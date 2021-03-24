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Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: Щербакова провалилась на тренировках, Трусова давит ментально

Тактика может помешать Трусовой выиграть чемпионат
Екатерина Авдонина
Давление на соперниц не сделает Трусову чемпионкой мира. Плющенко снова просчитался?
Доминирование Русской ракеты на тренировках похоже на тактику запугивания. Но пострадать от этого может не Щербакова, а сама Саша.
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Тренировки женской сборной России на чемпионате мира откровенно удивили. Восстановившаяся после травмы Александра Трусова выдала лучший прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками. А вот Анна Щербакова никак не может порадовать болельщиков чистым исполнением элементов ультра-си.

Евгений Плющенко, вероятно, уже предвкушает громкий триумф своей ученицы. Однако именно его тактика может помешать Трусовой выиграть чемпионат мира. Давление на соперниц не сделает Трусову чемпионкой мира.

А Щербакова обязательно соберётся и сделает всё как надо.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2021

Безоговорочная чемпионка тренировок

Александра Трусова безоговорочно оставила за собой звание чемпионки тренировок на чемпионате мира. Саша продемонстрировала весь набор четверных прыжков, за исключением риттбергера, а также тройной аксель. Трусова удачно заходила на тулуп, тулуп в каскаде с тройным сальховом, сальхов, флип, а также лутц — как сольный, так и в каскадах с тройными тулупом и сальховом. Один раз ей даже удалось чисто откатать произвольную программу с пятью квадами.

Похоже, Саша восстановилась после травмы и подошла к турниру в Стокгольме в оптимальной форме. На это указывает и то, что ученица Плющенко неоднократно прыгала тройной аксель. Ранее этот элемент у Трусовой был нестабилен, и, хотя на тренировках он стал получаться ещё в начале сезона, сейчас заметно, насколько сильно изменилась её техника: высокий пролётный прыжок, полностью докрученный. Кажется, Русская ракета планирует идти ва-банк и в короткой программе выступит с ультра-си.

Трусова запугивает соперниц?

Мощь Саши не только поражает болельщиков и судей, но и не может не оказывать влияния на её соперниц. Морально очень трудно находиться на одном катке с такой машиной по штамповке сложнейших прыжков. Каждая фигуристка понимает, что если Трусова провернёт всё это в прокате, то шансов на золото не будет ни у кого.

Возможно, в этом и заключался расчёт тренерского штаба Плющенко: запугать оппоненток ещё до старта, заставить их волноваться и чувствовать неуверенность в своих силах. Однако такая тактика способна сработать только в том случае, если сама Саша справится с эмоциями и чисто выполнит заявленный контент. Иначе пострадать от такого подхода может не Щербакова, а сама Трусова. Вообще в этом сезоне тактические хитрости и манёвры Евгения редко заканчивались успешно. Пока он терпит неудачи и получает в свой адрес массу критики. Неужели и тут Плющенко снова просчитался?

Щербакова прибавит в процессе

Совершенно другая ситуация у Анны Щербаковой — на тренировках у неё практически ничего не получалось. В первый день фигуристка «Хрустального» не смогла приземлить коронный четверной флип, после чего вовсе отказалась от попыток исполнения ультра-си. В следующий раз Аня пробовала зайти сразу на три прыжка, но четверной лутц оказался недокрученным, а два флипа завершились падениями. Неудачи лучшей фигуристки Этери Тутберидзе продолжают настораживать. Вполне возможно, что она до сих пор не оправилась после болезни. Но сможет ли это остановить её — ещё большой вопрос.

Тревожный симптом. Неужели Щербакова подошла к чемпионату мира не в лучшей форме?
С одним четверным прыжком Анне будет очень сложно победить Трусову. Или команда Тутберидзе просто идёт на хитрость?

Особенность Щербаковой как раз в том, что она внезапно может выдать ярчайший перфоманс в истории фигурного катания. Её не раз называли фигуристкой «плюс-старт» как раз из-за её способности срывать все прыжки на тренировке, а затем блистательно исполнять их в соревновательном формате. Так было и на памятном чемпионате России, где Аня не только доказала, что умеет собираться после откровенно провального тренировочного проката, но и поразила всю страну, катаясь на грани возможностей.

Поэтому ставить крест на фигуристке ещё рано. Аня из тех, кто никогда не сдаётся, поэтому очевидно, что она постарается прибавить в процессе. Она уже начала это делать, когда вместо одного квада, указанного в предварительной технической заявке, попробовала сделать программу с тремя элементами ультра-си.

«В произвольной программе всё будет в порядке. Так как весь сезон не было международных стартов и мы не сталкивались с соперниками из других стран, то надо не искать преимущество над другими, а стараться качественно выполнить свою работу. Постараюсь в каждой программе показать всё то, что мы наработали за это время. Чтобы у меня не было к себе самой вопросов», — успокоила всех Щербакова в интервью для Fuji TV.

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Аня поражает феноменальной психологической устойчивостью. Фигуристки с таким характером у Тутберидзе ещё не было.

Победить Трусовой помешает Плющенко?

На самом деле, обе девушки находятся в затруднительном положении: на них давит груз ответственности перед страной, фанаты ждут от них слишком многого, и не оправдать их надежды — наверное, один из главных страхов спортсменок. Однако у Ани Щербаковой заведомо более выигрышная позиция.

Саше может помешать ранняя уверенность в результате — не раз её удачные прокаты на тренировках оборачивались настоящей трагедией во время соревнований. Кроме того, усугубить ситуацию могут особые отношения с тренером. Евгений Плющенко волей-неволей окажет на Трусову дополнительное давление: ему как никогда раньше нужна победа ученицы, чтобы реабилитироваться за уход Косторной и показать всему миру, что у молодого специалиста не опустились руки.

Этери Тутберидзе будет придерживаться другой тактики. Конечно, уступать противоборствующей школе она не собирается, но накачки на победу любой ценой и битву с соперницами в «Хрустальном» нет.

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«Возможно, ей просто решили убрать лишнее, потому что у неё высокие компоненты программы. Думаю, тренеры всё просчитали и поняли, что одного четверного достаточно, чтобы выиграть. А там уже будет видно исходя из результатов короткой. Ставки очень высоки», — объяснила рациональный и более сдержанный подход тренеров «Хрустального» Наталья Бестемьянова.

На кону, и правда, стоит очень многое. Для Ани это возможность заработать первый титул крупного международного соревнования. На пути к этой цели ей ещё придётся столкнуться с массой трудностей, но она обязательно справится.

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