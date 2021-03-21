Конкуренция за золото на чемпионате мира – миф. Почему Щербакова не способна проиграть

Шансы России на золото в женском турнире на чемпионате мира настолько высоки, что даже страшно. Видимо, по этой причине эксперты и болельщики активно дуют на воду и призывают не спешить с прогнозами.

Но, если отбросить суеверия, то всё просто: Анна Щербакова – самый явный претендент на золото. Безоговорочный и безупречный. Соперницам остаётся надеяться только на психологический срыв трёхкратной чемпионки России, но как раз с этим у Анны никаких проблем нет.

Ещё ни одна ученица Тутберидзе не была настолько устойчива к внешним факторам, как Щербакова.

Удивительное сочетание Щербаковой

Объективно Щербакова – самый вероятный претендент на золото в Стокгольме. Такой её делает сочетание сложнейших программ и феноменальная психологическая устойчивость. В этом сезоне фигуристка не раз доказывала, что умеет в любой ситуации выступать на максимуме и даже лучше. В целом за два взрослых сезона Щербакова ни разу не сорвала программу, поэтому соперницам не стоит рассчитывать на подарки со стороны ученицы Тутберидзе.

В плане техники Анна точно пустит в ход свою козырную карту — четверные флип и лутц в произвольной программе. Их базовая стоимость чуть меньше пары лутцев Трусовой, но разнообразие элементов позволяет ей не рисковать и не делать каскад 4+3, а также даёт возможность исполнять самые дорогие из тройных прыжков, при этом три из них в каскадах.

За счёт чего Щербакова может усложнить программы

Трусова пока держит свой контент в секрете. Не исключено, что она пойдёт на три или даже четыре квада, а также вернёт в короткую программу тройной аксель. Но и у Щербаковой есть широкий простор для усиления. Увеличить техническую базу Аня может двумя способами: исполнив третий квад или попробовав вставить в короткую программу недостающий тройной аксель — ходят слухи, что на тренировках прыжок у неё получается очень хорошо. Премьера долгожданного элемента на чемпионате мира будет выглядеть очень эффектно, но прагматичный тренерский штаб вряд ли станет рисковать на главном турнире сезона.

Что касается второй оценки, то очевидно, что в противостоянии Щербаковой и Трусовой по этому показателю выигрывает Аня. Умение не просто катать программу, а проживать её, полностью погружаясь в музыку, является отличительной чертой фигуристки. Трусова же, отказавшись от эксплуатации атлетичных и лишённых утончённости образов, пока находится в поиске собственного почерка.

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Травма спутала Трусовой все карты

Главная тревога болельщиков Щербаковой связана с её физическим состоянием. Осенью фигуристка перенесла пневмонию, последствия которой остро ощущала несколько месяцев. На чемпионате России Анна сотворила настоящее чудо, блестяще откатавшись в полуобморочном состоянии. Во время короткой программы она едва могла дышать, испугав зрителей откровенно болезненным видом. Тогда многие сомневались, выйдет ли Аня на произвольную программу, но она не только отказалась сниматься, но и откатала сложную программу с двумя четверными без единой помарки. На Кубке Первого канала в начале февраля было заметно, что Анна не до конца восстановила кондиции, но с того момента прошло полтора месяца, так что основания для позитива у поклонников российской фигуристки определённо есть. По сути, конкуренция за золото на чемпионате мира – миф, раздутый фанатами Трусовой, журналистами и экспертами. Разумеется, так интереснее, но это не отменяет того факта, что Щербакова не способна проиграть в Стокгольме.

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При этом Трусова тоже прошла через сложности при подготовке к турниру в Стокгольме — Сашу продолжает тревожить травма ноги. Ей пришлось упростить контент и отказаться от тройного акселя, дававшего преимущество в короткой программе. Кроме того, травма ограничивает Трусову в выборе четверных прыжков — даже более простой тулуп спортсменка пока не рискует исполнять.

«Я не могу сейчас прыгать тройной аксель и все остальные четверные прыжки, кроме лутца. На этапе Гран-при в Москве я уже выступала с травмой. Мне говорили упростить контент, но я не позволила. А сейчас уже деваться было некуда», — говорила фигуристка на чемпионате России, где проиграла не только Щербаковой, но и юниорке Валиевой.

Щербакова мотивирована на результат

В пользу Щербаковой говорит и то, что она лучше готова к этому турниру психологически. Да, груз ответственности скинуть не получится, но придавить Анну к шведскому льду он не сможет. Просто потому, что Аня сильно отличается от других учениц Тутберидзе: она лучше всех впитала её наставления и выработала у себя иммунитет к внешним раздражителям. Для неё не проблема выйти на главный старт года в полном одиночестве и победить. В последнее время Этери Георгиевна больше времени посвящала восходящей звезде Камиле Валиевой, но это не помешало Щербаковой брать одно золото за другим.

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Сама система тренировок в «Хрустальном» предполагает умение спортсмена концентрироваться на себе и своём прокате, не отвлекаясь на младших товарищей на льду или отсутствие рядом главного тренера. А Аня так вообще возвела это качество в абсолют. Она совершенно самостоятельная спортсменка, мотивированная на результат.

«Одно слово, которое описывает всё произошедшее, — это преодоление. Для Ани это было преодоление и физического состояния, и морального. Мы говорили и с Аней, и с её родителями, спрашивали, может, стоит сняться? Но Аня не стала. Наверное, это про спорт. Я заплакала после проката, потому что это был всплеск эмоций», — делилась впечатлениями от проката ученицы Тутберидзе после чемпионата России.

Аня не сдалась тогда и вряд ли сделает это сейчас, когда её цель уже так близко.