Бедная Лиза. Щербакова незаслуженно победила Туктамышеву на командном чемпионате мира?

Российские фигуристки не заметили соперниц в короткой программе. Но лидерство ученицы Тутберидзе не кажется очевидным.

Сборная России приехала на командный чемпионат мира за победой и пока уверенно идёт к цели. Вслед за ожидаемым успехом Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце статус фаворитов оправдали и наши девушки.

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступили так, что судьям и японским зрителям оставалось лишь признать их полное превосходство и поставить на первое и второе места. Впереди уже в четвёртый раз за сезон оказалась Щербакова, но её лидерство вызывает вопросы.

Непонятно, что вообще должна сделать Туктамышева, чтобы наконец обыграть Аню.

Американка оказалась фигуристкой одного турнира

Выступление фигуристок из первой разминки только подтвердило предположение, что составить конкуренцию американкам, японкам и тем более россиянкам им просто не под силу. А значит, и рассчитывать на большой отрыв от основных соперников по итогам короткой программы одиночниц не приходилось. Единственной, кому удалось переступить рубеж в 60 баллов, стала итальянка Лара-Наки Гутманн, в то время как борьба лидеров ожидалась в районе 80 баллов, а то и выше.

Американка Карен Чен, неожиданно ставшая первой после россиянок на чемпионате мира в Стокгольме, сразу сделала соперницам подарок. 24-летняя спортсменка упала на каскаде тройной лутц – тройной тулуп, да и в целом выглядела тяжелее, чем на чемпионате мира. Оценки это только подтвердили – всего 62,48 балла.

Первой из группы сильнейших чисто откаталась Каори Сакамото. Лиричная программа японской фигуристки с оптимистичной концовкой произвела сильное впечатление на зрителей, которые заняли все доступные для продажи места. Каори подтвердила репутацию мастера интерпретации и полностью заслуженно набрала рекордные для себя баллы – 77,78. Американка Брэйди Теннелл бросить вызов лидеру не смогла. По настроению, связкам и вращениям к 23-летней фигуристке вопросов нет, но недокруты на тройном тулупе в каскаде и сольном тройном флипе не позволили ей набрать более 67 баллов.

Россиянки опять сделали всех на ЧМ! Шикарные прокаты Щербаковой и Туктамышевой. LIVE Сборная России держится на первом месте с большим отрывом. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Туктамышева завела японцев

Последними выступали три главных фаворита, причём японка Рика Кихира показывала свою короткую программу после наших Лизы Туктамышевой и Ани Щербаковой – очень удобно, если кому-то вдруг придёт в голову искусственно затащить хозяйку турнира на первую позицию.

Капитан сборной России на командном чемпионате мира Елизавета Туктамышева не оставила судьям ни единого шанса. Удивительно, но в Осаке её короткая программа под Билли Айлиш смотрелась ещё свободнее и роскошнее, чем на недавнем чемпионате мира.

Посмотреть видео выступления Туктамышевой можно на сайте Первого канала.

Ученица Алексея Мишина вслед за прекрасным тройным акселем чисто прыгнула каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип. Арбитры, вопреки опасениям, не стали сдерживать Лизу и поставили ей рекордные в этом сезоне оценки – 80,35 балла. В «кисс энд край» фигуристка выглядела удовлетворённой и купалась в аплодисментах партнёров по сборной России. Капитан команду не подвёл!

Россиянки оставили иностранок позади

Выступление Анны Щербаковой только усилило радость российских болельщиков. Аня с видимой лёгкостью исполнила все прыжки, включая сложнейший каскад тройной лутц – тройной риттбергер, и уже по традиции заставила публику замереть во время нежной и одновременно грустной программы. На этот раз судьи зафиксировали у Анны неясное ребро на флипе, что привело к потере баллов. По технике ученица Тутберидзе уступила Туктамышевой почти два балла, зато компенсировала это отставание невероятно высокими баллами за компоненты. В итоге Щербакова превзошла Туктамышеву на 0,72 балла и тоже обновила личный рекорд.

Посмотреть видео выступления Щербаковой можно на сайте Первого канала.

Японка Рика Кихира уже в который раз не справилась с давлением и дрогнула в ответственный момент. Падение с тройного акселя и грязное исполнение других прыжков поставили крест на её надеждах побороться с россиянками, хотя и не помешали занять высокое четвёртое место и принести пользу японской команде.

На последнем издыхании. Почему Щербакова не фаворит командного чемпионата мира У Туктамышевой как никогда высокие шансы на победу над ученицей Тутберидзе. Сумеет ли Лиза воспользоваться преимуществом?

Туктамышева не заслужила поражения

В плане погони сборной России за первым золотом командного чемпионата мира порядок наших девушек на вершине протокола значения не имеет. Замечательные российские фигуристки будто не заметили сопротивления иностранок и принесли своей команде максимум баллов. Но осадок всё-таки остался. Туктамышева точно не была хуже Щербаковой и не заслужила поражения.

Лиза единственной из 12 участниц чисто сделала элемент ультра-си, а у Ани был брак при отталкивании с флипа. Да и сама программа Елизаветы получилась более эмоциональной и живой, что отлично видно по реакции зала. Разница в оценке за компоненты кажется неоправданно большой, поэтому трудно отделаться от ощущения, что Щербакова незаслуженно обошла Туктамышеву.

Что-то похожее мы наблюдали весь сезон на российских турнирах, так что на международных стартах хочется более прозрачного и понятного судейства. Но в данном случае главное, что обе россиянки с совершенно изумительными прокатами приблизили исторический успех нашей команды.