«Я жила в страхе». Как власти устроили охоту на чемпионку мира по фигурному катанию

Алёна Врзанёва отказалась переезжать в СССР и в 18 лет сбежала на Запад. За это её чуть не похитили и не дали ей проститься с отцом.

Судьба выдающейся фигуристки Алёны Врзанёвой покруче любого шпионского триллера. Спортсменка, принёсшая своей стране историческое золото чемпионата мира, стала жертвой политических игр. Власти требовали от молодой девушки переехать в СССР, а после отказа устроили на чемпионку настоящую охоту.

Ради продолжения карьеры Врзанёвой пришлось эмигрировать из Чехословакии, но о спокойной жизни на чужбине не было и речи. Алёну едва не похитили среди белого дня, а самолёт с её мамой на борту подвергся угону.

Но самым тяжёлым ударом для фигуристки стал отказ властей пустить её на похороны отца. Побег к свободе Алёне не простили даже спустя много лет.

Тренировки на корте и первая большая победа

До 1958 года советские фигуристы не выступали на чемпионатах мира — на международной арене звучали другие имена. Одно из них принадлежит чехословацкой спортсменке Алёне Врзанёвой, которая навсегда изменила отношение к женскому одиночному катанию.

Впервые коньки Алёна надела в три года и больше их не снимала. Каждый день самоотверженная фигуристка и её родители вставали с первыми лучами солнца и ехали на ближайший каток. После Второй мировой войны условия тренировок были тяжёлыми: Врзанёвой приходилось заниматься на открытом стадионе Шватнице в перерывах между играми хоккеистов или на теннисных кортах, которые в зимнее время заливали водой. Тем не менее даже в такой сложной ситуации Алёна смогла наработать хорошую базу и раскрыть свой потенциал. В 1946 году спортсменка выиграла национальный чемпионат среди юниоров, а затем отправилась в Великобританию, где её ждал известный швейцарский тренер Арнольд Гершвиллер.

Прогрессировала фигуристка быстро: уже через год стала чемпионкой Чехословакии, а на Играх-1948 в Санкт-Морице стала пятой. Первую же победу на чемпионате мира Врзанёва одержала в 1949 году. Она считалась одной из самых техничных спортсменок своего времени и за счёт сложности элементов брала верх над соперницами. Единственной реальной конкуренткой Алёны была австрийская фигуристка Эва Павлик, но та выбыла из гонки за медали перед произвольной программой из-за сломанного конька.

Побег после триумфа на чемпионате мира

Как ни парадоксально, первую в истории Чехословакии чемпионку мира по фигурному катанию на родине ждал не почёт, а суровая критика. После прихода к власти коммунистов отношение СМИ к Врзанёвой резко изменилось. Чиновникам не нравилось, что спортсменка живёт и тренируется на территории идейных противников. Так, официальная газета коммунистической партии «Rudé právo» опубликовала об Алёне несколько обличающих статей, а органы государственной безопасности даже установили за ней слежку.

Фото: Ron Case/Getty Images

Конфликт между фигуристкой и властью разрастался. Дошло до того, что вместо поездки на мировое первенство в 1950 году Врзанёвой приказали отправиться в СССР, чтобы тренировать местных одиночниц. Для 18-летней фигуристки это означало неминуемое окончание карьеры, поэтому семья Врзанёвой была категорически против навязанной сверху командировки. Мама Алёны пошла на хитрость и убедила руководство, что победа дочери в Лондоне будет выгодна Чехословакии в пропагандистских целях. А уж после Врзанёва, естественно, отправится развивать женское одиночное катание в дружественном Советском Союзе.

На самом деле родители юной спортсменки разработали целый план её побега из страны. Врзанёва взяла второе золото в карьере и осталась в Великобритании в доме своего наставника, запросив политическое убежище. Для талантливой фигуристки это был единственный путь к свободе и возможности заниматься любимым делом. Огорчала её лишь долгая разлука с родными. Алёна понимала, что увидит родителей ещё нескоро.

«Я бы не сбежала, если бы знала, что 13 лет не увижу отца», — признавалась спустя годы фигуристка.

Попытка похищения и преследования отца

Конечно, дерзкий поступок спортсменки и её семьи не мог остаться без внимания. Тайная полиция Чехословакии устроила на сбежавшую чемпионку настоящую охоту. Однажды Алёну чуть не похитили, когда она имела неосторожность выйти из дома в ближайшую аптеку.

«Я жила в страхе. Когда я возвращалась, из проезжавшей машины выскочили двое мужчин и начали кричать по-чешски. Я всё бросила и побежала. Я открывала защёлку на калитке миллион раз, но тогда никак не могла это сделать. Посади они меня в машину — меня бы уже не было», — вспоминала Алёна.

К счастью, тренер фигуристки оказался неподалёку и предотвратил похищение. Тем не менее она ещё долго не могла прийти в себя после пережитого.

Пострадали от нападок чиновников и родители Врзанёвой. Отец спортсменки лишился должности в Министерстве финансов и был вынужден работать в шахте. Мать же присоединилась к Алёне в Англии, причём при очень необычных обстоятельствах. Пилот самолёта, на котором летела женщина, совершил угон воздушного судна ради побега из страны.

Имя, достойное Зала славы

Поворотным моментом в непростой судьбе фигуристки стала смерть отца. Врзанёва не смогла даже посетить похороны, так как ей отказали в визе. После этого Алёна полностью ушла в работу, выступая в Нью-Йорке на крупном ледовом шоу Ice Follies под псевдонимом Ая Занова. Там же она познакомилась с будущим мужем, которому подарила двоих детей.

Какое-то время спортсменка занималась ресторанным бизнесом вместе с супругом, но после возвращения в Прагу в 1990 году посвятила себя организации мероприятий для чешских эмигрантов. В 2009 году имя Врзанёвой было внесено в Зал славы мирового фигурного катания. По некоторым данным, именно она первой из женщин прыгнула двойной аксель — за три года до американки Кэрол Хейсс — и навсегда изменила этот спорт. Её история — это история преодоления, отваги и искренней любви к фигурному катанию. В 2015 году Алёны Врзанёвой не стало. Ей было 84 года.