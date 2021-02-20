«Огромный зал – и тишина». Как Роднина и Зайцев одержали великую победу без музыки

Никогда не знаешь, какой именно момент сделает тебя великими. Ирина Роднина и Александр Зайцев дважды выигрывали Олимпиаду и не потерпели ни единого поражения, но по-настоящему легендарными стали благодаря подвигу воли на чемпионате мира 1973 года в Братиславе.
Прямо посреди блестящего проката советских фигуристов на стадионе повисла гробовая тишина — музыка просто перестала звучать. Но Роднина и Зайцев продолжили выступать, будто ничего не произошло.
Именно так и рождаются легенды!
Молодой Зайцев затмил бывшего партнёра Родниной
Ирина Роднина взобралась на вершину спортивной славы вместе с Алексеем Улановым. Пара делала акцент на технической сложности программ, и эта ставка неизменно приносила фигуристам золото. Победная серия учеников Станислава Жука продолжалась четыре года и составила 12 турниров, а её пиковым моментом стал триумф на Олимпиаде в Калгари. Однако через несколько месяцев после Игр по инициативе партнёра непобедимый дуэт распался.
Роднина подумывала о завершении карьеры, но Жук отговорил её от поспешного шага, предложив встать в пару с молодым Александром Зайцевым. Его главными достоинствами были отличная прыжковая техника и быстрая обучаемость: всего за несколько месяцев Александр освоил сложнейшие элементы, подвластные только мировым лидерам. Благодаря этому в программах Ирины и Александра появились новые связки, комбинации прыжков и поддержек. Дуэт обрёл собственный узнаваемый почерк, а фигуристы демонстрировали невероятное взаимопонимание и согласованность действий.
Прогресс нового дуэта не ускользнул от арбитров. На дебютном чемпионате СССР в 1973 году Роднина и Зайцев уверенно взяли золото, не оставив шансов своим соперникам. Тогда же они триумфально выиграли европейское первенство, обойдя пару Смирнова/Уланов. За своё выступление Ирина и Александр получили рекордные в истории фигурного катания 12 оценок 6,0 из 18 возможных.
С секундомером наготове
Роднина с Зайцевым, как и большинство пар Жука, добивались идеального попадания в музыку. Ещё вместе с Улановым Роднина часто тренировалась под звук метронома, чтобы понять и выучить ритм номера. По такой же схеме она занималась и с Зайцевым. Это помогало справляться с непростыми многочастными программами, которые ставил Станислав Алексеевич, насыщая композицию большим количеством сложных элементов.
Холодный расчёт тренера привёл к тому, что номер был расписан по секундам. Фигуристы должны были чувствовать, где и какой элемент нужно исполнить, сколько времени отводится на него. Всё это раз за разом отрабатывалось на тренировках до тех пор, пока спортсмены не выдавали идеальный прокат.
Александр Зайцев и Ирина Роднина
Фото: РИА Новости
На соревнованиях Станислав Алексеевич лично заботился о том, чтобы его подопечным ничто не помешало выступить в соответствии с планом. Поэтому он с помощью секундомера проверял работу магнитофонов, предоставленных организаторами турнира, и, если было необходимо, давал звукооператорам скорректированную запись музыкального сопровождения.
«Он никому не доверял. Измерит и даёт радистам ту бобину, какую надо. Стас музыку практически не слышал. Он слышал только ритм, и к музыке подходил как к звукам, в которых чередовались различные ритмы», — объясняла Роднина в книге «Слеза чемпионки».
Беззвучный скандал
Именно такая зацикленность Жука на следовании ритму помогла Родниной и Зайцеву с честью выйти из ситуации, грозившей обернуться громким международным скандалом. На чемпионате мира-1973 в Братиславе прямо по середине выступления Родниной и Зайцева в произвольной программе выключилась музыка. По официальной версии – из-за замыкания в радиорубке. Пока зрители и судьи находились в полном замешательстве, Ирина и Александр… продолжали кататься, будто ничего не произошло! А в итоге вместо «Калинки» наши фигуристы завершали прокат под дружные аплодисменты ошеломлённых болельщиков.
Как вспоминали сами фигуристы, они не сразу поняли, в какой момент музыка исчезла, но благодаря длительным тренировкам с метрономом и аплодисментам зрителей, образовавшим определённый ритмический рисунок, спортсмены смогли выполнить все элементы без единой помарки. Опыт Ирины и её хладнокровие помогли Александру справиться с нервами, и в итоге дуэт откатал произвольную так, будто никакой заминки с музыкой и не было.
«Когда музыка остановилась, я понимала, что делать дальше. Жук нам стал делать знаки: мол, продолжайте. Я ещё увидела рефери — то ли австрийца, то ли швейцарца. Помню, что он говорил по-русски. Он всё время свистел, пытаясь нас остановить, но мы уже шли напролом. Жук всё время нам показывал, чтобы мы продолжали кататься. Публика молчала. Тишина полная. Музыка остановилась в середине программы, когда я наверху в поддержке.
Дальше комбинация прыжков, всё по-прежнему в абсолютной тишине. И только когда мы закончили эту комбинацию, публика стала нам аплодировать. Но секунд девять-двенадцать громадный зал — и тишина! Мы только слышим хруст своих коньков о лёд», — вспоминала Роднина.
Судья Карл Эдерлин предложил фигуристам повторить произвольную в конце соревнования, но те отказались — сил, чтобы выдать ещё один такой же прокат, у них просто не было. Из-за нарушения запрета на катание без музыки судьи были вынуждены снизить оценки, но это не помешало Родниной и Зайцеву вновь стать первыми и одержать без преувеличения великую победу.
Подвиг с политическим подтекстом
В СССР подвиг знаменитых фигуристов использовали в политических целях, представив как умышленную диверсию из-за ввода советских войск в Чехословакию летом 1968 года. Было это правдой или нет, мы, пожалуй, никогда не узнаем, поскольку все обвинения организаторы отрицали. Но даже если скандал с внезапным отключением музыки был продуманной провокацией, то её авторов стоит лишь поблагодарить, ведь иначе бы фигурное катание осталось без одного из самых героических и пробирающих до мурашек моментов в своей истории.
Роднина завоевала три олимпийских золота и за 10 лет не проиграла ни одного турнира. Но запомнят её всё равно по великому немому выступлению в Братиславе, где Ирина с партнёром проявили потрясающее мужество и волю к победе. Ну и по легендарной слезе на пьедестале в Лейк-Плэсиде, конечно.
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