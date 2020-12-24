Выжившие. Кто сорвёт куш на экстремальном чемпионате России по фигурному катанию

Букмекеры не верят в победу Щербаковой в Челябинске, но Анна легко может стать трёхкратной чемпионкой России. А что мальчики?

В нынешних реалиях опасения по поводу судьбы чемпионата России не оставляли до последнего. Но, к счастью, турнир в Челябинске состоится и подарит болельщикам борьбу почти всех лучших фигуристов страны. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и проблемы со здоровьем у многих участников, чемпионат России-2021 обещает стать одним из самых экстремальных в истории. Но и цена успеха высока.

Рассказываем, у кого наилучшие шансы на победу, где смотреть трансляции и почему чемпионат России ни в коем случае нельзя пропустить.

Чемпионат России по фигурному катанию-2021. Где смотреть?

Турнир пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске. Транслировать соревнования в полном объёме будет сайт Первого канала, а выступления сильнейших разминок покажут по телевидению. На YouТube в прямом эфире комментировать прокаты будет известный журналист Тед Бартон на английском языке.

У болельщиков были опасения, что чемпионат могут отменить, но к счастью, такое решение принято не было. Более того, соревнования пройдут при открытых трибунах, правда, число зрителей будет ограничено — арену «Трактор», рассчитанную на 7 тысяч человек, заполнят лишь на 35 процентов. К моменту старта турнира почти все билеты уже раскуплены — свободные места остались только на дневную короткую программу мужчин в четверг и парную произвольную в субботу.

Кого недосчитались?

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в состав участников чемпионата России. Турнир пропустят действующие чемпионы Европы сразу в трёх дисциплинах — Дмитрий Алиев, Алёна Косторная, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Также с соревнований снялись Роман Савосин, Валерия Шульская, Алексей Ерохов и пара Ксения Ахантьева/Валерий Колесов.

А вот Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева, которые не так давно перенесли коронавирус, всё же выйдут на лёд. Их тренер Алексей Мишин пообещал, что, несмотря на не оптимальную форму, его подопечные приложат все усилия, чтобы показать хороший прокат.

Коляда даже без четверного лутца считается фаворитом среди мужчин. Елизавета, судя по предварительным тренировкам, восстановила тройной аксель, что делает её конкурентоспособной. Что касается четверного тулупа, который Лиза хотела показать в Челябинске, то вероятность его исполнения не кажется слишком большой. Многое будет зависеть от итогов короткой программы и самочувствия спортсменки.

Коляду считали безвольным, а теперь он побеждает на характере. Да Мишин просто гений! Провал на Олимпиаде мог сломать Михаила, но он вернулся и стал гораздо сильнее. А у этого парня стальной стержень!

Эксперты зря не верят в Щербакову

Традиционно самая высокая конкуренция будет среди одиночниц. Из потенциальных претенденток на медаль не хватает только Алёны Косторной, но без элементов ультра-си ей было бы сложно бороться с юными квадистками.

Алёна Косторная Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На тренировке перед началом чемпионата России Александра Трусова исполнила четверной лутц с руками наверх вместе с тройным тулупом, а Анна Щербакова прыгнула каскад 4F + 3T. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева не справилась с четверным тулупом, но делать серьёзных выводов из этого не стоит. Камила является фавориткой турнира по версии букмекеров. Чуть менее высокие шансы у Трусовой, а вот недавно переболевшей Щербаковой отводят только третье место.

Понятно, что Аня выпала из тренировочного процесса из-за пневмонии и вряд ли успела набрать оптимальные кондиции, однако её победа в Челябинске не станет сенсацией. Валиевой и Трусовой в предыдущих стартах заметно не хватало стабильности. На их фоне Аня выглядит более собранной и идеально владеющей эмоциями.

«Неужели я это вижу?» Щербакова выиграла чемпионат России с лучшим прокатом в истории А Трусова плакала и искала утешения в объятиях Тутберидзе. Драматичная развязка битвы лидеров!

Тутберидзе или Плющенко?

Чемпионат России может принести Евгению Плющенко первую значимую победу в качестве тренера, однако более вероятна очередная феерия команды Тутберидзе. Кроме Валиевой и Щербаковой тренеры «Хрустального» будут выводить на лёд Дарью Усачёву и Майю Хромых, каждая из которых при определённых раскладах способна завоевать медаль.

Дарья не владеет ультра-си, но зато стабильно получает хорошие компоненты и максимальные уровни за вращения и дорожки. Майя же наверняка будет пробовать четверной в произвольной программе.

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Молодёжь против Коляды и Самарина

Уже по традиции этого сезона крайне трудно предсказать победителя у мужчин. Триумфатор московского этапа Гран-при Михаил Коляда считается фаворитом и в Челябинске, но ученик Мишина ещё не полностью избавился от трудностей с прыжками, к тому же недавно переболел. Не очень ясно и в какой форме подойдёт к турниру один из лидеров сборной прошлых сезонов Александр Самарин.

В другой группе претендентов на медали сразу несколько молодых и очень перспективных ребят. Макар Игнатов делает ставку на сложность и безупречное скольжение, но габаритному парню часто не хватает сил на всю программу. Пора оправдывать авансы действующему чемпиону мира среди юниоров Андрею Мозалёву, которому пока никак не удаётся выдать два чистых проката на одних соревнованиях. У него самый сложный технический набор — пять четверных на две программы, поэтому при качественном исполнении Андрей может даже выиграть чемпионат России.

Похожая ситуация и у Петра Гуменника, которому при очевидном таланте и симпатиях болельщиков пока не хватает стабильности. Также удивить способны 17-летние Евгений Семененко и Артём Ковалёв. Ученик Мишина на недавнем чемпионате Санкт-Петербурга набрал больше 280 баллов, а воспитанник академии Плющенко неожиданно сделал дубль на этапах Кубка России.

В танцах есть победитель, в парах — три

В отсутствие Синициной и Кацалапова фаворитами среди танцоров будут Александра Степанова и Иван Букин. У яркого дуэта есть все шансы впервые в карьере выиграть чемпионат России, правда, в этом сезоне Саша и Ваня ещё не выступали, а вот их основные оппоненты Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили хорошую практику и на этапе Гран-при в Москве выглядели очень неплохо. За третье место, скорее всего, поведут борьбу Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Одним из самых интересных видов будет соревнование спортивных пар. Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский уступают по технической сложности Анастасии Мишиной/Александру Галлямову и уже проигрывали им в этом сезоне. Наверняка в борьбе за звание лучшей пары страны поучаствуют и опытные Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Кроме того, к турниру успели восстановиться Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, так что в Челябинске будет очень жарко.

Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск. Расписание трансляций (время московское)



24 декабря

12:00. Мужчины, короткая программа (с 12:00 — сайт Первого канала, с 13:50 — Первый канал)

14:50. Танцы на льду, ритм-танец (сайт Первого канала)

18:00. Спортивные пары, короткая программа (сайт Первого канала)



25 декабря

11:30. Танцы на льду, произвольный танец (сайт Первого канала)

14:15. Мужчины, произвольная программа (с 14:15 — сайт Первого канала, с 15:15 — Первый канал)

17:20. Женщины, короткая программа (с 17:20 — сайт Первого канала, с 18:40 — Первый канал)



26 декабря

14:30. Спортивные пары, произвольная программа (сайт Первого канала)

17:00. Женщины, произвольная программа (сайт Первого канала, Первый канал)