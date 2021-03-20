«Ну почему так мало ставят?» Как блестящую российскую фигуристку цинично засудили в США

На чемпионате мира в Стокгольме у российских фигуристок есть исторический шанс занять весь пьедестал. Вот только чиновников Международного союза конькобежцев такой расклад никак не устраивает. Можно не сомневаться, что судьи при малейшей возможности затащат в тройку призёров соперницу наших девочек, а то и сразу двух.
Если Анне Щербаковой и Александре Трусовой при чистых прокатах медали гарантированы, то за Елизавету Туктамышеву по-настоящему тревожно. Тем более Лиза не раз становилась жертвой отвратительного судейства.
А на турнире в США в октябре 2019 года произошёл и вовсе вопиющий случай. Судьи без зазрения совести недодали баллов российской чемпионке мира.
Холодный душ для российских фигуристок
В прошлом сезоне Елизавета Туктамышева осталась без главных международных турниров, хотя как минимум участие в финале Гран-при она полностью заслужила. На первом этапе серии в Лас-Вегасе Лиза соперничала с юной соотечественницей Анной Щербаковой, японками Каори Сакамото и Вакабой Хигути, а также американкой Бради Теннелл.
В короткой программе российских болельщиков ждал неприятный сюрприз. Туктамышева после блестящего тройного акселя ошиблась на простом каскаде из двух тройных тулупов, а также, по мнению арбитров, недокрутила лутц. Щербакова же, видимо от волнения, совершила недокрут на тройном риттбергере, а затем и вовсе упала на ровном месте.
Соперницы подарками россиянок воспользовались по максимуму. Теннелл после короткой программы опережала Щербакову и Туктамышеву более чем на 7 баллов, а от места в тройке наших фигуристок отделяли ещё и две японки.
Арбитры «обокрали» Туктамышеву
К счастью, неудачи первого дня российских фигуристок только подстегнули. Щербакова шокировала американскую публику двумя четверными лутцами и вызвала долгую стоячую овацию. Если кто-то на тот момент и мог бросить вызов невероятной ученице Тутберидзе, то точно не её оппонентки по этапу в Лас-Вегасе.
Остальным девушкам пришлось довольствоваться борьбой за серебро, и судьям очень уж хотелось, чтобы эту борьбу выиграла местная фигуристка. А пострадавшей в этой ситуации стала Туктамышева. Лиза блестяще исполнила произвольную программу, козырнув двумя идеальными тройными акселями. Чемпионка мира-2015 буквально излучала драйв и уверенность, что не могло не понравиться зрителям. Но судьи как будто смотрели другое выступление. Качественный тройной риттбергер в протоколе оказался недокрученным, а оценка Лизы за компоненты вообще кроме возмущения ничего не вызывала — знаменитую российскую фигуристку цинично засудили в США. Цинично, потому что поставили именно столько баллов, сколько хватило бы для успеха местной спортсменке.
«Опять почему-то придираются к нашим спортсменам. Не думаю, что это фактор того, что турнир проходит в Соединённых Штатах, но я не видел недокрута на риттбергере. И опять компоненты. Ну почему так мало ставят?», — недоумевал комментатор Алексей Ягудин.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на сайте Первого канала.
Стёртая улыбка и успех американки
Было очевидно, что арбитры подстелили соломку и сделали всё, чтобы Теннелл смогла обойти Туктамышеву даже в случае ошибок. После своего проката Лиза выглядела довольной, но оценки стёрли улыбку с её лица и заставили качать головой.
«У неё была по-настоящему прекрасная программа, сложнейшая, с двумя тройными акселями, каскадом, акселем и тройным тулупом. Считаю, Лиза незаслуженно получила невысокий балл. Наши девочки должны были занимать первое и второе место», — считает Илья Авербух.
Феерическое катание Туктамышевой в произвольной программе позволило ей подняться на итоговое третье место, а вот отставание от ставшей второй Теннелл казалось необъективно большим – 11 баллов. Справедливости ради, Бради со своей задачей справилась и показала достойный прокат. По сумме двух программ американка действительно выглядела немного предпочтительнее, но это не отменяет ни вопиюще низких оценок Туктамышевой, ни явно завышенных баллов Теннелл.
Плохое судейство закалило Туктамышеву
На чемпионате мира в Стокгольме Туктамышевой вновь придётся соперничать с Теннелл, которую считают одной из претенденток на медаль. И хотя на этот раз турнир будет проходить за пределами США, для ISU попадание Теннелл на пьедестал будет более предпочтительным, чем медаль Туктамышевой. Очень бы не хотелось, чтобы ситуация с этапа Гран-при-2019 в Лас-Вегасе повторилась на чемпионате мира, но исключать этого нельзя. А потому Лизе придётся надеяться только на себя.
Впрочем, Лизе не привыкать преодолевать скепсис со стороны арбитров. Тем ценнее будет её успех.
- 21 марта 2021
-
17:02
-
16:38
-
16:32
-
15:37
-
15:30
-
15:05
-
14:04
-
13:26
-
12:26
-
10:31
- 20 марта 2021
-
16:32
-
16:18
-
14:14
-
13:25
-
10:43
-
00:18
- 19 марта 2021
-
20:24
-
20:12
-
13:55
-
12:12
-
11:45
-
11:03
-
10:54
-
10:31
- 18 марта 2021
-
20:52
-
19:11
-
18:06
-
17:21
-
15:36
-
13:09
-
12:49
-
12:33
-
11:57
-
11:17
-
09:31