Судейский скандал в фигурном катании. Ученику Тутберидзе завысили оценки на ЧМ

В фигурном катании давненько не было громких международных скандалов, связанных с судейством. Так, чтобы с доказательствами предвзятости и суровым наказанием. И вот, пожалуйста. Оказывается, на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме одна из судей намеренно завышала баллы. Причём не кому-нибудь, а ученику Этери Тутберидзе.

Расследование Международного союза конькобежцев установило, что Саломе Чигогидзе была предвзята и действовала в собственных интересах.

А заодно и в интересах Мориса Квителашвили, который долгие годы представляет «Хрустальный».

Ученику Тутберидзе завышали оценки на чемпионате мира

В эпицентре громкого скандала оказалась арбитр из Грузии Саломе Чигогидзе. Её обвинили в чрезмерной благосклонности к соотечественнику Морису Квителашвили. Как следует из постановления ISU, на чемпионате мира в Стокгольме Чигогидзе намеренно завышала ему компоненты в обеих программах, а также манипулировала оценками GOE, чтобы продвинуть спортсмена выше в итоговом протоколе.

К примеру, в короткой программе общая сумма GOE от Чигогидзе была равна 39,84 балла, что поставило Квителашвили на 16-е место, в то время как реальный результат Мориса должен был отправить его на 23-ю позицию. Что же касается компонентов, то разница между оценками ещё более ощутимая — 9-е место от Чигогидзе против 16-го от других арбитров в произвольной программе.

Выводы напрашиваются сами собой, и в Международном союзе конькобежцев игнорировать их не стали. Тем не менее арбитр вину не признаёт. По её заявлению, выставленные баллы соответствуют уровню выступления фигуриста — в отличие от оценок других арбитров. Чигогидзе объяснила, что из-за того, что некоторые члены судейской бригады значительно занижали оценки Квителашвили, её собственные показались чиновникам ISU искусственно завышенными. А что ей собственно оставалось?

Чигогидзе уже попадалась на нечестном судействе

Однако к доводам Чигогидзе так и не прислушались. По мнению ISU, судья нарушила этический кодекс, действуя в собственных интересах. На это указывает то, что Чигогидзе, помимо завышения оценок Квителашвили, занижала их главным конкурентам грузина. Арбитр из Грузии подсуживала Морису Квителашвили настолько откровенно, что ей запретили работать. Международный союз конькобежцев принял решение отстранить Саломе Чигогидзе от всех видов деятельности ISU на год, начиная с 1 августа 2021 года.

На обвинительный вердикт также повлиял тот факт, что в прошлом году арбитр уже подозревалась в неправомерных действиях во время чемпионата Европы и Юношеских олимпийских игр. В Лозанне, например, высокие места заняли 17-летняя одиночница Алина Урушадзе и пара Алина Бутаева/Лука Берулава, завоевавшая бронзу. В обоих случаях в короткой программе один из судей ставил невероятно высокие компоненты спортсменам из Грузии. Так, средний балл Урушадзе за интерпретацию музыки составлял 7,25, в то время как арбитр под номером семь поставил фигуристке на полтора балла больше — огромная разница!

Остаётся лишь пожалеть тех, кто пострадал из-за несправедливых оценок Чигогидзе. И порадоваться, что в ближайшее время такого больше не произойдёт. А Квителашвили, несмотря на все старания соотечественницы, занял в Стокгольме лишь 14-е место. Нет сомнений, что ученик Тутберидзе способен на большее. И даже при честном судействе.