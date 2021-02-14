«Теперь ощущаю счастье». Почему российский фигурист каждый год просит руки звезды сериалов

Чемпион мира Максим Шабалин стал для Ирины Гринёвой принцем из детской мечты. Но пойти под венец она согласилась не сразу.

В фигурном катании встречаются романтические истории на любой вкус. Но прочный и долговечный союз фигуриста и актрисы в России — большая редкость. Чемпион мира Максим Шабалин и звезда сериалов Ирина Гринёва смогли влюбились друг в друга не с первого взгляда, а с третьего знакомства.

Будущие супруги знакомились три раза и только в последний смогли по-настоящему разглядеть и полюбить друг друга. Шабалин смог удовлетворить взыскательным требованиям звезды кино.

И теперь каждый год делает ей предложение.

Любовь с третьего взгляда

Во время спортивной карьеры у Шабалина не было времени на построение семьи. Возможно, именно поэтому он в упор не замечал женщину, с которой ему суждено быть вместе. Максима дважды знакомили с актрисой Ириной Гринёвой, но ни он, ни девушка даже не рассматривали друг друга в качестве потенциальных спутников жизни. Фигурист готовился к Олимпиаде в Ванкувере, а актриса к новым проектам в кино. И только после третьего знакомства между Ириной и Максимом что-то промелькнуло.

«В ту же минуту я осознал, что Ирина будет моей женой, что у нас должна быть семья, должны быть дети. Шаг с предложением был всего лишь вопросом времени. Я просто ждал подходящего случая», — признавался Шабалин.

На первом же свидании фигурист осуществил мечты Ирины. Он пригласил её в Саввино-Сторожевский монастырь, где девушка давно мечтала побывать, а затем отвёз Ирину на каток. По словам артистки, лишь увидев Максима на льду, она поняла, какой талантливый человек проявил к ней симпатию.

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Романтичная помолвка

Уже в первые дни знакомства фигурист начал думать о том, как романтичнее сделать предложение возлюбленной. Шабалин вдохновился книгой «Алые паруса» и хотел заманить Ирину в Монако, чтобы попросить её руки на корабле. Но вскоре у Гринёвой начались съёмки, поэтому пришлось придумывать другие варианты.

В итоге Шабалин пригласил Ирину в ресторан, где собирался осуществить долгожданное намерение. Гринёва чувствовала, что всё идёт к судьбоносному решению, поэтому всеми силами пыталась заговорить Максима, не давая вставить ему и слова. Но в какой-то момент Шабалин всё-таки остановил Ирину и сделал ей предложение. Актриса была настолько взволнована, что ответила всего лишь: «Я подумаю». Но вскоре сдалась под напором харизматичного фигуриста.

Фото: РИА Новости

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Принц из детской мечты

После неудачного первого брака с режиссёром Андреем Звягинцевым актриса решила, что постарается быть счастливой в одиночестве. Ирина с детства нарисовала для себя идеал мужчины и на меньшее была не согласна. Но Максим стал для неё настоящим принцем.

«Первые четыре пункта очень смешные: высокий, верующий, богатый, гений. Исходя из этих невероятных требований, понятно, почему я так долго не выходила замуж», — рассказывала Гринёва, признаваясь, что все эти качества нашла в Максиме.

Незадолго до полноценного знакомства с Шабалиным актриса нарисовала картину, на которой были изображены мужчина и женщина. Причём мужчина был чрезвычайно похож на Максима. Когда фигурист увидел эту картину, то очень удивился: не понимал, как Ирина так быстро смогла его нарисовать.

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Почему Шабалин отказался кататься с Гринёвой

Первые испытания могли прийти уже в самом начале отношений Ирины и Максима. Возлюбленным предложили поучаствовать в проекте «Лёд и пламень» в качестве пары. Сначала они согласились, уже даже был готов номер. Но прямо перед началом проекта Шабалин резко отказался кататься с Ириной.

«Потому что я катаюсь хуже, чем Домнина», — смеясь объясняла причину такого поступка Гринёва.

Ирина приняла решение Максима и поддержала его. А Шабалин был уверен, что только так они смогли сохранить свой союз. Новой партнёршей фигуриста по шоу стала актриса Екатерина Вилкова, которой не тренировках с Максимом приходилось несладко. Иногда даже доходило до слёз.

Царская свадьба

Максим и Ирина сыграли свадьбу всего лишь спустя полгода после знакомства. У возлюбленных практически не было конфетно-букетного периода. Всё их время занимала подготовка к свадьбе. Гринёва хотела, чтобы всё было так, как в её мечтах: венчание, кольца, наряд, как у невесты Николая I. В итоге всё получилось идеально. Молодожёны расписались, обвенчались и организовали ужин при свечах с самыми близкими людьми, где звучали русские обрядовые песни.

С тех пор Максим и Ирина завели в семье романтичную традицию. Каждый год они играют свадьбу заново. Шабалин снова делает супруге предложение, а Ирина покупает новое платье.

«Я очень изменилась. До замужества мне сама жизнь была не очень интересна. Я проживала большую её часть в театре, кино, на репетициях. Мои друзья, встречи, всё было связано с профессией. Остальное казалось мне скучным, странным и непонятным. А теперь я ощущаю счастье и ценность самой жизни. Вижу в ней красоту», — признавалась Ирина womanhit.ru.

«Ребёнок — это всегда шедевр»

В 2013 году у Максима и Ирины родилась дочь Василиса. Гринёва поехала рожать в Испанию к необычному доктору, который работает под музыку. Малышка Василиса родилась под звуки джаза и осчастливила своих родителей.

«Отцовство дало мне ощущение особенной ответственности и необыкновенной радости», — признавался Шабалин в интервью Hello.

«Растить ребёнка — это настоящее, большое дело. Время проходит, и ты однажды понимаешь, что кино, спектакли — это, наверное, не вечно. А ребёнок — это всегда шедевр!» — говорила Ирина.