладающий самым сложным заявленным контентом на турнире. Однако, как и на большинстве стартов сезона, короткая программа Мозалёву не покорилась. Падение с четверного флипа не позволило фигуристу из группы Кирилла Давыденко показать максимум, но при этом у него всё равно будет хорошая позиция для атаки в произвольной программе.
Лидерство Коляды и возвращение Самарина
После московского этапа Гран-при главным фаворитом чемпионата России считался Михаил Коляда, и переживающий ренессанс фигурист не обманул ожидания. Даже с одним четверным прыжком Коляда смог вплотную подобраться к Макару Игнатову по технике, компенсировав отставание в сложности безупречными вращениями и дорожкой. По компонентам же Михаилу предсказуемо не было равных, а один из арбитров поставил ему за интерпретацию 10 баллов. И попробуй скажи, что незаслуженно – судьи тут ни при чём.
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Наконец на льду появился вице-чемпион Европы Александр Самарин. Фигурист долгое время страдал от травмы спины и пропустил ряд важных соревнований. Сейчас Самарин приходит в форму и пытается бороться за лидерские позиции. В короткой программе спортсмен зашёл на сложнейший четверной лутц, но совершил падение, а выезд с тройного акселя получился с помаркой. Но, несмотря на технические огрехи, Самарин органично смотрелся в номере под «Полюшко-поле» и заставил весь зал аплодировать в такт своему выступлению. По итогам короткой программы Самарин вошёл в пятёрку и ещё сохраняет шансы на медаль.
Интрига бьёт через край
Развязка главного соревнования первой половины сезона наступит уже завтра, и плотность в турнирной таблице говорит о том, что расстановка мест после короткой программы ещё может измениться. Удержит ли Коляда лидерство? Хватит ли Игнатова на весь прокат? Сможет ли Кондратюк ещё раз удивить? К чему приведёт атака Мозалёва?
Так и не вспомнить, когда мужские соревнования на чемпионате России дарили нам столько интриг и эмоций.
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