«Молча плачу от безысходности». Куда пропала фигуристка, сломавшая стереотипы о Тутберидзе

Элизабет Турсынбаева совершила исторический прыжок на чемпионате мира, но была вынуждена прервать карьеру. Где она сейчас?

Этери Тутберидзе подготовила для России целый ряд удивительных фигуристок. Её ученицы побеждают на крупнейших турнирах и раздвигают границы возможного. Но главный стереотип о спорных методах работы Тутберидзе ей помогла сломать спортсменка из другой страны.

Элизабет Турсынбаева сделала то, чего пока не удалось ни одной другой ученице Тутберидзе, — доказала, что Этери Георгиевна способна приводить к успеху не только 15-летних юниорок, но и повзрослевших молодых девушек. На чемпионате мира-2019 Турсынбаева завоевала серебро, а также вошла в историю как первая взрослая фигуристка, приземлившая четверной прыжок.

Однако после сенсационного взлёта Элизабет перестала выступать и пропала с радаров болельщиков и специалистов.

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Элизабет увлеклась фигурным катанием, глядя на старшего брата Тимура. Поэтому, когда родителям посоветовали отдать девочку в спорт для укрепления здоровья, вопрос с выбором секции не стоял. Скоро детское хобби превратилось в ежедневную изматывающую работу, благодаря которой стал заметен потенциал юной фигуристки.

В 2012 году на неё обратила внимание Этери Тутберидзе. Тренируясь в «Хрустальном», Элизабет выиграла чемпионат Москвы и пробилась в сборную города. Однако желание фигуристки представлять Казахстан вынудило её покинуть группу Тутберидзе. Дело в том, что перед олимпиадой в Сочи российским тренером было запрещено работать с иностранными спортсменами, поэтому Турсынбаевой пришлось искать варианты за рубежом.

Элизабет перебралась в Канаду к Брайану Орсеру, у которого неплохо выступала по юниорам – попадала на пьедестал этапов Гран-при, была в топ-5 первенства мира, завоевала бронзу Юношеских олимпийских игр. Правда, дебют на взрослом уровне не задался из-за открывшихся проблем с техникой. На Олимпиаде в Пхёнчхане и чемпионате мира в Милане Элизабет осталась за бортом десятки сильнейших и задумалась о смене тренера.

«Когда закончился олимпийский цикл, мы решили что-то поменять. Мне захотелось вернуться домой и к Этери Георгиевне. Я позвонила, объяснила ситуацию, сказала, что хочу очень вернуться, и что обещаю никуда не уходить. И она меня взяла», — рассказывала Турсынбаева в программе «Честная жизнь».

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Другой актив Тутберидзе

Работа с Тутберидзе сразу же принесла плоды — два серебра на «челленджерах», серебро на Универсиаде и чемпионате четырёх континентов. Но главным событием в карьере Турсынбаевой стало выступление на чемпионате мира-2019 в Сайтаме. Элизабет прекрасно исполнила короткую программу, а затем поразила всех, удачно приземлив четверной сальхов. По итогам турнира Турсынбаева уступила только Алине Загитовой и принесла Казахстану первую в истории медаль чемпионата мира среди одиночниц.

По словам спортсменки, четверной прыжок она готовила три года. Ещё вместе с Брайаном Орсером Элизабет изучила особенности техники, а Тутберидзе довела дело до конца. Именно она настояла на том, чтобы фигуристка вставляла элемент в свои программы. Так, Турсынбаева пробовала прыгнуть сальхов на чемпионате четырёх континентов и Универсиаде, но получилось только на главном старте сезона.

Достижение Элизабет важно не только как регистрация первой успешной попытки исполнения квада на взрослых соревнованиях, но и как доказательство того, что Тутберидзе умеет работать со зрелыми фигуристками, ведь на тот момент Турсынбаевой было уже 19.

В пользу этого говорит и тот факт, что уже через неделю после чемпионата мира Турсынбаева продемонстрировала видео с тренировки, где она заходит на тройной аксель. Такой сумасшедший темп в изучении ультра-си мог обеспечить Элизабет гигантское преимущество над подрастающими соперницами, однако всё пошло под откос, когда фигуристка получила травму.

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Травма лишила Турсынбаеву сезона

В следующем сезоне спортсменка уже не могла выступать. Осенью Турсынбаева снималась с одного турнира за другим, поучаствовав только в соревнованиях в Шанхае. Продолжать тренировки Элизабет не позволила тяжёлая травма спины. Сначала она чувствовала лишь небольшой дискомфорт, но со временем боль усиливалась. В таком состоянии спортсменка не могла исполнять не то что четверной сальхов, но даже самые простые тройные прыжки. За помощью Элизабет обратилась в научно-исследовательский институт спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ. Там у неё обнаружили проблемы с опорно-двигательным аппаратом и обещали помочь. Однако фигуристка уже долгое время не появляется на соревнованиях.

«Мне очень грустно. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаю, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания», — писала мама спортсменки в «инстаграме».

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Турсынбаева поёт, готовит и учится в МГИМО

Элизабет не появлялась на льду уже полтора года. Поклонники задаются вопросом, куда же пропала эта талантливая и необычная фигуристка. Официально о завершении карьеры Элизабет не объявляла, но вернуться к активной соревновательной деятельности ей будет очень тяжело. Тем более девушка нашла себя и в жизни без спорта. Она играет на скрипке и фортепьяно, а также поёт. В её «инстаграме» периодически появляются видео каверов на песни Гарри Стайлса, Рианны и Адель.

А ещё фигуристка проводит эксперименты на кухне и делится их результатами в соцсетях. Регулярная дегустация калорийных блюд, тем не менее, никак не отражается на фигуре спортсменки, ведь она продолжает вести активный образ жизни и заниматься спортом. О том, что Элизабет вряд ли вернётся в большой спорт, говорит и выбор вуза. Летом она поступила в МГИМО на факультет международной журналистики, набрав солидные 236 баллов на ЕГЭ.

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За один сезон после возращения к Тутберидзе Элизабет совершила колоссальный прорыв. Ей понадобилось всего два проката, чтобы установить сразу несколько исторических достижений, но после этого она была вынуждена прервать карьеру.

Но её всё равно будут помнить как фигуристку, сломавшую стереотипы о Тутберидзе и доказавшую, что и в 19 лет можно прыгать четверные и бороться за высокие места на главных стартах.