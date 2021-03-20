«Ну почему так мало ставят?» Как блестящую российскую фигуристку цинично засудили в США

На чемпионате мира в Стокгольме у российских фигуристок есть исторический шанс занять весь пьедестал. Вот только чиновников Международного союза конькобежцев такой расклад никак не устраивает. Можно не сомневаться, что судьи при малейшей возможности затащат в тройку призёров соперницу наших девочек, а то и сразу двух.

Если Анне Щербаковой и Александре Трусовой при чистых прокатах медали гарантированы, то за Елизавету Туктамышеву по-настоящему тревожно. Тем более Лиза не раз становилась жертвой отвратительного судейства.



А на турнире в США в октябре 2019 года произошёл и вовсе вопиющий случай. Судьи без зазрения совести недодали баллов российской чемпионке мира.

Холодный душ для российских фигуристок

В прошлом сезоне Елизавета Туктамышева осталась без главных международных турниров, хотя как минимум участие в финале Гран-при она полностью заслужила. На первом этапе серии в Лас-Вегасе Лиза соперничала с юной соотечественницей Анной Щербаковой, японками Каори Сакамото и Вакабой Хигути, а также американкой Бради Теннелл.



В короткой программе российских болельщиков ждал неприятный сюрприз. Туктамышева после блестящего тройного акселя ошиблась на простом каскаде из двух тройных тулупов, а также, по мнению арбитров, недокрутила лутц. Щербакова же, видимо от волнения, совершила недокрут на тройном риттбергере, а затем и вовсе упала на ровном месте.



Соперницы подарками россиянок воспользовались по максимуму. Теннелл после короткой программы опережала Щербакову и Туктамышеву более чем на 7 баллов, а от места в тройке наших фигуристок отделяли ещё и две японки.

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Арбитры «обокрали» Туктамышеву

К счастью, неудачи первого дня российских фигуристок только подстегнули. Щербакова шокировала американскую публику двумя четверными лутцами и вызвала долгую стоячую овацию. Если кто-то на тот момент и мог бросить вызов невероятной ученице Тутберидзе, то точно не её оппонентки по этапу в Лас-Вегасе.

Остальным девушкам пришлось довольствоваться борьбой за серебро, и судьям очень уж хотелось, чтобы эту борьбу выиграла местная фигуристка. А пострадавшей в этой ситуации стала Туктамышева. Лиза блестяще исполнила произвольную программу, козырнув двумя идеальными тройными акселями. Чемпионка мира-2015 буквально излучала драйв и уверенность, что не могло не понравиться зрителям. Но судьи как будто смотрели другое выступление. Качественный тройной риттбергер в протоколе оказался недокрученным, а оценка Лизы за компоненты вообще кроме возмущения ничего не вызывала — знаменитую российскую фигуристку цинично засудили в США. Цинично, потому что поставили именно столько баллов, сколько хватило бы для успеха местной спортсменке.

«Опять почему-то придираются к нашим спортсменам. Не думаю, что это фактор того, что турнир проходит в Соединённых Штатах, но я не видел недокрута на риттбергере. И опять компоненты. Ну почему так мало ставят?», — недоумевал комментатор Алексей Ягудин.

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Стёртая улыбка и успех американки

Было очевидно, что арбитры подстелили соломку и сделали всё, чтобы Теннелл смогла обойти Туктамышеву даже в случае ошибок. После своего проката Лиза выглядела довольной, но оценки стёрли улыбку с её лица и заставили качать головой.



«У неё была по-настоящему прекрасная программа, сложнейшая, с двумя тройными акселями, каскадом, акселем и тройным тулупом. Считаю, Лиза незаслуженно получила невысокий балл. Наши девочки должны были занимать первое и второе место», — считает Илья Авербух.

Авербух: Щербакова и Туктамышева должны были занимать первые два места

Феерическое катание Туктамышевой в произвольной программе позволило ей подняться на итоговое третье место, а вот отставание от ставшей второй Теннелл казалось необъективно большим – 11 баллов. Справедливости ради, Бради со своей задачей справилась и показала достойный прокат. По сумме двух программ американка действительно выглядела немного предпочтительнее, но это не отменяет ни вопиюще низких оценок Туктамышевой, ни явно завышенных баллов Теннелл.

Беспредел по-американски. Российскую фигуристку нагло засудили в США Елизавета Туктамышева недосчиталась баллов на Гран-при в Лас-Вегасе, чтобы американка смогла взять медаль. Но золото всё равно у России!

Плохое судейство закалило Туктамышеву

На чемпионате мира в Стокгольме Туктамышевой вновь придётся соперничать с Теннелл, которую считают одной из претенденток на медаль. И хотя на этот раз турнир будет проходить за пределами США, для ISU попадание Теннелл на пьедестал будет более предпочтительным, чем медаль Туктамышевой. Очень бы не хотелось, чтобы ситуация с этапа Гран-при-2019 в Лас-Вегасе повторилась на чемпионате мира, но исключать этого нельзя. А потому Лизе придётся надеяться только на себя.



Впрочем, Лизе не привыкать преодолевать скепсис со стороны арбитров. Тем ценнее будет её успех.