Ягудин напророчил. 47-летний Авербух и молодая актриса Арзамасова ждут ребёнка

У поклонников фигурного катания поводы для радости есть даже после окончания сезона. Знаменитый российский фигурист и продюсер Илья Авербух и его молодая жена скоро станут родителями.

Супруги не стали дожидаться, пока по интернету поползут слухи об интересном положении Елизаветы Арзамасовой, и сами рассказали счастливую новость своим друзьям и подписчикам.

Поклонники поздравляют Илью и Елизавету, желают популярной актрисе лёгкой беременности и гадают, кто же появится у 17-летнего Мартина Авербуха: брат или сестра.

Партнёрша на льду и по жизни

Во время спортивной карьеры чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух ассоциировался исключительно со своей партнёршей Ириной Лобачёвой. Яркие и экспрессивные танцоры были вместе и на льду, и за его пределами. Именно симпатия к Ирине вынудила Авербуха разрушить перспективный дуэт с Мариной Анисиной и составить пару с эффектной возлюбленной. В 1995 году Ирина и Илья поженились и всех главных успехов в карьере добились уже в статусе семейной пары.

В 2004 году в звёздной спортивной семье родился сын Мартин. К тому моменту пара уже покинула спорт, и Илья активно занимался развитием бизнеса. Талантливый фигурист организовывал гастроли чемпионов, ставил шоу и готовил резонансные телепроекты. Постоянная занятость мужа и семейные проблемы привели к тому, что в 2007 году Лобачёва подала на развод.

Стремительный роман с молодой актрисой

В 33 года Авербух стал одним из самых известных и завидных холостяков российского фигурного катания. СМИ часто приписывали ему романы со звёздами шоу-бизнеса, но Илья всякий раз отказывался от комментариев и держал личную жизнь в секрете от поклонников. Всё изменилось летом 2020 года, когда хореографа и продюсера заметили в компании популярной молодой актрисы Елизаветы Арзамасовой. Отрицать отношения со звездой сериала «Папины дочки» Авербух не стал.

«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда», — говорил Авербух «Пятому каналу».

«В голове не укладывается!» Авербух рассекретил роман со звездой «Папиных дочек» Бывший фигурист старше актрисы на 21 год. А с кем он встречался до Арзамасовой?

Подписчики Авербуха и Арзамасовой в основном радовались за них, хотя не обходилось и без критики. Некоторые намекали на корыстные мотивы девушки, аргументируя это более чем 20-летней разницей в возрасте. Однако сами влюблённые не обращали внимания на негатив и буквально светились от счастья во время совместных выходов в свет.

Счастливое пророчество Ягудина

Со стороны отношения продюсера и актрисы выглядели настолько гармоничными, что новость о свадьбе никого по большому счёту не удивила.

Церемония состоялась в конце декабря и вызвала огромный ажиотаж среди поклонников пары. Елизавета и Илья получили массу поздравлений как от рядовых подписчиков, так и от звёзд спорта и шоу-бизнеса. А одним из самых ярких сообщений отметился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Самое яркое событие — 2020, просто огонь. А вы не TikTok снимаете? Ещё я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом. Короче, главное, держитесь за руки!» — написал Ягудин.

«Следующая станция – роддом». 47-летний Авербух женился на популярной молодой актрисе Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова смахивала слёзы и подпрыгивала от счастья. Даже атеист Ягудин собрался в церковь.

Удивительно, но слова Алексея оказались пророческими. Авербух и его молодая супруга порадовали поклонников новостью о том, что вскоре станут родителями. Для этого они оба опубликовали на своих страницах в «Инстаграме» трогательное видео, на котором Илья со спины обнимает возлюбленную за живот.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели», — говорится в сообщении.

Реакция пользователей на счастливую новость не заставила себя ждать. Илью и Лизу поздравляют знаменитые актёры и фигуристы, включая Татьяну Навку, Евгению Медведеву и Алексея Ягудина, а также обычные болельщики. Подписчики желают Елизавете лёгкой беременности и пытаются узнать пол будущего ребёнка.