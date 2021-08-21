18 лет — не приговор. Станет ли Косторная первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе?

Последние годы в женском фигурном катании ознаменовались гегемонией юных спортсменок. Алина Загитова выиграла Олимпийские игры в 15, Александра Трусова ставила мировые рекорды с 13, а Камила Валиева уже в 14 снискала славу самой сбалансированной фигуристки мира и главного фаворита Олимпиады в Пекине.



Алёна Косторная свою самую важную победу тоже одержала ещё подростком, в 16 лет. Но первый и, возможно, единственный шанс отобраться на Олимпиаду выпадет ей уже после совершеннолетия.



Так что же чемпионка Европы может противопоставить более юным и прыгучим соперницам? И станет ли Косторная первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе?

Косторная начинает сезон с низкой стартовой позиции

При нынешней конкуренции титулы чемпионки Европы и победительницы финала Гран-при в женском катании уже признак успешной карьеры. Но Алёна Косторная в короткий период своего доминирования каталась настолько идеально, что болельщики ждали от неё ещё более громких свершений. Однако пока сбыться этим мечтам мешает целая серия обстоятельств.



Во-первых, Алёна перешла во взрослые только в 16 лет, поскольку родилась после 1 июля. Во-вторых, реальный шанс на золото чемпионата мира был упущен из-за отмены соревнований в Монреале в самом начале пандемии коронавируса. В-третьих, необдуманное, как показало время, решение о переходе в академию Евгения Плющенко негативно сказалось на её форме и привело к сильному регрессу.



В итоге к олимпийскому сезону Косторная подходит без опыта участия в чемпионатах мира, без четверных прыжков, которыми владеют четыре из пяти её коллег-соперниц по группе Этери Тутберидзе и без обнадёживающих новостей о восстановлении тройного акселя. Вместо этого у Косторной есть тяжёлый багаж из неоправданных ожиданий, последствия пубертатного периода и возраст, в котором ни одна подопечная Этери Тутберидзе ещё не побеждала на крупных соревнованиях. И тем не менее, Алёну опрометчиво списывать со счетов в олимпийском сезоне.

За счёт чего Косторная может отобраться на Олимпиаду

Повзрослевшей Алёне будет куда проще воплощать задумки тренеров, а главное – понимать, о чём она катает. Для стиля, который исповедует Косторная, это особенно важно. Не зря олимпийская чемпионка 1998 года Тара Липински именно её называла наиболее сбалансированной фигуристкой и примером истинно женского катания.

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Благодаря традиционно высокой оценке за презентацию и владение коньком Косторная способна значительно обойти по баллам за общее впечатление менее компонентных фигуристок – Александру Трусову, Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых. Однако на вторую оценку оказывает влияние и авторитет фигуристок у судей, а невзрачный прошлый сезон пошатнул позиции Косторной. Поэтому доказывать своё превосходство Алёне придётся с первых же этапов Гран-при.



Обойти не менее универсальную, но более юную Камилу Валиеву Косторной будет сложно даже с учётом возвращения тройного акселя. Если предположить, что Алёна не совершила чудо и не разучила накануне 18-летия четверные, то противопоставить лидерам она может фантастическую стабильность образца сезона-2019/20. За два сезона на взрослом уровне Алёна допустила на важных стартах лишь одно падение. Для сравнения, Анна Щербакова за этот период упала четырежды, а Камила Валиева всего за один сезон сорвала шесть прыжков. Такая статистика объясняется разницей в сложности прыжкового контента, но свои главные победы Косторная тоже одерживала, когда её основные конкурентки прыгали по несколько четверных.

18 лет – не приговор для женского фигурного катания

Тренерский штаб Этери Тутберидзе часто упрекают в подготовке чемпионов на один-два сезона, сравнивая такой стиль работы с конвейером. Главный аргумент критиков – отсутствие больших побед у совершеннолетних воспитанниц «Хрустального». Пока подопечные Тутберидзе действительно не выигрывали чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры по достижении 18-летнего возраста, однако и позитивные примеры для Косторной есть.

Евгения Медведева в 18 завоевала серебро Игр в Пхёнчхане с двумя безупречными прокатами, а Элизабет Турсынбаевой в 19 лет покорился четверной сальхов и титул вице-чемпионки мира. Эти успехи ставят под сомнение мантру о том, что Тутберидзе побеждает только с девочками. Но именно Косторная может окончательно опровергнуть миф о том, что Этери умеет работать только с юными фигуристками.



В данный момент для Косторной любая медаль Олимпийских игр в Пекине станет супердостижением, поскольку даже в саму способность Алёны отобраться в сборную России верят немногие. Уязвимость чемпионки Европы заключается в том, что при безошибочных прокатах оказаться в тройке лучших россиянок ей будет очень тяжело. Но Косторная всю свою карьеру была в похожем положении, и тем не менее побеждала. Так что при правильной подготовке и определённой доле везения даже переход через 18-летний рубеж не станет для неё преградой.