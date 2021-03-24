Давление на соперниц не сделает Трусову чемпионкой мира. Плющенко снова просчитался?

Доминирование Русской ракеты на тренировках похоже на тактику запугивания. Но пострадать от этого может не Щербакова, а сама Саша.

Тренировки женской сборной России на чемпионате мира откровенно удивили. Восстановившаяся после травмы Александра Трусова выдала лучший прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками. А вот Анна Щербакова никак не может порадовать болельщиков чистым исполнением элементов ультра-си.



Евгений Плющенко, вероятно, уже предвкушает громкий триумф своей ученицы. Однако именно его тактика может помешать Трусовой выиграть чемпионат мира. Давление на соперниц не сделает Трусову чемпионкой мира.



А Щербакова обязательно соберётся и сделает всё как надо.

Безоговорочная чемпионка тренировок

Александра Трусова безоговорочно оставила за собой звание чемпионки тренировок на чемпионате мира. Саша продемонстрировала весь набор четверных прыжков, за исключением риттбергера, а также тройной аксель. Трусова удачно заходила на тулуп, тулуп в каскаде с тройным сальховом, сальхов, флип, а также лутц — как сольный, так и в каскадах с тройными тулупом и сальховом. Один раз ей даже удалось чисто откатать произвольную программу с пятью квадами.



Похоже, Саша восстановилась после травмы и подошла к турниру в Стокгольме в оптимальной форме. На это указывает и то, что ученица Плющенко неоднократно прыгала тройной аксель. Ранее этот элемент у Трусовой был нестабилен, и, хотя на тренировках он стал получаться ещё в начале сезона, сейчас заметно, насколько сильно изменилась её техника: высокий пролётный прыжок, полностью докрученный. Кажется, Русская ракета планирует идти ва-банк и в короткой программе выступит с ультра-си.

Трусова запугивает соперниц?

Мощь Саши не только поражает болельщиков и судей, но и не может не оказывать влияния на её соперниц. Морально очень трудно находиться на одном катке с такой машиной по штамповке сложнейших прыжков. Каждая фигуристка понимает, что если Трусова провернёт всё это в прокате, то шансов на золото не будет ни у кого.

Возможно, в этом и заключался расчёт тренерского штаба Плющенко: запугать оппоненток ещё до старта, заставить их волноваться и чувствовать неуверенность в своих силах. Однако такая тактика способна сработать только в том случае, если сама Саша справится с эмоциями и чисто выполнит заявленный контент. Иначе пострадать от такого подхода может не Щербакова, а сама Трусова. Вообще в этом сезоне тактические хитрости и манёвры Евгения редко заканчивались успешно. Пока он терпит неудачи и получает в свой адрес массу критики. Неужели и тут Плющенко снова просчитался?

Щербакова прибавит в процессе

Совершенно другая ситуация у Анны Щербаковой — на тренировках у неё практически ничего не получалось. В первый день фигуристка «Хрустального» не смогла приземлить коронный четверной флип, после чего вовсе отказалась от попыток исполнения ультра-си. В следующий раз Аня пробовала зайти сразу на три прыжка, но четверной лутц оказался недокрученным, а два флипа завершились падениями. Неудачи лучшей фигуристки Этери Тутберидзе продолжают настораживать. Вполне возможно, что она до сих пор не оправилась после болезни. Но сможет ли это остановить её — ещё большой вопрос.

Тревожный симптом. Неужели Щербакова подошла к чемпионату мира не в лучшей форме? С одним четверным прыжком Анне будет очень сложно победить Трусову. Или команда Тутберидзе просто идёт на хитрость?

Особенность Щербаковой как раз в том, что она внезапно может выдать ярчайший перфоманс в истории фигурного катания. Её не раз называли фигуристкой «плюс-старт» как раз из-за её способности срывать все прыжки на тренировке, а затем блистательно исполнять их в соревновательном формате. Так было и на памятном чемпионате России, где Аня не только доказала, что умеет собираться после откровенно провального тренировочного проката, но и поразила всю страну, катаясь на грани возможностей.



Поэтому ставить крест на фигуристке ещё рано. Аня из тех, кто никогда не сдаётся, поэтому очевидно, что она постарается прибавить в процессе. Она уже начала это делать, когда вместо одного квада, указанного в предварительной технической заявке, попробовала сделать программу с тремя элементами ультра-си.



«В произвольной программе всё будет в порядке. Так как весь сезон не было международных стартов и мы не сталкивались с соперниками из других стран, то надо не искать преимущество над другими, а стараться качественно выполнить свою работу. Постараюсь в каждой программе показать всё то, что мы наработали за это время. Чтобы у меня не было к себе самой вопросов», — успокоила всех Щербакова в интервью для Fuji TV.

Конкуренция за золото на чемпионате мира – миф. Почему Щербакова не способна проиграть Аня поражает феноменальной психологической устойчивостью. Фигуристки с таким характером у Тутберидзе ещё не было.

Победить Трусовой помешает Плющенко?

На самом деле, обе девушки находятся в затруднительном положении: на них давит груз ответственности перед страной, фанаты ждут от них слишком многого, и не оправдать их надежды — наверное, один из главных страхов спортсменок. Однако у Ани Щербаковой заведомо более выигрышная позиция.



Саше может помешать ранняя уверенность в результате — не раз её удачные прокаты на тренировках оборачивались настоящей трагедией во время соревнований. Кроме того, усугубить ситуацию могут особые отношения с тренером. Евгений Плющенко волей-неволей окажет на Трусову дополнительное давление: ему как никогда раньше нужна победа ученицы, чтобы реабилитироваться за уход Косторной и показать всему миру, что у молодого специалиста не опустились руки.



Этери Тутберидзе будет придерживаться другой тактики. Конечно, уступать противоборствующей школе она не собирается, но накачки на победу любой ценой и битву с соперницами в «Хрустальном» нет.

Мечта Плющенко о тренерском величии рушится на глазах. Над чемпионом уже смеются После демарша Косторной любые родители трижды подумают, отдавать ли ребёнка к Евгению.

«Возможно, ей просто решили убрать лишнее, потому что у неё высокие компоненты программы. Думаю, тренеры всё просчитали и поняли, что одного четверного достаточно, чтобы выиграть. А там уже будет видно исходя из результатов короткой. Ставки очень высоки», — объяснила рациональный и более сдержанный подход тренеров «Хрустального» Наталья Бестемьянова.



На кону, и правда, стоит очень многое. Для Ани это возможность заработать первый титул крупного международного соревнования. На пути к этой цели ей ещё придётся столкнуться с массой трудностей, но она обязательно справится.