Для Дианы Дэвис и её партнёра сделали исключение. А вот талантливая фигуристка Синицына поблажек не заслужила. Школой не вышла?

Правила не для всех. Почему дочь Тутберидзе допустили до финала Кубка России

В российском фигурном катании назревает очередной скандал. Талантливую фигуристку, восстановившуюся после тяжёлой травмы, не допустили до участия в финале Кубка России. И ладно бы федерация одинаково строго соблюдала правила в отношении всех спортсменов. Но ведь нет!

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис, как и Ксения Синицына, пропустила большую часть сезона, но для неё почему-то сделали исключение.

Так почему одним фигуристам идут навстречу, а других цинично лишают шансов? Получается, правила существуют не для всех.

Или Синицына просто школой не вышла?

Торжество справедливости. Трусову избавили от нервотрёпки перед чемпионатом мира Звёздную фигуристку освободили от участия в финале Кубка России. Саша это заслужила.

Талантливую российскую фигуристку оставили ни с чем

Неразбериха с правилами и регламентом началась ещё перед чемпионатом России, когда чиновники допустили до турнира в Челябинске тех, кто формально критерии отбора не выполнил. Гибкий подход федерации позволил нам увидеть на льду арены «Трактор» лидеров сборной, по каким-то причинам не выступивших на двух этапах Кубка России. Но в то же время за бортом соревнований остались спортсмены, которые честно заслужили путёвки на чемпионат России.

К сожалению, история повторяется, причём на этот раз логика в решениях федерации не просматривается. В финале Кубка России, который пройдёт в Москве 27-28 февраля, не выступит Ксения Синицына – член резервной сборной России на сезон-2020/21. Фигуристка пропустила первую половину сезона из-за травмы, но сейчас восстановилась и рвётся в бой. Ксения вернулась на лёд на турнире Чайковской в начале февраля, где на тренировке удивила чистым четверным тулупом. Кроме того, Синицына вернула сложный каскад тройной лутц – тройной риттбергер, а также подтвердила реноме одной из самых артистичных и неординарных фигуристок России.

После мощного возвращения 16-летней фигуристки о ней заговорили как о кандидатке на поездку на чемпионат мира, ведь Синицына вполне могла составить конкуренцию в финале Кубка Туктамышевой, Косторной и Нугумановой. Однако почему-то чиновники решили проявить принципиальность именно в отношении Ксюши.

«По поводу Ксении Синицыной правильно будет ответить следующим образом – так как она по состоянию здоровья не принимала участие в первой половине сезона, то технически никакого права на участие в Финале Кубка России она не имеет, она не завоевала это право», — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Синицыну лишают мотивации

С одной стороны, позиция федерации понятна и обоснована. Было бы несправедливо пускать фигуристку, пусть даже и перспективную, в обход правил. Это бы обесценило старания тех, кто весь сезон отдавал силы и ездил по этапам, чтобы попасть в финал. С другой же, федерация не раз переписывала на ходу свои же правила и шла на уступки многим фигуристам. Чемпионат России яркий тому пример. Почему бы не дать Ксении шанс проверить себя на фоне сильных соперниц?

Тем более речь идёт о молодой перспективной фигуристке, которая в этом сезоне входит в резервный состав сборной России. Небольшое снисхождение со стороны федерации могло бы зарядить Ксению мотивацией для работы с прицелом на следующий, олимпийский сезон. Сейчас же, напротив, у фигуристки может возникнуть ощущение, что в России на неё не рассчитывают. Вместо того, чтобы поддержать спортсменку, преодолевшую неприятную травму, её не допускают на внутренний турнир. Конкуренция за место в составе и без того колоссальная, а если девушек ещё и ставят в неравные условия, то переходов в другие сборные и ранних уходов из спорта практически не избежать.

Талантливая российская фигуристка мощно вернулась на лёд. Ксения рвётся на чемпионат мира! У Синицыной есть всё, чтобы поспорить с Туктамышевой и Косторной за место в сборной России. Лишь судьи оценили её по достоинству.

Дочь Тутберидзе участвует в финале в обход правил

Интересно, что в таком же положении, как и Ксюша, оказался танцевальный дуэт Дэвис/Смолкин. Вот только для них сделали исключение. В межсезонье дочь Тутберидзе сломала ногу и долго не могла восстановиться от травмы, из-за чего вместе с партнёром пропустила этапы Кубка страны и чемпионат России. Всё это время фигуристы тренировались в США и приехали в Москву специально для участия в финале Кубка.

Ксения Синицына Фото: David Ramos/Getty Images

Исходя из логики федерации, Диана и Глеб тоже не заслужили никакого права участвовать в турнире, ведь правила они не соблюли. Но дуэт спокойно числится в списках и вовсю готовится к соревнованию. Почему им пошли навстречу, а Синицыной – нет?

В юниорских танцах на льду большая конкуренция, и Диане с Глебом ещё никогда не удавалось вырваться в лидеры. У них нет титулов и каких-либо весомых заслуг, поэтому сложно понять, чем они отличаются от той же Синицыной. Ну и как тут не предположить, что Диане пошли навстречу из-за статуса и авторитета мамы?

«Я буду молиться за тебя». Дочь Тутберидзе поборола болезнь и выросла настоящей красавицей Этери сделала всё, чтобы Диана была счастлива и жила обычной жизнью. А ведь девочка почти не слышала.

Что не так с решением федерации?

Вообще двери в финал Кубка России для фигуристов сборной обычно открыты. В 2019 году Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не участвовали в этапах Кубка, но соревновались в финале, чтобы разыграть квоту на чемпионат мира. В целом, тенденция продолжилась и в этом году, даже несмотря на то, что из-за отмены международных турниров статус Кубка резко повысился. Среди участников московского турнира Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, не выполнившие критерии отбора. Фигуристы приняли участие лишь в одном этапе Кубка России и, по идее, не заслужили путёвку в финал. Но всех их допустили до турнира.

Решение федерации дать шанс фигуристам из сборной, пропустившим соревнования из-за коронавируса или травм, вопросов не вызывает. Единственная претензия в том, что оно работает не для всех. Ксения Синицына входит в резерв сборной России и тоже заслуживает индивидуального подхода. Даже если она представляет не Тутберидзе или Плющенко, а скромную школу «Снежные барсы».