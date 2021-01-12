Чудо за 200 миллионов. Чемпионат мира по фигурному катанию экстренно перенесли в Россию

Фигурное катание зависло в режиме ожидания. Спортсмены вернулись к тренировкам после новогодних каникул и участия в шоу, федерация колдует над новыми внутренними турнирами, но в глобальном смысле все ждут 28 января, когда решится участь чемпионата мира. Несмотря на заявление шведской федерации, что всё идёт по плану, отмена турнира по-прежнему кажется более чем реальной.

Ровно 10 лет назад чемпионат мира по фигурному катанию тоже висел на волоске. После разрушительного землетрясения в Японии о проведении турнира в Токио не могло быть и речи, и тогда ответственность по спасению главного старта сезона на себя взяла Россия. Удивительно, но всего за месяц в Москве организовали и провели один из лучших чемпионатов мира в истории.



Ничего подобного в фигурном катании и близко не было!

России предлагают спасти чемпионат мира по фигурному катанию. А что, санкции уже сняли? У нас есть всё, чтобы организовать и провести главный турнир сезона. Так почему это не возможно?

Природная катастрофа оставила Японию без чемпионата мира

Изначально право проведения чемпионата мира — 2011 получил Нагано, но весной 2010-го организаторы решили перенести турнир в Токио. За полторы недели до начала соревнований японская столица была полностью готова к встрече лучших фигуристов планеты, однако 11 марта 2011 года Япония столкнулась с одной из самых жутких катастроф в своей истории. Мощное землетрясение магнитудой в 9 баллов вызвало разрушительное цунами, сметавшее всё на своём пути. По официальным данным, трагедия унесла более 15 тыс. жизней, ещё 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Экономический ущерб от стихийного бедствия превысил $ 300 млрд.



Ледовая арена в Токио не пострадала, но проводить турнир в обстановке всеобщего траура было просто бесчеловечно. Тем не менее японская сторона не хотела отказывать от соревнований и просила Международный союз конькобежцев перенести их на более поздний срок. Всерьёз рассматривался вариант с проведением чемпионата в октябре, однако против этой идеи выступили многие спортсмены, тренеры и функционеры.

Неполноценные. Как большие дяди превратили лучших фигуристок России в изгоев Щербаковой, Трусовой и Валиевой придётся терпеть унижения на главных турнирах в жизни. Если их вообще туда пустят.

Гарантии на высшем уровне

В итоге руководство ISU решило сохранить чемпионат мира в сезоне-2010/2011, хотя и времени для реализации этой идеи оставалось совсем мало. О готовности взять проведение турнира на себя заявили Россия, Канада, США, Финляндия, Австрия и Хорватия, а уже 24 марта стало известно, что спасать ситуацию доверили нашей стране. Во многом этому способствовали гарантии, данные Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост премьер-министра.



«Мы ни на чём не настаиваем, но, если нужно подставить плечо международной федерации конькобежного спорта, мы это с удовольствием сделаем. Это недорогое мероприятие, мы вполне могли бы взять расходы на себя», — говорилось в заявлении Путина.

Уникальная спецоперация в Москве

Несмотря на наличие хорошей инфраструктуры, организаторам турнира пришлось менее чем за месяц проделать колоссальный объём работы. Из городского бюджета было экстренно выделено более 200 млн рублей. По словам министра спорта Виталия Мутко, проведение турнира стоило России 220-240 млн рублей, причём треть затрат удалось окупить благодаря продаже билетов и спонсорским контрактам.



Большинство тренеров и спортсменов не имели разрешения на въезд в Россию, но проблему удалось решить благодаря действию облегчённого визового режима. В итоге участники соревнований получали визы непосредственно в аэропортах после предъявления специального приглашения.

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Местом проведения чемпионата мира стала арена «Мегаспорт», где ещё 17 апреля играли в теннис, а уже через шесть дней стартовали тренировки фигуристов. И хотя десять лет назад интерес к фигурному катанию в России был значительно ниже, чем сейчас, билеты на уникальные соревнования пользовались огромным спросом.



Слаженная работа российской и международной федераций, Минспорта и московского руководства привела к тому, что лучшие фигуристы планеты выступали перед полными трибунами на одной из самых современных ледовых площадок мира. Спортсмены и тренеры в один голос выражали восхищение российским гостеприимством и не скупились на похвалы организаторам. И это была вовсе не дежурная благодарность, ведь ещё месяц назад мало кто верил, что чемпионат мира состоится.

Ждать ли повторения российского чуда?

Пример чемпионата мира 2011 года показывает, что безвыходных ситуация практически не бывает и любой турнир можно спасти – было бы желание. Вот только к соревнованиям в Стокгольме это вряд ли относится. Во-первых, большого желания спасать турниры по фигурному катанию у ISU пока заметно не было. Во-вторых, в отличие от землетрясения в Японии, коронавирус ударил по всему миру. Ну и, пожалуй, главное. В данном случае Россия ну никак не сможет подставить плечо мировому сообществу, так как санкции Всемирного антидопингового агентства никто не отменял.



Остаётся надеяться, что кто-то другой сумеет повторить российское чудо, которому вот-вот исполнится десять лет.