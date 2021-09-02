Показательная акция. Почему фигуристке Талалайкиной запрещают выступать не за Россию

Менять профессию или менять страну? С таким сложным выбором ежегодно сталкиваются десятки российских фигуристов по-настоящему высокого уровня. В условиях сумасшедшей внутренней конкуренции для многих талантливых спортсменов выступление на чемпионате России уже за счастье. И в то же время под другим флагом они легко могут участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Всё чаще пытать счастья за рубежом решаются фигуристки с отличным бэкграундом, прекрасно знакомые болельщикам. Из последних примеров – призёр финала юниорского Гран-при Анастасия Губанова и медалистка Кубка России Мария Талалайкина. Проблема достигла такого масштаба, что потребовала вмешательства федерации. Чиновники выступают в роли плохих полицейских, разрушая мечты многих спортсменок о выступлениях на международной арене.

Так есть ли опасность в массовом оттоке российских фигуристов за границу?

Или всё же не стоит чинить препятствия тем, кто захотел уехать?

Россия массово теряет фигуристов высокого уровня

Новости о свершившихся или потенциальных переходах российских фигуристов в другие сборные появляются чуть ли не еженедельно. Только в это межсезонье Анастасия Грачёва получила возможность выступать за Молдавию, бывшая ученица Этери Тутберидзе Екатерина Митрофанова вместе с Владиславом Красинским перешла в команду Боснии и Герцеговины, а Леонид Свириденко захотел кататься за Чехию. Есть среди решивших сменить гражданство и более звучные имена. Так, Егор Мурашов будет представлять Швейцарию, Владимир Самойлов – Польшу, а парник Александр Коровин – Филиппины.

Теперь же этот список пополнился двумя яркими и известными любителям фигурного катания одиночницами. Анастасия Губанова и Мария Талалайкина, видимо, отчаялись выиграть конкуренцию в России и изъявили желание выступать за Грузию и Италию соответственно. При этом официального заявления ни от фигуристок, ни от их тренеров не было. Переход Талалайкиной косвенно подтвердила Елизавета Нугуманова, написавшая в «Инстаграме», что будет скучать по подруге. Выбор страны Талалайкиной может быть обусловлен тем, что с недавних пор в Италии работает известный питерский тренер Ангелина Туренко.

В случае с Губановой конкретики чуть больше: фигуристка наверняка останется тренироваться в России. Её переход в новую сборную был анонсирован Федерацией фигурного катания на коньках Грузии:

«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она покажет свои новые программы», — сообщается в заявлении.

Позже эту информацию подтвердили и в Федерации фигурного катания на коньках России, отметив, что спортсменка выполнила все требования, пропустив прошлый сезон.

Говоря объективно, ни у Губановой, ни у Талалайкиной реальных шансов пробиться в сборную России практически не было. И всё-таки обе девушки если не входили в элиту нашего фигурного катания, то были максимально к ней близки. 18-летняя Губанова была второй в финале юниорского Гран-при в сезоне-2016/2017, а на взрослом уровне ни разу не опускалась ниже десятого места на чемпионате России. В нынешних реалиях – отнюдь не рядовое достижение.

19-летняя Талалайкина же на юниорском уровне не блистала, зато сразу обратила на себя внимание роскошными внешними данными. С её ростом трудно выполнять сложные прыжки, зато каждый выход Марии на лёд дарил зрителям эстетическое удовольствие. Интересно, что свой лучший результат на чемпионатах России фигуристка из Санкт-Петербурга показала в прошлом сезоне, став девятой в Челябинске.

Несмотря на многочисленные публикации и пост Нугумановой, переход Марии в сборную Италии пока рано считать свершившимся фактом. Последнее слово остаётся за нашей федерацией, а там заявляют, что не санкционировали переход Марии. Формально Талалайкина как участница прошлогоднего чемпионата России сможет выступать под другим флагом не ранее чем через год. Вот почему фигуристке Талалайкиной запрещают выступать не за Россию. Но, следуя правилам, чиновники поступают жёстко по отношению к фигуристке, для которой сейчас каждый сезон на вес золота. Очевидно, что Мария не сможет оказать сопротивление основным претенденткам на участие в Играх и никогда не поедет на крупные турниры под российским флагом. А отказ отдавать её Италии практически наверняка вынудит яркую спортсменку уйти со льда.

И тем не менее в позиции федерации есть логика. Там явно не собираются создавать прецедент и делать исключение из правил, которые сами же и приняли. Причём совсем недавно. По правилам ISU, фигурист может представлять другую страну, если его предыдущая федерация не возражает, а с момента последнего выступления под прежним флагом прошло не менее года.

ФФККР летом 2020 года ужесточила порядок перехода, чтобы пресечь массовый отток наших фигуристов за рубеж. Теперь фигурист, входящий в состав национальной сборной, имеет право выступать за другую страну только по истечении двух лет с момента запроса от иностранной федерации. Если же спортсмен принимал участие в чемпионатах России, но не был членом сборной, то срок карантина составляет год. Но даже в случае соблюдения всех условий у ФФККР остаются полномочия запретить трансфер без одобрения совета федерации.

Поведение федерации в ситуации с Талалайкиной говорит о том, что чиновники видят проблему в том, что Россия массово теряет фигуристов высокого уровня. Но вот методы борьбы с ней вызывают вопросы. Если федерация не войдёт в положение Талалайкиной и не разрешит ей представлять Италию, то Марии остаётся только посочувствовать. Получается, на её примере федерация хочет показать, что не собирается отпускать спортсменов высокого уровня в другие сборные. Своего рода показательная акция, чтобы последовательницы Марии хорошенько подумали, прежде чем уезжать из России.