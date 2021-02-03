Гегемония под угрозой. У юниорок Тутберидзе наконец-то есть по-настоящему мощная соперница

Любая критика в адрес Этери Тутберидзе разбивается о результаты её работы. Последняя победа представительницы другой школы на крупном российском турнире случилась ещё в декабре 2014 года. С тех пор чемпионками страны и по взрослым, и по юниоркам неизменно становились фигуристки «Хрустального».

На первенстве России — 2021 в Красноярске продлить эту потрясающую серию постарается Софья Акатьева. Однако впервые за долгое время у фигуристок Тутберидзе будет по-настоящему сильная и опасная конкурентка в борьбе за золото. Софья Самоделкина никогда не тренировалась у Этери, что не помешало ей овладеть сложнейшими прыжками и заслужить репутацию одной из главных надежд российского фигурного катания.

Но хватит ли ей этого, чтобы обойти главную надежду «Хрустального» и прервать гегемонию Тутберидзе?

Самоделкиной надо усложнять программу

Первенство России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля. К радости болельщиков, турнир одиночниц обещает классную интригу в борьбе за золото. 13-летняя Софья Самоделкина из ЦСКА бросает вызов ровеснице и тёзке Акатьевой. Подопечная Сергея Давыдова немного уступает главной сопернице по базовой стоимости элементов, но может уравнять шансы, если изменит прыжковый набор в произвольной программе.

Пробовать на главном старте сезона не до конца готовый четверной лутц было бы слишком рискованно, а вот добавление второго тройного акселя выглядит логичным и оправданным. Во-первых, Соня уже прыгала в одной программе триксель и квад, а во-вторых, именно прыжок в три с половиной оборота считается самым стабильным в её арсенале. В прошлом сезоне фигуристка исполняла три тройных акселя в двух программах, а чтобы выучить этот элемент, ей приходилось делать по 500 попыток двойного акселя в день. После такой подготовки можно прыгать ночью и с закрытыми глазами.

Ещё одна интрига заключается в том, будет ли Софья делать попытку четверного риттбергера. Она уже пробовала этот сложнейший прыжок на первенстве Москвы, а теперь может войти в историю как первая исполнительница риттбергера в четыре оборота на официальных соревнованиях.

В этом сезоне юная фигуристка испытывала проблемы со здоровьем, но сумела восстановиться и выиграла все турниры, в которых участвовала. И если в техническом плане Софья не всегда была идеальна, то по компонентам ей по-прежнему нет равных. Удивительная музыкальность и филигранное владение коньком покоряет не только болельщиков, но и судей. В целом у Самоделкиной есть всё для первого громкого успеха в карьере. Да, она не главный фаворит, но и сенсацией её победа не станет.

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Акатьева на страже традиций

И всё-таки, несмотря на все козыри Самоделкиной, основной претенденткой на золото считается Софья Акатьева. В прошлом сезоне она завоевала серебро дебютного первенства России, проиграв только безупречной Камиле Валиевой, и теперь твёрдо намерена улучшить тот результат. Как и Самоделкина, фигуристка исполняет в короткой программе сложнейший каскад тройной аксель-тройной тулуп. В произвольной же она прыгает три ультра-си — аксель и два четверных тулупа (один в каскаде с двойным тулупом).

По выступлениям Акатьевой в этом сезоне заметно, что спортсменку целенаправленно подводили к первенству страны. Она усложняла контент и улучшала собственные результаты, а на этапе юниорского Кубка в России избавилась от неясного ребра на лутце, которое нет-нет, да и проскакивает в её прокатах.

По тренировке в Красноярске видно, что Соня максимально заряжена на победу. И хотя на прыжках были ошибки, серьёзного значения им придавать не стоит — фигуристки Тутберидзе здорово умеют собираться перед важными стартами, и Соня — не исключение.

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Плющенко может остаться без пьедестала

Если две Сони справятся с давлением и выступят хотя бы на своём среднем уровне, то тягаться с ними остальным фигуристкам будет тяжело. Однако и кроме лидеров в Красноярске будет очень много интересных и перспективных фигуристок. Вероника Жилина из академии Плющенко дебютирует на таком уровне и, несмотря на владение тройным акселем и четверными, пока испытывает проблемы со стабильностью. Ника нередко ошибается даже на тройных прыжках, а порой не выполняет и базовые элементы. Кажется, что спортсменке пока не хватает концентрации и выносливости. Кроме того, юная Жилина не сильна в презентации программ: ломаные линии и резкие переходы зачастую выглядят неорганично, из-за чего образ фигуристки теряет свою магию.

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Большое внимание болельщиков будет приковано к Аделии Петросян. Ученица Тутберидзе за этот сезон добилась серьёзного прогресса, освоила четверной и завоевала сердца многих болельщиков своим ураганным катанием. Эта девочка просто источает драйв, что не может не подкупать. Включиться в борьбу за бронзу может и ещё одна подопечная Сергея Давыдова – Елизавета Берестовская. В отличие от Акатьевой и Самоделкиной, её катанию не хватает плавности и мягкости, но два четверных тулупа в произвольной программе всё равно оставляют Лизе шансы на пьедестал.

Как бы ни парадоксально звучало, но на первенстве России нас также ждёт и битва поколений – против 13-летних Акатьевой и Самоделкиной, а также 12-летней Жилиной будут соревноваться 15-летняя Анна Фролова и 17-летняя Ксения Цибинова. Реальных шансов на медаль у более опытных девушек не так много, но пробиться в сборную России на следующий сезон им по силам. А ведь в отсутствие чемпионата мира среди юниоров в этом сезоне именно отбор в национальную команду будет главным стимулом для участниц турнира в Красноярске.