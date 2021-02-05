Фигурное катание. Прыжковый турнир. Трусова и Щербакова против мужчин! LIVE

В пятницу, 5 февраля, во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве стартует командный турнир по фигурного катанию Кубок Первого канала. Организаторы разработали уникальный формат, в котором лучшие фигуристы России разделятся на две команды и поведут борьбу за солидный денежный приз. Капитанами команд будут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.
В первый день турнира состоится уникальный прыжковой фестиваль. Команда девушек бросит вызов команде мужчин. Кроме того, мы узнаем составы команд Загитовой и Медведевой, а также увидим показательные номера в исполнении Алины и Жени.
Всё самое важное и интересное о первом дне турнира — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию
Выставочный турнир Кубок Первого канала проходит с 5 по 7 февраля. Предлагаем ознакомиться с полным расписанием соревнований.
5 февраля
15:00. Прыжковый фестиваль
16:30. Жеребьёвка командного турнира
6 февраля
17:00. Короткая программа
7 февраля
17:00. Произвольная программа
Состав участников прыжкового турнира на Кубке Первого канала в Москве
В первый день Кубка Первого канала состоится прыжковый турнир. За победу будут бороться команды девушек и мужчин.
Состав команд на прыжковом турнире в рамках Кубка Первого канала
женщины: Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева;
мужчины: Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.
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