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Фигурное катание, контрольные прокаты юниорской сборной России: прорыв ученицы Тутберидзе — кто такая Дарья Садкова

Новая звезда Тутберидзе затмила лучших юниорок России. Прогресс Даши поражает
Екатерина Авдонина
Контрольные прокаты юниорской сборной России
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Год назад о Садковой почти никто не знал, а теперь юная фигуристка исполняет сложнейший прыжок и смотрится не хуже лидеров.

Контрольные прокаты юниорской сборной России были призваны показать уровень готовности лучших юниорок страны к следующему сезону. Но в итоге только запутали ситуацию. Фаворитка из группы Этери Тутберидзе допустила серьёзные ошибки, но и остальные фигуристки не смогли откататься безупречно. Зато ещё одна воспитанница «Хрустального» поразила прогрессом и продемонстрировала роскошный прыжок ультра-си.

Похоже, нас ждёт крайне непредсказуемая и увлекательная борьба не только среди взрослых фигуристок, но и среди юниорок.

Тутберидзе — значит прогресс!

К любой фигуристке, которой посчастливилось попасть в «Хрустальный», приковано повышенное внимание. И если в прошлом сезоне Дарье Садковой ещё делали скидку как новичку группы Тутберидзе, то теперь от неё ждали стремительного прогресса. И юная одиночница продемонстрировала его в произвольной программе. Даша не только артистически справилась с трогательным номером под мелодию из мюзикла «Привидение», но и впервые презентовала идеальный тройной аксель. И это уже не спишешь на природный талант или багаж региональных тренеров.

«Этери Георгиевна очень требовательна. Как и остальные тренеры «Хрустального». Чувствуется, что команда ведёт чёткую и серьёзную подготовку. Всё строго. Был один момент, когда у меня что-то не получилось. Этери Георгиевна сказала: «Ты сейчас обратно уедешь. И всё». И я начала работать в несколько раз усерднее», — говорила Садкова о наставнице в прошлом сезоне.

Новая звезда Тутберидзе затмила лучших юниорок России, а ведь год назад о Даше ещё толком никто не слышал. Прогресс Даши поражает, и то ли ещё будет!

Следующей элемент ультра-си попробовала исполнить Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко». В короткой программе ей удалось блеснуть благодаря коронному каскаду тройной аксель — тройной тулуп, но в произвольной именно этот элемент обернулся падением. Затем фигуристка собралась и исполнила два великолепных четверных тулупа, один из них в каскаде. Казалось, кризис остался позади, мы могли наслаждаться душещипательной историей любви под одноимённую песню Лолы Астановой и Степана Хаузера, однако совсем скоро случилось обидное падение с тройного прыжка в каскаде. Старые проблемы Жилиной вернулись, словно никуда не уходили. За талантливую фигуристку, провалившую первый сезон после смены Тутберидзе на Плющенко, снова боязно.

Предсезонное обострение. Фигуристка Плющенко превзошла главную юниорку Тутберидзе Предсезонное обострение. Фигуристка Плющенко превзошла главную юниорку Тутберидзе

Акатьева снова падает

Справедливости ради, не лучше дела обстояли и у главной звезды «Хрустального» — Софьи Акатьевой. В этом сезоне фигуристка решила оставить прошлогоднюю программу под саундтрек из «Мемуаров гейши». История о храброй девушке Мулан полюбилась зрителям, правда, в этот раз насладиться живой и интересной постановкой помешали ошибки. Сначала ученица Этери Тутберидзе не выехала с тройного акселя, а затем рухнула и с сольного четверного тулупа. Все остальные элементы, включая каскад 4Т+2Т, она исполнила чисто.

После выступления Соня выглядела растерянной. Конечно, неудачу на контрольных прокатах не стоит принимать близко к сердцу, однако задуматься о физическом состоянии фигуристки необходимо, ведь совсем скоро ей дебютировать на взрослом Гран-при.

Четверным порадовала Анастасия Зинина, недавно ставшая подопечной Плющенко. А 16-летняя Анна Фролова, не обладающая элементами ультра-си, в очередной раз покорила специалистов зрелым катанием. Особенно поразила её финальная дорожка шагов под стремительное фортепиано. Необычную программу представила Елизавета Берестовская. Сложная в хореографическом плане, она отличается частой сменой ритма и настроения музыки, однако фигуристка прекрасно с ней справилась, продемонстрировав умение не только слушать мелодию, но и качественно интерпретировать её на льду.

Предсезонное обострение. Фигуристка Плющенко превзошла главную юниорку Тутберидзе Предсезонное обострение. Фигуристка Плющенко превзошла главную юниорку Тутберидзе

Риск без успеха

В заключительной разминке также не обошлось без сюрпризов. Софья Муравьёва из академии Плющенко, анонсировавшая четверной сальхов ещё в сентябре прошлого года, наконец-то решилась исполнить его на большом льду. К сожалению, приземлить прыжок ей не удалось, однако видно, что элемент готовится и в скором времени будет вставлен в произвольную программу.

На риск пошла и Аделия Петросян. И если четверной прыжок завершился падением, то оба захода на каскад тройной лутц — тройной риттбергер обернулись неудачными выездами. Тем не менее надо отдать Петросян должное — юная спортсменка боролась не только со сложнейшими прыжками, но и с непростой программой под комбинацию No time to die от Билли Айлиш и кавера на Paint it black. Пока постановка выглядит откровенно сырой, однако нет никаких сомнений, что со временем Аделия вживётся в новый дерзкий образ.

Завершала прокаты Софья Самоделкина. Её выступление оставило смешанные впечатления: фигуристка отказалась от исполнения тройного акселя и заменила его четверным риттбергером. К сожалению, после прыжка спортсменка оказалась на льду. Не вышел и четверной сальхов — после степ-аута Софу закрутило, но ученица Сергея Давыдова осталась на ногах.

И, хотя ошибки большинства фигуристок не могут не расстраивать, результаты контрольных прокатов обещают нам удивительно непредсказуемый и интригующий сезон. А ведь именно за это мы и любим фигурное катание.

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