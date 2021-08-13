«Иду рвать этот мир». Яркая ученица Тутберидзе неожиданно бросила фигурное катание

Этери помогла Веронике Ан в момент отчаяния, но так и не сделала её чемпионкой. Почему талантливая фигуристка уходит из спорта в 14 лет?

Ученицы Этери Тутберидзе годами добывают для России победы на крупнейших турнирах, но далеко не всем из них суждено добраться до громкого триумфа, всенародной славы и больших денег. Талантливую Веронику Ан сравнивали с самой Камилой Валиевой, главной фавориткой Олимпиады в Пекине, и прочили ей потрясающее спортивное будущее.

Так почему же одарённая девочка, прошедшая через строгий отбор в группу Тутберидзе, неожиданно бросает фигурное катание?

И не придётся ли нам потом жалеть об этой потере?

Главный подарок от Тутберидзе

К 14 годам за плечами любой фигуристки уже лежит тяжёлый жизненный путь. Яркая, пластичная и, безусловно, талантливая Вероника Ан — не исключение. Девочка с раннего детства проводила на льду всё свободное время, оттачивая вращения и дорожки шагов, — жизни за пределами катка для неё как будто и не существовало.

Однако полноценно наслаждаться тренировками фигуристка не могла — мешал страх. В какой-то момент он оказался настолько силён, что Вероника просто боялась выходить на лёд. Тогда наставники из ЦСКА, где занималась Вероника, посоветовали родителям обратиться к другому специалисту. Им стала Этери Тутберидзе, которая после тщательных просмотров приняла фигуристку в свою группу. В «Хрустальном» Ан быстро вернула уверенность в себе, вписалась в жёсткий тренировочный ритм и стала прогрессировать, занимаясь рядом с лучшими фигуристками России и мира. Но главным подарком от Тутберидзе для Вероники стала победа над страхом.

«У меня изменились приоритеты. Мне удалось побороть чувство страха, который мешает преодолевать трудности. Этот год был очень запоминающимся для меня. Я оказалась в группе мечты и многому там научилась, наконец-то начала принимать участие в соревнованиях после очень долгого перерыва, и мне удалось подняться на пьедестал. И теперь на этот год у меня стоят новые задачи!» — писала Ан на своей странице в «Инстаграме» в августе 2020-го.

«Мой уход — не слабость»

Казалось бы, кризис пошёл на спад и фигуристка была готова добиваться неплохих результатов на предстоящих стартах, однако всё вышло иначе: в прошлом сезоне Вероника выступила только на трёх соревнованиях, а её баллы не шли ни в какое сравнение с оценками лучших ровесниц. В итоге через два года после прихода в «Хрустальный» Вероника решила бросить фигурное катание. Сделать её чемпионкой оказалось не под силу даже Тутберидзе. Тем не менее Ан с благодарностью отзывается о наставнице, продлившей её карьеру.

«Не расцениваю свой уход ни в коем случае как слабость. Для принятия такого решения необходимы смелость, спокойствие и умение правильно взвесить за и против. На протяжении многих лет вся жизнь спортсмена расписана по минутам. Одно и то же изо дня в день, из года в год. Несмотря на большой труд и напряжение, дети, которые занимаются спортом, даже если у них нет особых результатов, привыкают к такой жизни, и если говорить откровенно, то это очень удобно. А вот выйти из такого распорядка, найти новые увлечения, занятия, найти себя совсем другого, не занимающегося спортом, становится страшно, тяжело, невозможно. Так вот, я нашла в себе силы идти дальше!» — делилась Вероника.

Также спортсменка поблагодарила тренеров, с которыми работала в течение карьеры, в том числе и с Этери Тутберидзе, которая открыла для Вероники совершенно новый мир фигурного катания и помогла прикоснуться к большому спорту.

«Когда я была в отчаянии, вы повернулись ко мне, взяли за руку и повели меня по сложному, но очень интересному пути. Итак, я ухожу с высоко поднятой головой, мне всего 14 лет. Я иду рвать этот мир!» — подытожила фигуристка.

Ан не справилась с конкуренцией

Конечно, Вероника могла оставаться в спорте и дальше, но для выступления на высоком уровне ей наверняка пришлось бы менять либо вид катания, либо гражданство. В виде спорта, где в 15 лет выигрывают Олимпийские игры, значительное отставание в технике в 14, по сути, является приговором. И, тем не менее, болельщики и специалисты видели у неё хорошие перспективы и хотели как можно дольше любоваться её катанием. Но яркая ученица Тутберидзе неожиданно бросила фигурное катание.

За два сезона в «Хрустальном» Вероника прибавила, но по-прежнему испытывала сложности с тройными прыжками — в особенности с флипом и лутцем — на последнем у Ан часто появлялось неправильное ребро. Также ученица Тутберидзе стабильно недокручивала элементы, из-за чего случались падения. Сильной стороной Вероники был её артистизм. Даже несмотря на технический брак, спортсменка получала приличные баллы за компоненты. Специалисты отмечали музыкальный слух девочки и природную пластику, позволявшую ей справляться со сложными вращениями на высоком уровне. Тем не менее этого было недостаточно, чтобы соперничать с остальными фигуристками Тутберидзе.

Ан принадлежит к поколению таких восходящих звёзд фигурного катания, как Софья Акатьева, Аделия Петросян и Вероника Жилина. Очевидно, что в условиях жесточайшей конкуренции в «Самбо-70» Ан не смогла развить свой талант и выйти на новый уровень, поэтому её решение выглядит логичным и обоснованным. Она могла стать новой звездой «Хрустального». Но вместо этого ушла из спорта в 14 лет. Хочется лишь надеяться, что Вероника не сдастся и найдёт себя в чём-то новом. Или, говоря её словами, «порвёт» этот мир.