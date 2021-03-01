«Ты же в прекраснейшей форме!» Фигуристка Плющенко сорвала все прыжки и стала последней

В финале Кубка России взрослых фигуристок сменили юниорки, но на расклад сил это не повлияло. Подопечные Этери Тутберидзе продолжают доминировать над соперницами.
А вот бывшая ученица Этери Георгиевны Вероника Жилина, представляющая академию «Ангелы Плющенко» снова сорвала программу и после первого дня занимает последнее место.
Причём если раньше Плющенко оправдывал неудачи Вероники травмами и болезнью, то теперь форма фигуристки его полностью устраивает.
Акатьева снова безупречна
Волей жеребьёвки основные претендентки на победу получили первый и последний стартовые номера. Открывала соревнования действующая чемпионка России среди юниорок Софья Акатьева. На шестиминутной раскатке у Сони не получался её коронный элемент — тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. Но, как только включилась музыка, спортсменка собралась и блестяще исполнила не только элемент ультра-си, но и остальные прыжки — лутц и двойной аксель судьи оценили на хорошие плюсы. Самые высокие уровни получила Акатьева за вращения и третий — за дорожку шагов.
Тутберидзе прямо у бортика сделала несколько комментариев по поводу проката ученицы. Очевидно, работа над программой ещё ведётся и Соня продолжит улучшать интерпретацию и оттачивать скольжение. Тем не менее, баллы Акатьевой поражают уже сейчас — 78,65 балла — результат наравне с мужчинами в короткой программе.
Из других участниц первой разминки зал пленила Аделия Петросян со своим ураганным танго. Ещё одна ученица Тутберидзе не совершила ни одной ошибки, а также порадовала стремительными вращениями, получив высокую для своего возраста оценку в 71,76 балла.
«Поборолась», — прокомментировала выступление фигуристки Тутберидзе, на что Петросян рассмеялась и согласна закивала. Вероятно, речь о каскаде тройной флип-тройной тулуп, на котором спортсменку заметно пошатнуло в воздухе.
Что произошло с Жилиной у Плющенко?
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
К фавориткам причисляли и Веронику Жилину, правда, больше по старой памяти. В межсезонье талантливая девочка ушла от Тутберидзе к Плющенко и весь сезон не может обрести себя. К сожалению, в финале Кубка России череда провалов продолжилась. Ника сорвала все прыжковые элементы, включая каскад тройной аксель – тройной тулуп.
«На тренировках так выкладывалась с акселем, веселее делала. Лутц идеально делаешь. Ты же в прекраснейшей форме!» — недоумевал после проката Евгений Плющенко.
Если раньше в том, что Нике не хватает концентрации и выносливости во время выступлений, можно было сомневаться, то теперь это стало очевидным. В «кисс-энд-край» фигуристка выглядела крайне растерянно. Из её разговоров с тренерами было понятно, что спортсменка перепутала порядок элементов. Кажется, Плющенко придётся провести со своим штабом воспитательную беседу, чтобы больше не было недопонимания в коллективе, поскольку из-за таких ошибок страдает в первую очередь Жилина — 53,18 балла — явно не её результат.
Пока действующие ученицы Тутберидзе восхищают весь мир, бывшая занимает последнее место в юниорском финале Кубка России после короткой программы, завалив все прыжки.
Самоделкиной не хватило одного оборота
Софья Самоделкина, выступавшая последней, продемонстрировала сильное сбалансированное катание, но недобрала баллов на сложнейшем каскаде, прыгнув вместе с тройным акселем двойной тулуп. В итоге воспитанница Сергея Давыдова оказалась на третьем месте, уступая Аделии Петросян 0,76 балла.
Справедливости ради, в этом сезоне спортсменка пропустила много соревнований из-за болезни. Вполне возможно, что Соня ещё не до конца восстановилась, поэтому есть проблемы с техникой. Но шансы на победу у неё сохраняются, хоть опередить учениц Тутберидзе и будет тяжело.
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