Фигурное катание. Прыжковый турнир. Трусова и Щербакова против мужчин! LIVE

В пятницу, 5 февраля, во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве стартует командный турнир по фигурного катанию Кубок Первого канала. Организаторы разработали уникальный формат, в котором лучшие фигуристы России разделятся на две команды и поведут борьбу за солидный денежный приз. Капитанами команд будут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.

В первый день турнира состоится уникальный прыжковой фестиваль. Команда девушек бросит вызов команде мужчин. Кроме того, мы узнаем составы команд Загитовой и Медведевой, а также увидим показательные номера в исполнении Алины и Жени.

Всё самое важное и интересное о первом дне турнира — в онлайн-трансляции «Чемпионата».