«Не могу представить себя без неё». Трогательная история любви Волосожар и Транькова

Максим был категорически против романа с партнёршей, а потом женился на ней. Как же Татьяна укротила упрямого фигуриста?

Когда Волосожар и Траньков объединились в спортивную пару, весь мир трепетал. Идеальная партнёрша и идеальный партнёр – вместе они были обречены на успех. Татьяна нашла в Максиме не только надёжного коллегу по дуэту, но и любимого человека.

Вот только завоевать сердце строптивого красавца оказалось не легче, чем выиграть все существующие титулы.



Как же спокойной и рассудительной Волосожар удалось укротить упрямого Транькова?

Пророческая программа

Талантливые фигуристы объединились в пару в 2010 году. В самом расцвете своих возможностей Татьяна и Максим остались без партнёров. Траньков разругался с Марией Мухортовой, а Станислав Морозов, с которым Волосожар была вместе не только на льду, но и в жизни, завершил карьеру. Сами амбициозные фигуристы уходить из спорта и не думали, а потому попробовали встать в пару под руководством Нины Мозер. Из-за того, что Татьяна раньше представляла Украину, ей пришлось отбыть однолетний карантин, но фигуристы не теряли времени даром и с ходу начали оправдывать ожидания.

Семь «невест» чемпиона Транькова Сначала Максим Траньков выиграл с Татьяной Волосожар Олимпиаду, а потом женился на ней. Вспоминаем, кто бы мог быть на её месте.

С первых совместных выступлений бросалась в глаза царящая в паре гармония. А романтическая программа «Ромео и Джульетта», с которой



Татьяна и Максим ворвались в элиту мирового фигурного катания, стала пророческой.



«Самая знаменитая история любви принесла любовь не только в сердца наших болельщиков, но и в наши сердца, вот только историю мы немного переписали, у неё теперь счастливый конец!», — делился Максим у себя в «инстаграме».

Поцелуй на льду

Правда, тогда ещё партнёров романтические отношения не связывали. Татьяна продолжала встречаться со Станиславом Морозовым, который стал одним из тренеров пары, а у Максима была девушка. И всё-таки взаимная симпатия между ними чувствовалась. В финале Гран-при после яркого проката произвольной программы Волосожар с Траньковым поцеловались прямо на льду. Сразу же пошли слухи о том, что Татьяна с Максимом пара не только в спорте, но фигуристы вопросы о личной жизни игнорировали. Не потому, что не хотели раскрывать тайну, — просто им нечего было ответить. На тот момент они были всего лишь друзьями.

"Никакие деньги и слава не заменят мне Волосожар" Татьяна Волосожар и Максим Траньков прокомментировали завоевание золотых медалей в соревновании спортивных пар в Сочи.

В скором времени грань между дружбой и любовью начала стираться. Таня и Максим много времени проводили вместе и со стороны всё больше напоминали влюблённую пару.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«После окончания чемпионата мира мы с Таней сбежали с банкета, взяли розовое вино, сыр и ушли на море. Смотрели на закат, молчали, а когда похолодало, Таня облокотилась на меня, и я её приобнял», — признавался Траньков в автобиографии «Две стороны одной медали».

Табу на любовь

Ситуация осложнялась тем, что отношения с партнёршей по дуэту для Максима всегда были строжайшим табу. Он отгонял мысли о романе с Таней и был убеждён, что в спортивной паре не должно быть места романтике. Поэтому Траньков старался не замечать ни знаков внимания со стороны Волосожар, ни того, что сам стал относиться к партнёрше теплее. Хотя на тот момент оба уже были свободны от отношений.



Татьяна сдалась первая. Ей нравилось проводить время с Максимом, они много путешествовали, а поездку на Ниагарский водопад сыграла ключевую роль в развитии их отношений.



«Глядя на это великолепное зрелище, мы как-то вдруг поняли, что самые сильные эмоции у нас связаны друг с другом. Всё самое знаковое случается, когда мы рядом, — признавался Траньков в автобиографии, — Возможно, именно тогда она начала в меня влюбляться, а я, дурак, этого не видел. Но я точно начал сам испытывать к ней очень сильные чувства».

Одна сатана. Как наша семейная пара снова Европу обыграла Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь стали лучшими на континенте. Для них это уже четвёртое золото.

Через какое-то время Татьяна не выдержала и рассказала возлюбленному о своих чувствах, однако вместо ответного признания услышала, как он ценит её в качестве друга и партнёра по спорту. Фигуристка настолько расстроилась, что Максиму пришлось её успокаивать. Он проводил девушку до номера, уложил спать и сам задремал рядом с ней. А когда проснулся, переосмыслил ситуацию.



«Нам так хорошо вместе, нам всегда есть о чём говорить и молчать, мы всегда круто проводим время вместе. Мы знаем друг друга. Она красивая, умная, обаятельная, добрая, милая. Да я просто не могу представить себя без неё! И пока я думал, то понял, что и правда испытываю куда большие чувства, чем сам себе признавался», — писал Траньков.

Конец интриге

Вскоре Татьяна и Максим стали парой не только на льду, но и в жизни. Молодые люди не афишировали свои отношения и наслаждались интригой, которая постоянно держалась вокруг их дуэта. Они были счастливы и не хотели ни с кем делиться этим чувством.



В 2014 году в Сочи Волосожар и Траньков достигли главного успеха в карьере, завоевав две золотые олимпийские медали. На пике популярности взлетел интерес и к личной жизни чемпионов. Чувства, которые они показали в легендарной программе «Маскарад», сыграть было невозможно. И зрители это прекрасно понимали.

Помолвленные Играми. Как Волосожар и Траньков нашли своё счастье Год назад Татьяна Волосожар и Максим Траньков сделали заявку на золото, а накануне объявили о своей помолвке.

Семья вместо титулов

Раскрыть секрет Полишинеля дуэт решился лишь спустя год после триумфа в Сочи. Сначала пара объявила о помолвке, а 18 августа сыграла свадьбу.



«Самый трогательный момент: когда тебе отец передаёт свою дочь, и теперь ты должен нести ответственность за эту женщину», —признавался Траньков.



Максим подошёл к своей новой роли со всей серьёзностью и окружил супругу максимальной заботой. К примеру, не разрешал Татьяне учить опасный четверной выброс, чтобы не дай бог не навредить её здоровью.

Волосожар и Траньков были полны решимости выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане, чтобы защитить титул олимпийских чемпионов. Но всё изменило рождение дочери Анжелики.



«Хочется не отпускать дочь и постоянно быть рядом. Это круче победы на Олимпиаде», — признавался Траньков.



Прославленные чемпионы сосредоточились на воспитании ребёнка и уже поставили девочку на коньки. Вместо бесконечной гонки за титулами Татьяна и Максим выбрали тихое семейное счастье. И кажется, ни разу не пожалели.