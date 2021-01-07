«Если слаб, то сходишь с арены». Что стоит за неудачами лучшего юниора мира из России?

Титул чемпиона мира среди юниоров во взрослом фигурном катании не гарантирует ровным счётом ничего. Однако у молодого россиянина Андрея Мозалёва есть отличные задатки для того, чтобы неожиданная победа в Таллине стала началом по-настоящему триумфального пути.



В свои 17 Андрей обладает самым сложным набором элементов среди всех одиночников страны, но воплотить колоссальный потенциал в реальные награды пока не может.



Так чего же надежде российского фигурного катания не хватает, чтобы засиять в полную мощь?

Борьба за четверной

Андрей в первую очередь делает ставку на прыжки. Он единственный в России исполняет пять четверных в двух программах и даже не планирует на этом останавливаться. Пока в его арсенале только два квада – тулуп и флип. Лутц Андрей пробовал, но пока он даётся не так стабильно, как другой рёберный прыжок. Впрочем, именно регулярные ошибки на флипе и мешают спортсмену из Санкт-Петербурга добиться прорыва.



Кажется, у Андрея есть все составляющие для чёткого исполнения четверного флипе. Он хорошо держит ось, понимает, в какой моменте раскрываться, обладает мягким и плавным приземлением. После каждой неудачной попытки он точно знает, что пошло не так. Вполне возможно, что поставить чистые попытки на поток мешают не завершившиеся до конца гормональные изменения в организме. За его плечами уже был сезон, когда он вырос на 15 сантиметров и потерял чувство прыжка.



«У нас был момент, когда не шёл конкретный элемент, а потом спустя время он получился. И тогда я сказал Андрею: «Помнишь, как казалось, что над головой повисла низкая туча, а сейчас светлое небо. Просто нужно было потерпеть», — вспоминал тренер Кирилл Давыденко.

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Программы «на вырост»

Другой причиной неудач Мозалёва могут быть его программы. Они сложны не только технически, но и артистически. Короткая поставлена на музыку Баха в современной обработке от группы Enigma, а произвольная — это склейка мощных композиций, в том числе «The Man With The Harmonica» исполнителя Apollo 440. По признанию Давыденко, сестра Андрея предложила эту музыку ещё в прошлом году, но тренер отказался её использовать, посчитав слишком взрослой для 16-летнего фигуриста. Сейчас предложенный вариант был усовершенствован, он подходит Андрею и по духу, и по стилистике, однако видно, что фигурист ещё не до конца вжился в образ. Когда это произойдёт, к нему вернётся безошибочное катание.



Что же касается технической стороны программ, то ещё перед контрольными прокатами тренерский штаб решил, что фигурист будет исполнять на максимуме только короткую — с четверным флипом, каскадом из четверного и тройного тулупа и тройным акселем. А вот в произвольной Мозалёву дали установку прыгать только два тулупа, заменив четверной флип тройным. Сейчас, когда фигурист исполняет три квада в программе, может сложиться впечатление, что он до сих пор не готов к такой нагрузке. Дело в том, что при очень сложном контенте возможны ошибки даже на пике формы, а Андрей, очевидно, ещё далёк от максимума. К тому же на чемпионате России он получил травму колена, поэтому теперь ему нужно быть ещё осторожнее.

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По закону джунглей

Мозалёва трудно назвать колеблющимся спортсменом, однако иногда нервы мешают и ему. На чемпионате России он заметно волновался, а после неудачного проката Андрей и вовсе очень бурно отреагировал на свои ошибки — в «кисс-энд-край» фигурист не смотрел на оценки судей и постоянно отводил от камер красные от слёз глаза.



Такая реакция закономерна. По словам Мозалёва, его учили, что если спортсмен совсем не волнуется перед выходом на лёд, то он — дурак. Тем не менее Андрею необходимо научиться справляться с эмоциями перед важными стартами. Он уже не раз доказывал, что умеет собираться после ошибок в короткой программе, теперь было бы неплохо научиться сохранять такой настрой с самого начала.

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«У нас сейчас в спорте своеобразный закон джунглей, выживает сильнейший. Если ты готов сопротивляться, совершенствовать себя — ты остаёшься в игре. Не готов — значит ты слаб и сходишь с арены, и на твоё место придут», — уверен тренер Мозалёва.



В России сейчас достаточно желающих и, главное, способных занять позицию лидера в мужском катании. Но очень хочется, чтобы Андрей Мозалёв был в их числе и ещё долго не сходил с арены. Российское фигурное катание просто не может себе позволить разбрасываться такими талантами.