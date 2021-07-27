Единожды предав. Ушедший от Тутберидзе тренер Розанов теперь не нужен и Плющенко

Сергею придётся всё начинать с чистого листа. Да ещё и с испорченной репутацией.

После неприятного расставания с командой Этери Тутберидзе карьера некогда перспективного тренера Сергея Розанова катится вниз. Всего через сезон совместной работы с Евгением Плющенко специалист снова меняет место работы.

Похоже, результаты Розанова не удовлетворили Плющенко, а багаж Тутберидзе, которым специалист пользовался долгое время, не сработал. Без неё Сергей оказался далеко не так хорош. А единожды предав, кажется, обманул сам себя.

Некрасивый уход от Тутберидзе и провал у Плющенко

Имя Сергея Розанова на слуху у любителей фигурного катания уже несколько лет. Его история начиналась очень красиво: молодой и малоизвестный специалист получил шанс проявить себя в лучшем тренерском штабе страны, где стремительно обрёл славу талантливого наставника и топ-тренера по технике. Этери Тутберидзе отнеслась к Сергею по-доброму и, по сути, дала начинающему специалисту карт-бланш на работу со своими спортсменами. Розанов медленно, но верно шёл к своей цели — обучить девочек из «Самбо-70» самым сложным прыжкам в мире, — и уже через полгода его работы Александра Трусова представила четверной лутц, выученный за два (!) дня, а Алёна Косторная покорила зрителей первоклассным тройным акселем.

Казалось, Розанова ждёт блестящая карьера и всенародная любовь, ведь результаты его учениц говорили сами за себя. Однако внезапно Сергей решил покинуть «Хрустальный». Причём его уход неприятно огорчил коллег, даже несмотря на трогательное прощальное письмо в «Инстаграме». Даниил Глейхенгауз, например, сетовал, что Сергей изучил все секреты их тренерской системы, а затем ушёл с этой базой к конкуренту. По факту в «Хрустальном» восприняли его поступок как предательство.

Приют специалист нашёл в школе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который отчаянно нуждался в толковом тренере для своих фигуристов. Понимая, что в Розанове проснулись профессиональные амбиции, требующие пространства для творчества, Евгений пообещал Сергею заметную роль в своей команде. Своё слово олимпийский чемпион сдержал, а вот к Розанову с каждым днём возникало всё больше вопросов. Большинство спортсменов расторгло сотрудничество с тренером, а те, что остались, не смогли побороться за высокие места. В целом сезон в «Ангелах Плющенко» для Сергея оказался провальным.

Розанов вернулся из Европы и расстался с Плющенко

Личная неудача Розанова на фоне крушения мечты Плющенко о тренерском величии заставила говорить о том, что совместная работа двух специалистов в скором времени подойдёт к концу. В мае поползли слухи, что Сергей пытался перейти в ЦСКА к Елене Буяновой, но та ответила категоричным отказом. Репутация Розанова оказалась испорченной, а багаж Тутберидзе, очевидно, не сработал. Видимо, это и заставило олимпийского чемпиона действовать — теперь тренер Розанов не нужен даже Плющенко.

Летом Розанов съездил в Европу на стажировку к Бенуа Ришо, что только подогрело разговоры о его скором уходе от Плющенко. Тогда Евгений намекал, что мяч на стороне Сергея, но, по данным «Телеспорта», инициатива о разрыве сотрудничества всё-таки исходила от Плющенко.

Да, всё верно, в следующем сезоне Розанова в «Ангелах» не будет. По информации источника, Евгения не устраивали не только результаты работы Сергея, но и напряжённая атмосфера в академии, появившаяся из-за его манеры поведения. В частности, Сергей якобы потакал капризам Алёны Косторной, но ничего хорошего из этого не вышло.

Что ждёт Розанова дальше?

Тренерскую работу Сергей не оставит, но теперь ему придётся всё начинать с чистого листа. С сентября Розанов будет работать тренером в школе на базе общества «Динамо», где планируют возродить сильное отделение фигурного катания. Пока неизвестно, отправится тренер туда в одиночестве или придёт вместе с оставшимися учениками, однако в любом случае его ожидает очередной сложный период в карьере.

То, что путь Розанова будет непростым, — бесспорно. По сути, без Тутберидзе Сергей так ничего толком и не показал. И если раньше слова о том, что он — всего лишь звено в идеально отлаженной системе, казались надуманными, то теперь в выдающихся способностях молодого специалиста волей-неволей начинаешь сомневаться. Сложилось ощущение, что без Этери Георгиевны Розанов потерял мотивацию двигаться дальше, что и сыграло с ним злую шутку.

Сергей признавался, что профессиональное выгорание началось у него ещё во времена работы в «Хрустальном». Как-то раз в середине сезона специалист не выдержал психологического давления и захотел уехать, однако затем передумал и остался. Напряжение накапливалось, а затем оно сменилось… равнодушием. По словам Розанова, ему было безразлично, где работать после ухода из «Хрустального», — и на предложение Плющенко он согласился благодаря Трусовой, попросившей тренера поддержать её.

«Мне позвонил Евгений Плющенко… Я сам собирался уходить из «Хрустального», и мне было всё равно. А тут Саша попросила поддержать её, помочь. Да и Евгений предложил мне условия… На тот момент я понимал, что вести свою группу и заниматься спортсменами самому интереснее и удобнее», — рассказывал тренер.

Эта история многое объясняет: например, почему Розанов, много лет тренировавший Косторную, не смог сохранить в своей группе строгую дисциплину. Представить нечто подобное у Тутберидзе просто нереально. Возможно, именно поэтому Алёна спустя сезон вернулась в прежнюю школу. Как и Александра Трусова. А вот возвращение Розанова в «Хрустальный» пока выглядит почти невозможным.

Впрочем, не будем зарекаться.