Трусова довела болельщиков до слёз! Неужели на чемпионате мира будет русский пьедестал?

После выступления Трусовой в короткой программе было трудно сдержать слёзы. Так досадно Саша не ошибалась ещё никогда. Помочь фигуристке подняться с 12-го места на пьедестал мог только идеальный прокат произвольной программы с обилием четверных прыжков, но… Не удалось.

Трусова изо всех сил старалась исправить ситуацию, но без падений не обошлась. А судьи были особенно строги к Русской ракете.

Теперь шансов на победу у Саши почти нет, но русский пьедестал всё ещё возможен.

Трусова идёт ва-банк

Больше всего на этом чемпионате мира мы ждали сенсаций от Трусовой. Это могла быть премьера безупречного тройного акселя или чистый прокат с пятью четверными прыжками. И Саша удивила в первый же день. Но только в обратную сторону. Фигуристка совершила абсолютно несвойственную ей ошибку в короткой программе — плохо приземлила тройной лутц и потеряла каскад.

После выступления подопечная Плющенко едва сдерживала слёзы, а интервью раздавала дрожащим голосом. Трусова получила совсем безнадёжные баллы — 64,82, и заняла 12 место. Таких результатов у фигуристки не было никогда. Саша отстала на 16 баллов от Щербаковой и на 14 от Кихиры и Туктамышевой. Такой гигантский отрыв могли бы устранить только безупречные четверные прыжки, которых для борьбы за пьедестал нужно как минимум три. Задача для Саши посильная.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Российские фигуристки разорвали всех! Это нечто! LIVE Главный день на чемпионате мира. Щербакова, Туктамышева и Трусова бьются за медали! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Два дня подряд Трусова феерила на тренировках. Фигуристка к чемпионату мира собрала практически все четверные прыжки — лутц, флип, тулуп, сальхов. Саша с лёгкостью накатывала контент из пяти квадов, но к короткой программе перегорела. Поэтому в случае Трусовой удачные тренировки ничего не значат. Тем не менее, Саше ничего не осталось кроме того, чтобы пойти ва-банк. Ученица Плющенко решилась на риск и заявила на произвольную программу пять четверных, два из которых в каскаде. Только это может привести её к чемпионству. Терять уже нечего.



«Саше сейчас надо идти ва-банк, постараться забыть этот крайне неудачный день. Отставание очень существенное. Спорт видел чудеса, но сейчас стоит думать не о чудесах, а о том, чтобы хотя бы забить гол престижа», – говорил Илья Авербух в интервью ТАСС.

Трусова упала два раза. Без шансов на медаль?

Трусова вышла на лёд максимально сосредоточенной. Было заметно, что фигуристка сильно волнуется. Но во время проката Саша пыталась этого не показывать. Фигуристка классно исполнила четверной флип, но судьи разглядели на нём неясное ребро. Затем совершила обидное падение на квад-сальхове. Однако ошибка Сашу не подкосила. Ученица Плющенко быстро собралась и показала роскошный каскад четверной лутц-тройной тулуп. Со второго квад-лутца Саша упала, зато во второй половине проката продемонстрировала каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов.

Видео проката Трусовой можно посмотреть на сайте Первого канала (https://www.1tv.ru/-/rtrkf)

После провальной короткой программы выступление Саши выглядело как настоящий героизм. Однако фигуристка была собой недовольна. В «кисс-энд-край» Трусова еле сдерживала слёзы. Да что там, своим прокатом она довела до слёз миллионы болельщиков. Тут и восхищение, и гордость, и разочарование — целый спектр эмоций.

Ещё больше её расстроили оценки — 152.38 балла. По сумме Русская ракета получила 217,2 балла. Чрезвычайно маленькие баллы для трёх чистых квадов! Судили Сашу максимально строго. Арбитры явно не хотят, чтобы пьедестал оккупировали россиянки.



Но надежда всё ещё остаётся. Будет очень жаль, если такая феноменальная фигуристка останется без медли чемпионата мира. Ждём оставшихся выступлений и болеем за наших.