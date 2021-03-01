У Вероники Жилиной продолжается череда провалов. А ведь у Тутберидзе она была восходящей звездой!

«Ты же в прекраснейшей форме!» Фигуристка Плющенко сорвала все прыжки и стала последней

В финале Кубка России взрослых фигуристок сменили юниорки, но на расклад сил это не повлияло. Подопечные Этери Тутберидзе продолжают доминировать над соперницами.



А вот бывшая ученица Этери Георгиевны Вероника Жилина, представляющая академию «Ангелы Плющенко» снова сорвала программу и после первого дня занимает последнее место.

Причём если раньше Плющенко оправдывал неудачи Вероники травмами и болезнью, то теперь форма фигуристки его полностью устраивает.

Акатьева снова безупречна

Волей жеребьёвки основные претендентки на победу получили первый и последний стартовые номера. Открывала соревнования действующая чемпионка России среди юниорок Софья Акатьева. На шестиминутной раскатке у Сони не получался её коронный элемент — тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. Но, как только включилась музыка, спортсменка собралась и блестяще исполнила не только элемент ультра-си, но и остальные прыжки — лутц и двойной аксель судьи оценили на хорошие плюсы. Самые высокие уровни получила Акатьева за вращения и третий — за дорожку шагов.



Тутберидзе прямо у бортика сделала несколько комментариев по поводу проката ученицы. Очевидно, работа над программой ещё ведётся и Соня продолжит улучшать интерпретацию и оттачивать скольжение. Тем не менее, баллы Акатьевой поражают уже сейчас — 78,65 балла — результат наравне с мужчинами в короткой программе.

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Из других участниц первой разминки зал пленила Аделия Петросян со своим ураганным танго. Ещё одна ученица Тутберидзе не совершила ни одной ошибки, а также порадовала стремительными вращениями, получив высокую для своего возраста оценку в 71,76 балла.



«Поборолась», — прокомментировала выступление фигуристки Тутберидзе, на что Петросян рассмеялась и согласна закивала. Вероятно, речь о каскаде тройной флип-тройной тулуп, на котором спортсменку заметно пошатнуло в воздухе.

Что произошло с Жилиной у Плющенко?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К фавориткам причисляли и Веронику Жилину, правда, больше по старой памяти. В межсезонье талантливая девочка ушла от Тутберидзе к Плющенко и весь сезон не может обрести себя. К сожалению, в финале Кубка России череда провалов продолжилась. Ника сорвала все прыжковые элементы, включая каскад тройной аксель – тройной тулуп.

«На тренировках так выкладывалась с акселем, веселее делала. Лутц идеально делаешь. Ты же в прекраснейшей форме!» — недоумевал после проката Евгений Плющенко.

Если раньше в том, что Нике не хватает концентрации и выносливости во время выступлений, можно было сомневаться, то теперь это стало очевидным. В «кисс-энд-край» фигуристка выглядела крайне растерянно. Из её разговоров с тренерами было понятно, что спортсменка перепутала порядок элементов. Кажется, Плющенко придётся провести со своим штабом воспитательную беседу, чтобы больше не было недопонимания в коллективе, поскольку из-за таких ошибок страдает в первую очередь Жилина — 53,18 балла — явно не её результат.



Пока действующие ученицы Тутберидзе восхищают весь мир, бывшая занимает последнее место в юниорском финале Кубка России после короткой программы, завалив все прыжки.

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Самоделкиной не хватило одного оборота

Софья Самоделкина, выступавшая последней, продемонстрировала сильное сбалансированное катание, но недобрала баллов на сложнейшем каскаде, прыгнув вместе с тройным акселем двойной тулуп. В итоге воспитанница Сергея Давыдова оказалась на третьем месте, уступая Аделии Петросян 0,76 балла.

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Справедливости ради, в этом сезоне спортсменка пропустила много соревнований из-за болезни. Вполне возможно, что Соня ещё не до конца восстановилась, поэтому есть проблемы с техникой. Но шансы на победу у неё сохраняются, хоть опередить учениц Тутберидзе и будет тяжело.