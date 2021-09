«Даже стыдно смотреть». Москвину атакуют за странную программу для лучших фигуристов мира

Поклонники фигурного катания и специалисты ополчились на великого тренера Тамару Москвину. Поводом для резкой критики в адрес 80-летней наставницы стала новая произвольная программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Действующие чемпионы мира катаются под музыку, знакомую каждому жителю России по заставке программы «Время».

Заслуженного тренера, воспитавшего для России десятки прославленных фигуристов, упрекают в старомодности и неумении следовать духу времени.

Неужели легендарная Москвина действительно промахнулась с выбором программы на олимпийский сезон?

Или нам стоит положиться на её опыт и мудрость?

Неоднозначная программа затмила блестящую форму Мишиной и Галлямова

Действующие чемпионы мира в спортивных парах Мишина и Галлямов не намерены останавливаться на сенсационной победе в Стокгольме. На первом смотре фигуристов перед олимпийским сезоном Настя и Саша смотрелись просто неуязвимо. Два великолепных проката в Челябинске дали понять всем: золото чемпионата мира – не случайный всплеск, а начало триумфального пути.

Однако всё внимание с прекрасной формы наших чемпионок как-то само собой переключилось на их произвольную программу. Тамара Москвина и её команда решили, что ребята должны идти к олимпийскому пьедесталу под музыку советского композитора Георгия Свиридова – автора «Метели» и «Время, вперёд». Именно эти произведения и составили музыкальное сопровождение программы Мишиной и Галлямова.

Нельзя не заметить, что композиции абсолютно разные и по настроению, и по стилю, и по ритму. Роднит их только имя автора. Странная компоновка трека и резкий переход между музыкальными отрезками сказываются на восприятии программы.

Кроме того, музыка, которая должна раскрывать лучшие качества фигуристов, лишь обнажила их недостатки. Нежная лирическая «Метель» не совсем подходит прямолинейным и напористым Мишиной и Галлямову: ученикам Тамары Москвиной банально не хватает гибкости и артистизма, чтобы показать плавные линии, соответствующие мелодии. В их характере яркая, экспрессивная «Время, вперёд!», по настроению похожая на прошлогоднюю We Are the Champions. Но и здесь есть проблемы: в конце темп возрастает, и Настя с Сашей не поспевают за музыкой.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Специалисты и фигуристы не поняли замысел тренера

Совмещение двух, казалось бы, несовместимых произведений – далеко не главная претензия к Москвиной. В основном Тамаре Николаевне достаётся за несовременный и устаревший, по мнению многих критиков, характер постановки. В 2021-м году гимн индустриализму действительно выглядит архаичным, но при этом никто не запрещает тренеру и фигуристам переосмыслить советскую классику и преподнести её с какой-то неожиданной стороны.

Правда, пока с восприятием замысла Москвиной есть проблемы даже у самих исполнителей. Александр признавался, что поначалу пара не знала, как катать такую музыку, как передавать образы. Пришлось прослушать композицию несколько раз, чтобы почувствовать ритм и подачу. При этом растерянность Мишиной и Галлямова нельзя списать исключительно на их возраст. Даже опытные постановщики не смогли увидеть в программе конкретную идею. Илья Авербух раскритиковал номер, отметив нелогичность музыкального перехода.

«Я встретился с Тамарой Москвиной, она сказала: мы готовы к любым мнениям и даже музыку менять, если что. Для меня — хорошее выступление, но программы я, честно, не увидел. Боюсь встречаться с Тамарой Николаевной после этого. Две выдающиеся музыкальные композиции, бесспорно. Но логического перехода нет», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Его мнение разделили и простые зрители, оставившие много негативных комментариев под видео с выступлением чемпионов мира на YouTube-канале Первого канала. Москвину атакуют за странную программу для лучших фигуристов мира:

— Мы же не в консерватории сидим. Возьмите другую музыку. Срочно!

— Ребята класс, но программы нет. Ожидала другого проката.

— Очень достойно, но переход нелогичен. Непонятно, что связывает эти два музыкальных произведения.

— Это сатира? Для такой сильной пары музыка Олимпиады-1980? Мир изменился.

— Программа не чемпионская!

Москвина знает, что делает

Консервативные взгляды Тамары Москвиной, сформированные на базе советской школы фигурного катания, часто подвергаются критике. Признанного тренера нередко упрекают в устарелости подходов и безальтернативности идей. Так, одна из конкурентов Москвиной, Нина Мозер, отмечала, что при отличной физической подготовке её пар спортсмены часто невыгодно смотрятся в скучных и неоригинальных постановках.

Тем не менее вряд ли можно назвать систему Москвиной полностью авторитарной. Тамара Николаевна имеет достаточную профессиональную гибкость и умеет признавать свои ошибки. Например, она сменила музыку в короткой программе Бойковой и Козловского на современный саундтрек к японскому мультфильму «Ходячий замок».

Скорее, Тамара Николаевна не очень любит отходить от первоначального плана. И это не авторитарность, а нежелание метаться из стороны в сторону. Опыт Москвиной позволяет ей выбрать ту музыку, которая точно будет воспринята судьями хорошо. Тем более за решением наставницы стоит не только творческая мотивация, но и прагматичный расчёт.

«В Китае очень популярна и любима музыкальная классика. Но, даже зная это, прежде чем сделать окончательный выбор в отношении той или иной постановки, я советовалась с китайскими специалистами, с китаистами нашего МИДа, интересовалась у них, насколько известна в стране та музыка, о которой я веду речь, как она может быть воспринята. На основании этого мы и пришли к решению», — рассказывала Тамара Николаевна.

Нужно понимать, что работа над постановками ещё не закончена. Первые правки в произвольной Анастасии и Александра были сделаны после закрытых прокатов в Санкт-Петербурге, наверняка и сейчас последуют корректировки. А то, что потенциально олимпийская программа ещё до дебюта на соревнованиях наделала столько шума, в конечном счёте может пойти ей только в плюс.