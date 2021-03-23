Королева домашнего льда. Способна ли фигуристка Щербакова побеждать без российских судей?

На внутренней арене Анна получает колоссальные оценки, но на чемпионате мира её баллы резко упадут.

Лидер сборной России Анна Щербакова приехала на чемпионат мира в ранге главного фаворита. Во многом такой статус Анна приобрела благодаря блестящим выступлениям по ходу этого сезона. Ученица Тутберидзе уверенно выиграла все официальные турниры и дважды побила мировые рекорды.

Вот только все эти потрясающие результаты Щербакова показала на домашних турнирах, при судействе российских арбитров, которые явно питают симпатии к юной фигуристке.

Удастся ли Щербаковой избавиться от ярлыка королевы домашнего льда и одержать первую большую победу без российских судей?

Щербакова доминирует на внутренней арене

Ещё до этого необычного сезона за Анной Щербаковой закрепилась слава фигуристки, лучше выступающей на домашнем льду. Аня при сумасшедшей конкуренции выиграла взрослые чемпионаты России в 2018 и 2019 годах, а вот на международном уровне её главными успехами были первые места на этапах Гран-при-2019 в США и Китае. Ни в финале серии, ни на взрослом чемпионате Европы подняться на вершину Щербаковой не удалось.

Но если раньше успехи Анны на российских турнирах можно было списать на совпадение, то в текущем сезоне они превратились в закономерность. Щербакова действительно была сильнее соперниц и на этапах Кубка России, и на чемпионате России, где каталась чуть ли не в полуобморочном состоянии. Мастерство позволяло ей выигрывать своими силами, пусть и не с таким колоссальным преимуществом, как над Трусовой в Челябинске. Да, Аня выступала далеко не в лучшем состоянии и поразила стойкостью, но бонусы за подвиг в правилах не предусмотрены.

Тренировку лучшей фигуристки России испортили проблемами с музыкой. И это чемпионат мира? На контрольный прокат своей программы Ане Щербаковой пришлось настраиваться пять раз. Ну начинается…

Чем вызваны симпатии судей к Щербаковой?

Надбавки за элементы и оценки за компоненты, которые выписывали Щербаковой российские судьи, часто вызывали вопросы. И главный из них – зачем? Единственно правильного ответа, наверное, и нет. Личные фанаты Анны и её тренера уверены, что арбитры абсолютно объективны, а прокаты Анны в Челябинске были лучшими за всю историю (Щербакова превзошла мировой рекорд Косторной по сумме аж на 16,5 балла).

Однако возможны и другие объяснения. Не исключено, что огромными оценками Щербаковой наши судьи пытались деморализовать соперниц и повысить авторитет фигуристки в глазах международной общественности. Некоторым же может показаться, что арбитры награждали Анну за преданность Тутберидзе и заодно отдавали должное достижениям лучшего тренера мира.

По большому счёту, нет разницы, с каким преимуществом Щербакова выигрывала домашние турниры. Разве что у поверженных оппоненток может появиться чувство лёгкой несправедливости и обиды на арбитров. Но главная опасность такого подхода в другом – гарантированно высокие баллы при любом качестве катания расхолаживают и вселяют чувство ложной уверенности.

Преимущество Щербаковой над Трусовой резко выросло

Скорее всего, международные арбитры будут судить Щербакову гораздо критичнее, чем российские. В этом сезоне в короткой программе Аня за компоненты набирала от 37,20 до 37,80 балла. В произвольной разброс больше: от 74,24 в Сызрани до 77,09 в Челябинске. Для сравнения, в прошлом сезоне российские же судьи на чемпионате России в Красноярске поставили ей 36,07 и 73,72 балла за компоненты. Стало ли качество катания Щербаковой настолько лучше? Пусть каждый решит для себя.

Тревожный симптом. Неужели Щербакова подошла к чемпионату мира не в лучшей форме? С одним четверным прыжком Анне будет очень сложно победить Трусову. Или команда Тутберидзе просто идёт на хитрость?

На международных турнирах прошлого сезона Щербакова получала ещё меньше. На главном старте сезона, чемпионате Европы — 2020, в короткой программе её оценка за компоненты составила 35,17 балла, в произвольной – 71,19 балла. Но дело даже не в резко возросших баллах Анны, а в увеличении её преимущества по второй оценке над Александрой Трусовой. Если на чемпионате Европы по сумме программ Щербакова набрала за компоненты на 4,69 балла больше Трусовой, то на чемпионате России в Челябинске её перевес по этому показателю составил 6,58 балла. И это с учётом того, что в Граце Трусова дважды упала в произвольной, а в Челябинске была безупречна, что по идее должно было сказаться и на компонентах.

С учётом превосходства Саши в технической сложности судьбу золота могут решить баллы за компоненты. И далеко не факт, что у Щербаковой они окажутся настолько же огромными, как на домашних турнирах.