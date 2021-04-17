У России нет достойных конкурентов в фигурном катании. Почему это настораживает

Россия завершила сезон идеальным образом! Наши фигуристы закрепили успех чемпионата мира в Стокгольме и завоевали титул, который был им неподвластен на протяжении 12 лет. Теперь россияне — чемпионы мира в команде!



Сборная России победила с рекордными баллами и не оставила иностранным соперникам ни единого шанса. У нас просто нет достойной конкуренции на международной арене.



Почему же это не только радует, но и настораживает?

Россия в рекордах

Россия — держава номер в один в фигурном катании. Это было прекрасно известно ещё до командного чемпионата мира, а уж теперь желающих поспорить и вовсе быть не должно. Состав сборной России на World Team Trophy буквально кричал, что нашей команде наконец-то удастся расколдовать этот престижный коммерческий турнир и взять первый титул. Но даже статус безоговорочных фаворитов не избавлял от опасений. Всё-таки сам формат заточен под хозяев, да и судейские фокусы нельзя было исключать.



В первый день тревога увеличилась, поскольку наших одиночников с чистыми прокатами явно придержали в оценках. Но дальше засуживать Россию просто не было смысла. Наша команда катком прошлась по соперникам, выиграв шесть видов программы из восьми и набрав 125 баллов. Это абсолютный рекорд за всю историю турнира! Предыдущее достижение было установлено американцами в 2009 году и составляло 117 баллов. Кроме того, россияне победили с рекордным преимуществом над ближайшим соперником – аж 15 баллов. Превзойти эти сумасшедшие показатели в ближайшие годы будет практически невозможно.

Турнир без нерва

После крупной победы в Осаке российские болельщики пребывают в эйфории. Порадовали не только женщины, парники и танцоры, но даже и одиночники, у которых далеко не всегда получается тягаться с сильнейшими. Вряд ли хоть один из российских участников командного чемпионата мира может предъявить себе серьёзные претензии. Наша сборная мощно завершила тяжелейший коронавирусный сезон и устроила настоящий праздник как себе, так и всем любителям фигурного катания.

Смущает лишь отсутствие хоть какой-нибудь конкуренции в большинстве видов. Впервые за всю историю проведения командный чемпионат мира был лишён нерва. World Team Trophy из крутого противостояния лучших мировых сборных превратился в бенефис России. В танцах и парах у наших дуэтов не было ни одного сопоставимого по уровню соперника, а среди женщин разбавить российское доминирование смогла лишь японка Каори Сакамото, обыгравшая Туктамышеву в одном из двух видов программы.



По сравнению с внутренними российскими турнирами, где почти всегда была сильная интрига и настоящие спортивные эмоции, в Осаке всё прошло как-то слишком спокойно и буднично. Следить за первой разминкой было интересно разве что у мужчин. В остальных видах катание первой группы фигуристов было больше похоже на мучение.

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У российских фигуристов всё меньше конкурентов

Низкий уровень сопротивления на командном чемпионате мира имеет ряд объективных причин. Итальянцы из-за коронавируса получили недокомплект, американцы и французы не заявили лучших танцоров, а Канада и вовсе отправила на закрытие сезона резервный состав. Кроме того, стараниями нашей федерации российскому фигурному катанию удалось пройти период пандемии с наименьшими турнирами. Спортсменам создали все условия для продолжения тренировочного процесса и регулярного участия в соревнованиях.



Но даже при этом командный чемпионат мира, как и личный в Стокгольме, продолжает приятную, но вместе с тем потенциально опасную тенденцию. Россияне выиграли 10 из 12 медалей чемпионата Европы-2020, взяли половину наград чемпионата мира в Стокгольме, а теперь добрались до исторической победы на World Team Trophy. Каждый успех давался нашим фигуристам трудно, через колоссальную работу и внутреннее преодоление. Но это не отменяет того, что в трёх дисциплинах из четырёх у нас либо вообще нет конкурентов, либо их число минимально.

Фигурное катание превратится в забаву для русских?

Конечно, приятнее побеждать сильных, но дело даже не в этом. Деградация фигурного катания в Европе и резкий спад интереса к нему в Северной Америке наносят очень болезненный удар по перспективам старейшего олимпийского вида спорта. И, к сожалению, запредельная популярность в России не способна это компенсировать.

Такими темпами соревнования фигуристов рискуют превратиться исключительно в развлечение для русских. Пока публика не насытилась большими победами и не устала от постоянных скандалов, фигуристы купаются в лучах славы и считаются звёздами всенародного масштаба. Отсутствие серьёзной конкуренции может привести к тому, что фигурное катание повторит судьбу художественной гимнастики или синхронного плавания, где победы России воспринимаются как само собой разумеющееся, но такого ажиотажа не вызывают и близко. Мощное доминирование таит в себе опасность.