Миф о главном творце успехов Этери Тутберидзе развеян. Тренер Розанов ей больше не нужен?

Сергей ушёл к Плющенко, чтобы выйти из тени и воспитывать чемпионок. Но не преуспел. Теперь ему остаётся лишь надеяться на прощение?

Ещё совсем недавно тренер Сергей Розанов подавал большие надежды. В «Хрустальном» молодой специалист работал с юными фигуристками и помогал им изучать сложнейшие элементы, позволившие им триумфально ворваться во взрослое катание. Именно Розанова многие считали главным творцом успехов Этери Тутберидзе. Однако это оказалось заблуждением, мифом.

Во времена смуты, затеянной в российском фигурном катании Евгением Плющенко, Розанов решил выйти из тени, чтобы попробовать воспитывать чемпионок на стороне.

Однако переход в «Ангелы Плющенко» всё загубил. За период работы у Евгения Сергей никак себя не проявил, а его репутация оказалась подпорченной. У команды Тутберидзе же не возникло каких-то неразрешимых сложностей после ухода одного из специалистов.

Так что же теперь делать Розанову? Надеяться на прощение Этери?

Розанов всему научился у Тутберидзе

Сейчас имя Сергея Розанова известно практически каждому любителю фигурного катания, причём не столько из-за скандального перехода в академию «Ангелы Плющенко», сколько из-за выдающейся работы в «Хрустальном». Розанов занимался с младшей группой, ставил элементы ультра-си подрастающему поколению фигуристок и по возможности помогал с техникой взрослым ученицам. Главной его тренерской победой до сих пор считается стабилизация тройного акселя у Алёны Косторной. Тем не менее добиться таких высоких результатов Сергей не смог бы без поддержки более опытных коллег.

К Тутберидзе Розанов попал благодаря рекомендации Даниила Глейхенгауза, с которым познакомился во время работы в ледовом шоу Ильи Авербуха. Тренерского опыта у него тогда не было, но Этери Георгиевна всё равно наняла Сергея, решив обучить его в процессе. Специалист познал все секреты профессии и очень скоро стал важным звеном в системе Тутберидзе.

«Он рос, получал знания, технику, которая есть у нас в группе. У нас в группе «общая техника». И когда Сергей пришёл к нам, мы также внедряли его в нашу систему и учили тому, что знаем сами», — рассказывал Глейхенгауз.

Главного хореографа Тутберидзе обвинили в непрофессионализме. Почему только сейчас? Популярные американские журналисты накануне чемпионата мира предъявили претензии к Даниилу Глейхенгаузу. Неужели совпадение?

Признаёт вклад команды Этери Георгиевны в своё развитие и сам Розанов. По его словам, именно Тутберидзе посоветовала ему попробовать себя в роли постановщика, отмечая, что специалист должен быть универсальным. Прощаясь со штабом «Хрустального», Сергей отдельно поблагодарил Тутберидзе за приобретённые знания и опыт:

«Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца «Хрустальный» во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за всё, что вы сделали для меня! Но самое главное — вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя!» — написал он на странице в «Инстаграме».

«Не продержался и года без Тутберидзе»

Несмотря на то что в «Самбо-70» у Розанова были все условия для комфортной работы, он решил двигаться дальше. Многие уверены, что причиной смены тренерского штаба стали личные амбиции специалиста. Казалось, что в «Хрустальном» Сергей остаётся в тени Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова, хотя объём порученных заданий говорит о том, что Этери Георгиевна доверяла Розанову, а значит, в скором времени и он мог стать одним из главных действующих лиц.

«У Тутберидзе он был четвёртым. Не исключено, что его не устраивала та ситуация. Розанову наверняка хочется пробиваться, он почувствовал, что тренерство — это его, не хочется быть на вторых ролях», — комментировала ситуацию Татьяна Мишина.

Липницкая поможет Плющенко в противостоянии с Тутберидзе. Юля так и не простила Этери? У чемпионки минимум опыта и грудной ребёнок на руках. И как она собирается тренировать?

Переход к Плющенко как раз решал эту проблему, ведь Евгений пообещал Сергею, что не станет «задвигать его на задворки». Следом за тренером в «Ангелов Плющенко» перебрались и некоторые спортсменки, среди которых оказались Трусова, Косторная и сёстры Жилины. Все ждали, что вот-вот Сергей начнёт поражать мир своими способностями, а в «Хрустальном» после ухода классного специалиста всё пойдёт прахом. Но, очевидно, произошёл какой-то сбой: ни с одним спортсменом Розанов не добился больших побед, а вскоре и вовсе лишился большинства своих учеников. Дошло даже до того, что тренер пытался перейти в ЦСКА, но ему категорически отказали. Репутация Сергея серьёзно пострадала, и теперь вряд ли его ждёт блестящая карьера.

«Понимаете, Розанов — звено в цепочке. Каким бы он ни был замечательным, если нет отлаженной команды, не будет и результата. Я рад буду, если у Сергея всё получится, но мне кажется, максимум два года он протянет в этой команде», — говорил Сергей Добрин о Розанове в интервью «Матч ТВ» и, похоже, оказался прав: миф о главном творце успехов Тутберидзе окончательно развеялся. Без Этери Георгиевны Розанов не продержался и года. Сложилось ощущение, что без неё он в принципе не может воспитать ни одного чемпиона.

Бывший тренер группы Тутберидзе стал персоной нон грата. Всё из-за работы у Плющенко? Розанову приписывали чуть ли не все заслуги «Хрустального», а теперь его карьера под угрозой. Сергею остаётся только ехать за границу?

Розанову надо вернуться в «Хрустальный»?

Так что же теперь делать начинающему специалисту? Найти работу на стороне не получилось, строить карьеру за рубежом — огромный риск, а в родной академии все топовые фигуристки закончились. Качественная работа с неизвестными юниорами могла бы загладить неприятные впечатления после провала Сергея, но тогда и смысла уходить от Тутберидзе не было.

Перед олимпийским сезоном в группе Этери образовалась «пробка»: на золотую медаль претендуют сразу шесть фигуристок, и каждую нужно подвести к соревнованиям в оптимальной форме. Заниматься в такой период новичками будет попросту некому. Вот тут в теории и может пригодиться помощь Сергея, если Тутберидзе решит довериться знакомому специалисту.

В то же время минувший год показал, что штаб Этери и без Розанова справляется неплохо. Есть ощущение, что этот тренер Тутберидзе и её команде больше не нужен.

Но точно это знает только она сама. Может быть, лимит на прощение беглецов ещё не исчерпан.