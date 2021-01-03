«Не могу представить себя без неё». Трогательная история любви Волосожар и Транькова

Когда Волосожар и Траньков объединились в спортивную пару, весь мир трепетал. Идеальная партнёрша и идеальный партнёр – вместе они были обречены на успех. Татьяна нашла в Максиме не только надёжного коллегу по дуэту, но и любимого человека.
Вот только завоевать сердце строптивого красавца оказалось не легче, чем выиграть все существующие титулы.
Как же спокойной и рассудительной Волосожар удалось укротить упрямого Транькова?
Пророческая программа
Талантливые фигуристы объединились в пару в 2010 году. В самом расцвете своих возможностей Татьяна и Максим остались без партнёров. Траньков разругался с Марией Мухортовой, а Станислав Морозов, с которым Волосожар была вместе не только на льду, но и в жизни, завершил карьеру. Сами амбициозные фигуристы уходить из спорта и не думали, а потому попробовали встать в пару под руководством Нины Мозер. Из-за того, что Татьяна раньше представляла Украину, ей пришлось отбыть однолетний карантин, но фигуристы не теряли времени даром и с ходу начали оправдывать ожидания.
С первых совместных выступлений бросалась в глаза царящая в паре гармония. А романтическая программа «Ромео и Джульетта», с которой
Татьяна и Максим ворвались в элиту мирового фигурного катания, стала пророческой.
«Самая знаменитая история любви принесла любовь не только в сердца наших болельщиков, но и в наши сердца, вот только историю мы немного переписали, у неё теперь счастливый конец!», — делился Максим у себя в «инстаграме».
Поцелуй на льду
Правда, тогда ещё партнёров романтические отношения не связывали. Татьяна продолжала встречаться со Станиславом Морозовым, который стал одним из тренеров пары, а у Максима была девушка. И всё-таки взаимная симпатия между ними чувствовалась. В финале Гран-при после яркого проката произвольной программы Волосожар с Траньковым поцеловались прямо на льду. Сразу же пошли слухи о том, что Татьяна с Максимом пара не только в спорте, но фигуристы вопросы о личной жизни игнорировали. Не потому, что не хотели раскрывать тайну, — просто им нечего было ответить. На тот момент они были всего лишь друзьями.
В скором времени грань между дружбой и любовью начала стираться. Таня и Максим много времени проводили вместе и со стороны всё больше напоминали влюблённую пару.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«После окончания чемпионата мира мы с Таней сбежали с банкета, взяли розовое вино, сыр и ушли на море. Смотрели на закат, молчали, а когда похолодало, Таня облокотилась на меня, и я её приобнял», — признавался Траньков в автобиографии «Две стороны одной медали».
Табу на любовь
Ситуация осложнялась тем, что отношения с партнёршей по дуэту для Максима всегда были строжайшим табу. Он отгонял мысли о романе с Таней и был убеждён, что в спортивной паре не должно быть места романтике. Поэтому Траньков старался не замечать ни знаков внимания со стороны Волосожар, ни того, что сам стал относиться к партнёрше теплее. Хотя на тот момент оба уже были свободны от отношений.
Татьяна сдалась первая. Ей нравилось проводить время с Максимом, они много путешествовали, а поездку на Ниагарский водопад сыграла ключевую роль в развитии их отношений.
«Глядя на это великолепное зрелище, мы как-то вдруг поняли, что самые сильные эмоции у нас связаны друг с другом. Всё самое знаковое случается, когда мы рядом, — признавался Траньков в автобиографии, — Возможно, именно тогда она начала в меня влюбляться, а я, дурак, этого не видел. Но я точно начал сам испытывать к ней очень сильные чувства».
Через какое-то время Татьяна не выдержала и рассказала возлюбленному о своих чувствах, однако вместо ответного признания услышала, как он ценит её в качестве друга и партнёра по спорту. Фигуристка настолько расстроилась, что Максиму пришлось её успокаивать. Он проводил девушку до номера, уложил спать и сам задремал рядом с ней. А когда проснулся, переосмыслил ситуацию.
«Нам так хорошо вместе, нам всегда есть о чём говорить и молчать, мы всегда круто проводим время вместе. Мы знаем друг друга. Она красивая, умная, обаятельная, добрая, милая. Да я просто не могу представить себя без неё! И пока я думал, то понял, что и правда испытываю куда большие чувства, чем сам себе признавался», — писал Траньков.
Конец интриге
Вскоре Татьяна и Максим стали парой не только на льду, но и в жизни. Молодые люди не афишировали свои отношения и наслаждались интригой, которая постоянно держалась вокруг их дуэта. Они были счастливы и не хотели ни с кем делиться этим чувством.
В 2014 году в Сочи Волосожар и Траньков достигли главного успеха в карьере, завоевав две золотые олимпийские медали. На пике популярности взлетел интерес и к личной жизни чемпионов. Чувства, которые они показали в легендарной программе «Маскарад», сыграть было невозможно. И зрители это прекрасно понимали.
Семья вместо титулов
Раскрыть секрет Полишинеля дуэт решился лишь спустя год после триумфа в Сочи. Сначала пара объявила о помолвке, а 18 августа сыграла свадьбу.
«Самый трогательный момент: когда тебе отец передаёт свою дочь, и теперь ты должен нести ответственность за эту женщину», —признавался Траньков.
Максим подошёл к своей новой роли со всей серьёзностью и окружил супругу максимальной заботой. К примеру, не разрешал Татьяне учить опасный четверной выброс, чтобы не дай бог не навредить её здоровью.
Волосожар и Траньков были полны решимости выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане, чтобы защитить титул олимпийских чемпионов. Но всё изменило рождение дочери Анжелики.
«Хочется не отпускать дочь и постоянно быть рядом. Это круче победы на Олимпиаде», — признавался Траньков.
Прославленные чемпионы сосредоточились на воспитании ребёнка и уже поставили девочку на коньки. Вместо бесконечной гонки за титулами Татьяна и Максим выбрали тихое семейное счастье. И кажется, ни разу не пожалели.
- 3 января 2021
-
13:25
-
09:56
- 2 января 2021
-
23:19
-
22:26
-
21:38
-
15:34
-
12:06
-
10:46
-
10:33
-
09:37
- 1 января 2021
-
10:07
-
09:29
- 31 декабря 2020
-
21:41
-
17:53
-
17:40
-
15:01
-
12:01
-
10:15
-
09:32
-
00:31
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:10
-
20:29
-
20:04
-
19:59
-
19:28
-
19:02
-
16:21
-
15:40
-
14:16
-
14:02
-
13:59
-
13:28
-
12:32
-
11:30