Российские фигуристки останутся без медалей чемпионата мира. Как же обидно за девочек!

Пандемия коронавируса продолжает сокращать календарь сезона в фигурном катании. Теперь Международный союз конькобежцев принёс в жертву безопасности юниорский чемпионат мира, и это решение больнее всего ударит по России. Наша сборная недосчитается практически гарантированного золота в турнире юниорок, а восходящие звёзды Камила Валиева и Дарья Усачёва вообще останутся без международных стартов в предолимпийском сезоне.

Мир постепенно адаптируется к новым реалиям, и при желании юниорский чемпионат планеты можно было спасти. Но как раз желания бороться за права юных российских фигуристов никто и не продемонстрировал. Чиновникам легче отменить турнир, чем проделать гигантскую работу и снова увидеть засилье россиян на пьедестале.



Неужели коронавирус просто удобный повод, чтобы остановить российское доминирование в фигурном катании?

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Беззащитная Валиева

Минувший юниорский сезон прошёл для России даже лучше, чем ожидалось. Наши фигуристы увезли с чемпионата мира восемь медалей из 12, включая три золота. Камила Валиева с мировыми рекордами выиграла турнир юниорок и только подкрепила всеобщие надежды на её олимпийский успех. На юниорском чемпионате мира в Харбине, который должен был пройти с 1 по 7 марта, Камила снова претендовала бы на победу, однако теперь защитить титул и повторить достижение Елены Радионовой и Александры Трусовой ей не удастся.



Без сомнений, и на юниорском Гран-при, и на чемпионате мира основная борьба развернулась бы между российскими фигуристками. Главная иностранная конкурентка наших девочек, американка Алиса Лью, за межсезонье резко сдала и еле справляется даже с тройными прыжками, не говоря уже об ультра-си. Но дело не только в медалях. Из-за отмены турнира в Китае Валиева, ровно как Усачёва с Хромых, осталась без единого международного старта в предолимпийском сезоне. Да, у них есть возможность соревноваться с лучшими фигуристками мира на этапах Кубка России, но опыт борьбы с иностранными соперницами при судействе зарубежных арбитров был бы очень полезен незадолго до главного турнира четырёхлетия.

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Серьёзной проблемой отмена чемпионата мира среди юниоров станет и для девочек помладше. Софья Самоделкина и Аделия Петросян при удачном выступлении на первенстве России могли дебютировать на уровне сильнейших юниорок планеты, а теперь будут вынуждены ждать ещё как минимум год. Сохранять мотивацию и продолжать усердно работать на тренировках в таких условиях крайне тяжело.

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Внезапное испытание для Валиевой

Отмена юниорского чемпионата мира стала жёстким испытанием для всех наших юных звёздочек, но самые тяжёлые последствия это решение может иметь для Камилы Валиевой. Вместо спокойного и уверенного движения по отлаженному пути Камила раньше времени оказалась на поле битвы с главными фигуристками России и, как показал московский этап Кубка России, на фоне той же Трусовой смотрится не так блестяще, как на юниорских соревнованиях прошлого сезона.

Тренерскому штабу Тутберидзе придётся приложить немало усилий, чтобы вынужденный досрочный переход из юниоров во взрослые не пошатнул уверенность хрупкой фигуристки, которой прочат борьбу за победу на Олимпиаде в Пекине. Из-за отмены юниорских соревнований на Камилу уже сейчас обрушилась огромная ответственность, справиться с которой будет очень непросто.

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Фигурное катание в кризисе

За последние годы уровень российских юниоров стал запредельно высоким. Не только девочки обогащают копилку наших медалей, но также и парники, которые три года подряд занимают весь пьедестал на юниорском чемпионате мира. С отменой соревнований наши фигуристы лишились практически гарантированных титулов, которые для кого-то могли быть решающими.



Пока футбол, хоккей, теннис и прочие виды спорта успешно адаптируются к новой реальности, Международный союз конькобежцев своими же руками закапывает фигурное катание, даже не пытаясь найти логичный и гуманный выход из положения. Пока чиновники безжалостно отменяют главные старты, фигуристы теряют призовые и тратят свои лучшие годы жизни на Кубок России (и это ещё надо благодарить нашу федерацию).

Минус один. Российские фигуристы не получили максимум путёвок на чемпионат мира Но в сборной намечается серьёзная конкуренция за право поехать на турнир.

Отмена турниров – способ остановить доминирование России

Фигурное катание и так процветает лишь в нескольких странах, а теперь мы и вовсе рискуем потерять самый красивый вид спорта. Создаётся впечатление, что за международные турниры по-настоящему никто и не борется. На примере других видов спорта мы понимаем, что проводить крупные соревнования возможно даже в период пандемии – главное, иметь желание и цель (получить финансовую выгоду, обеспечить развитие вида спорта, поддержать спортсменов). По-настоящему заработать ISU может разве что на чемпионате мира, и за него чиновники наверняка будут биться до последнего. А вот прикладывать большие усилия для проведения других турниров, которые интересны в основном России и Японии, похоже, никто не спешит.



На фоне доминирования России популярность фигурного катания в мире и без того сильно упала, а после массовой отмены соревнований во многих странах этот вид спорта оказывается на грани исчезновения. Возможно, если бы сохранение турниров и развитие фигурного катания нужно было бы, например, США или Канаде, то и политика международной федерации выглядела бы по-другому.



Пока же отмена соревнований – чуть ли не единственный способ лишить Россию медалей. А нам в ожидании зарубежных конкурентов остаётся лишь наслаждаться самым сильным турниром планеты – Кубком России.