Загитова восхищает фанатов сложными поддержками. Есть ли у неё шанс в парном катании?

В новогодние праздники звёзды российского фигурного катания по традиции выступают в шоу. Но не просто зарабатывают на громких именах, а творят настоящую магию, заодно создавая резонансные инфоповоды. Евгения Медведева доводила зрителей до мурашек, Александра Трусова штамповала сложные прыжки, а Алина Загитова заставила обсуждать свой возможный переход в парное катание.



Рассказываем, чем же фигуристки удивили нас на новогодних каникулах.

Эффектные парные элементы Загитовой

Алина Загитова второй год подряд выступает в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: Легенда двух королевств». Олимпийская чемпионка исполняет роль сказочной принцессы Леи. Фигуристка начала готовиться к шоу уже в середине декабря. Алина старательно репетировала свои номера и изучала новые элементы.

Новым партнёром Загитовой по шоу стал олимпийский чемпион Нагано в одиночном катании Илья Кулик. Несмотря на солидную разницу в возрасте, звёздные фигуристы быстро нашли общий язык и бросились в эксперименты. Алина и Илья показывают параллельный тройной флип и удивляют эффектными поддержками. Загитова легко осваивает элементы парного катания, а на репетициях бесстрашно пробует сложные и опасные поддержки.



Болельщики в очередной раз восхищаются многогранностью чемпионки и даже советуют ей задуматься о переходе в парное катание. И, как бы безумно это ни звучало, Алина действительно способна добиться успеха в новой для себя дисциплине. Правда, для этого ей придётся отказаться от всех других начинаний и с головой уйти в тренировочный процесс.



И опять всё упирается в главный вопрос: а надо ли это самой Алине?

Безупречное катание Медведевой

Пока Загитова радовала московскую публику, Евгения Медведева каталась в Сочи в рамках фестиваля фигурного катания «Чемпионы», организованного Ильёй Авербухом. Фигуристка прилетела в южный город на следующий день после празднования Нового года, а болельщики встретили её подарками и роскошным букетом. Шоу проходило на олимпийской арене «Айсберг», там же фигуристы весело проводили репетиции. На одной из них Медведева в шутку поцеловала олимпийский лёд. Возможно, именно этот жест и помог фигуристке четыре дня подряд кататься безошибочно.



Фигуристка вновь представила показательный номер «Эхо любви» под песню Анны Герман, поставленный Этери Тутберидзе. Медведева катала чувственно и с первых секунд своего выступления доводила зрителей до мурашек. Зрители сочинского шоу уверены, что на катание Жени нужно смотреть только вживую. Камера просто не способна передать всей той магии, которую создаёт Медведева на льду.

Кроме того, Женя показывала полюбившуюся публике произвольную программу «Мемуары гейши», оставив из прыжков только сольный тройной сальхов, а также участвовала в общем номере с остальными участниками шоу под песню «Survivor». Двукратная чемпионка мира эффектно танцевала на льду и громко подпевала Destiny's Child, заряжая эмоциями и себя, и окружающих.

«Это момент твоей силы». Как уход от Тутберидзе помог Медведевой осуществить мечту Женя избавилась от привычных образов и наконец перевоплотилась в гейшу. Хотя бы ради этого стоило уехать из России!

Звёздный час Константиновой

По-настоящему звёздный каст удалось собрать Евгению Плющенко и Яне Рудковской в постановке «Лебединое озеро». Роль чёрного лебедя изначально отводилась Аделине Сотниковой, но из-за болезни чемпионки в этом амплуа предстала Елена Ильиных, а в её главную соперницу перевоплотилась Станислава Константинова. Стася наконец-то получила свою минуту славы и воспользовалась ей по полной. Статная и чувственная фигуристка органично смотрелась в главной роли, будто рождена быть балериной на льду.

«Пять дней сложной и интересной работы пролетели незаметно.



Лично я была счастлива выступать, участвовать в создании атмосферы праздника. Испытать себя в большом и красивом шоу. Выступить в паре с кумиром Евгением Плющенко!



Катать совместный номер с несравненной Еленой Ильиных. Прыгать в объемной пачке (это было непросто), выучить сложную верхнюю поддержку, танцевать на двигающейся платформе, вживаться в роль белого лебедя, хотя иногда наружу конечно рвался черный.



Ну и, конечно, выдавать все те свои эмоции, которые на соревнованиях старательно стараюсь контролировать, чтобы они не мешали элементам. Потрясающий опыт», – делилась впечатлённая Станислава.

Сюрприз от Трусовой

Вопреки предположениям, ни Трусова, ни Косторная участницами шоу Плющенко не стали. Но Александра всё-таки появилась на ледовой арене в качестве приглашённого гостя. Русская Ракета выступила с произвольной программой «Ромео и Джульетта» и продемонстрировала шикарную форму после новогодних праздников. Саша не прыгала четверные, но семь тройных прыжков за четыре минуты после перерыва в тренировках — это что-то невероятное. Ещё никто не показывал такой уровень на шоу.

Сейчас уже новогодние представления подошли к концу, а спортсмены начали потихоньку возвращаться к полноценным тренировкам. В скором времени фигуристам предстоят новые соревнования, на которых они будут бороться за путёвки на чемпионат мира. Так что главное шоу ещё впереди!