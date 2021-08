Новая звезда Тутберидзе затмила лучших юниорок России. Прогресс Даши поражает

Контрольные прокаты юниорской сборной России были призваны показать уровень готовности лучших юниорок страны к следующему сезону. Но в итоге только запутали ситуацию. Фаворитка из группы Этери Тутберидзе допустила серьёзные ошибки, но и остальные фигуристки не смогли откататься безупречно. Зато ещё одна воспитанница «Хрустального» поразила прогрессом и продемонстрировала роскошный прыжок ультра-си.

Похоже, нас ждёт крайне непредсказуемая и увлекательная борьба не только среди взрослых фигуристок, но и среди юниорок.

Тутберидзе — значит прогресс!

К любой фигуристке, которой посчастливилось попасть в «Хрустальный», приковано повышенное внимание. И если в прошлом сезоне Дарье Садковой ещё делали скидку как новичку группы Тутберидзе, то теперь от неё ждали стремительного прогресса. И юная одиночница продемонстрировала его в произвольной программе. Даша не только артистически справилась с трогательным номером под мелодию из мюзикла «Привидение», но и впервые презентовала идеальный тройной аксель. И это уже не спишешь на природный талант или багаж региональных тренеров.

«Этери Георгиевна очень требовательна. Как и остальные тренеры «Хрустального». Чувствуется, что команда ведёт чёткую и серьёзную подготовку. Всё строго. Был один момент, когда у меня что-то не получилось. Этери Георгиевна сказала: «Ты сейчас обратно уедешь. И всё». И я начала работать в несколько раз усерднее», — говорила Садкова о наставнице в прошлом сезоне.

Новая звезда Тутберидзе затмила лучших юниорок России, а ведь год назад о Даше ещё толком никто не слышал. Прогресс Даши поражает, и то ли ещё будет!

Следующей элемент ультра-си попробовала исполнить Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко». В короткой программе ей удалось блеснуть благодаря коронному каскаду тройной аксель — тройной тулуп, но в произвольной именно этот элемент обернулся падением. Затем фигуристка собралась и исполнила два великолепных четверных тулупа, один из них в каскаде. Казалось, кризис остался позади, мы могли наслаждаться душещипательной историей любви под одноимённую песню Лолы Астановой и Степана Хаузера, однако совсем скоро случилось обидное падение с тройного прыжка в каскаде. Старые проблемы Жилиной вернулись, словно никуда не уходили. За талантливую фигуристку, провалившую первый сезон после смены Тутберидзе на Плющенко, снова боязно.

Акатьева снова падает

Справедливости ради, не лучше дела обстояли и у главной звезды «Хрустального» — Софьи Акатьевой. В этом сезоне фигуристка решила оставить прошлогоднюю программу под саундтрек из «Мемуаров гейши». История о храброй девушке Мулан полюбилась зрителям, правда, в этот раз насладиться живой и интересной постановкой помешали ошибки. Сначала ученица Этери Тутберидзе не выехала с тройного акселя, а затем рухнула и с сольного четверного тулупа. Все остальные элементы, включая каскад 4Т+2Т, она исполнила чисто.

После выступления Соня выглядела растерянной. Конечно, неудачу на контрольных прокатах не стоит принимать близко к сердцу, однако задуматься о физическом состоянии фигуристки необходимо, ведь совсем скоро ей дебютировать на взрослом Гран-при.

Четверным порадовала Анастасия Зинина, недавно ставшая подопечной Плющенко. А 16-летняя Анна Фролова, не обладающая элементами ультра-си, в очередной раз покорила специалистов зрелым катанием. Особенно поразила её финальная дорожка шагов под стремительное фортепиано. Необычную программу представила Елизавета Берестовская. Сложная в хореографическом плане, она отличается частой сменой ритма и настроения музыки, однако фигуристка прекрасно с ней справилась, продемонстрировав умение не только слушать мелодию, но и качественно интерпретировать её на льду.

Риск без успеха

В заключительной разминке также не обошлось без сюрпризов. Софья Муравьёва из академии Плющенко, анонсировавшая четверной сальхов ещё в сентябре прошлого года, наконец-то решилась исполнить его на большом льду. К сожалению, приземлить прыжок ей не удалось, однако видно, что элемент готовится и в скором времени будет вставлен в произвольную программу.

На риск пошла и Аделия Петросян. И если четверной прыжок завершился падением, то оба захода на каскад тройной лутц — тройной риттбергер обернулись неудачными выездами. Тем не менее надо отдать Петросян должное — юная спортсменка боролась не только со сложнейшими прыжками, но и с непростой программой под комбинацию No time to die от Билли Айлиш и кавера на Paint it black. Пока постановка выглядит откровенно сырой, однако нет никаких сомнений, что со временем Аделия вживётся в новый дерзкий образ.

Завершала прокаты Софья Самоделкина. Её выступление оставило смешанные впечатления: фигуристка отказалась от исполнения тройного акселя и заменила его четверным риттбергером. К сожалению, после прыжка спортсменка оказалась на льду. Не вышел и четверной сальхов — после степ-аута Софу закрутило, но ученица Сергея Давыдова осталась на ногах.

И, хотя ошибки большинства фигуристок не могут не расстраивать, результаты контрольных прокатов обещают нам удивительно непредсказуемый и интригующий сезон. А ведь именно за это мы и любим фигурное катание.