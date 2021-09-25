«Это что-то феноменальное». Бывший фигурист Тутберидзе выдал потрясающий прокат. Видео

Выступление Алексея Ерохова на этапе Кубка России в Сызрани стало настоящим откровением. Некогда лучший юный фигурист мира выдал изумительный прокат произвольной программы и заставил говорить о себе как о реальном кандидате на участие в Олимпиаде.

А ведь после ухода от Этери Тутберидзе многие поспешили списать талантливого парня со счетов. Но Алексей не только остался в фигурном катании до 22 лет, но и нашёл в себе силы на чудесное преображение.

Не стоит удивляться, если Ерохов пробьётся в сборную России и поедет в Пекин.

Списанный со счетов фигурист стал главным откровением Кубка России

В последнее время имя Алексея Ерохова было не на слуху. Талантливый фигурист, на которого возлагали большие надежды по юниорам, долго сражался с травмами, а затем и вовсе пропал с радаров. Неудачные выступления говорили сами за себя: Ерохову не удалось побороть собственную физиологию. Специалисты и болельщики потеряли веру в чемпиона мира среди юниоров. Тем сильнее было удивление, когда списанный со счетов фигурист выдал фантастический прокат на этапе Кубка России.

В короткой программе на турнире в Сызрани 22-летний Ерохов оказался в промежуточной тройке, несмотря на «бабочку» на четверном. Зато в произвольной абсолютно ошеломил и зрителей, и судей, и комментаторов потрясающим по качеству и сложности прокатом. Четверные риттбергер, сальхов и тулуп были сделаны чисто. Казалось, их исполнение ничего не стоило ученику Виктории Буцаевой: настолько легко он прыгал, демонстрируя невероятно быструю и компактную крутку. Все выезды с прыжковых элементов у Лёши были уверенными, и, даже несмотря на то, что в кисс-энд-край фигурист признался, что к концу программы у него начали уставать ноги, в прокате это было практически незаметно. Очевидно, что спортсмен находится в очень хорошей форме.

Не растерял Ерохов и свой природный артистизм. Номер под саундтрек из фильма «Великий шоумен» в его исполнении получился очень эмоциональным и трогательным. Во время выступления фигурист улыбался — было видно, что ему нравится новый образ, в котором он, надо признать, смотрелся весьма органично. За свой прокат Лёша получил 183,21 балла и уверенно выиграл произвольную программу.

«Это что-то феноменальное», — восхищался комментатор Первого канала Александр Гришин. Не скупился на восторженные слова и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин.

Хотя в итоговом протоколе Ерохов всё-таки проиграл Александру Самарину, именно его выступление можно считать главным откровением этапа в Сызрани и начала сезона в целом. А ведь в том числе за такие приятные сюрпризы мы и любим фигурное катание!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Карьеру лучшего юниора планеты омрачили травмы

Карьера Ерохова в последнее время шла на спад, и о талантливом одиночнике редко кто вспоминал. Хотя ещё недавно он считался восходящей звездой российского фигурного катания. В 2011 году спортсмен перешёл в группу Этери Тутберидзе, которая к тому моменту была не малоизвестным начинающим наставником. Поначалу Лёше было очень непросто: пришлось пройти испытательный срок в семь дней и переучивать некоторые тройные прыжки. Затем был год простоя, когда фигурист вытянулся на десять сантиметров и никак не мог набрать форму. В тот же момент его стали посещать мысли об уходе из спорта. Ерохов перестал появляться на тренировках, но уже через месяц вернулся. С тех пор он ни разу не спасовал и продолжал усердно заниматься. Ключевым стал сезон-2017/2018, по ходу которого об Алексее услышали во всём мире. Ученик Тутберидзе взял золото двух этапов юниорского Гран-при, победил на национальном первенстве и стал чемпионом мира среди юниоров.

Ерохов заступался за Тутберидзе, но ушёл от неё

Лёше прочили большое будущее в одиночном мужском катании, но уже с выходом во взрослые снова начались проблемы. Спортсмен получил серьёзную травму, которая впоследствии едва не стоила ему карьеры. Фигурист снимался с одного турнира за другим. Пошли слухи, что всему виной жёсткие методы Этери Георгиевны. Сам Ерохов это отрицал, отмечая, что стрессовые травмы распространены в профессиональном спорте.

«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет, мы сами выбираем этот путь. От травм никто не застрахован. Очень много ребят из нашей группы добиваются успеха, и люди, наверное, испытывают зависть. Меня возмущает такая реакция», — говорил он.

Тем не менее решение о переходе в другую группу назревало. В финале Кубка России — 2020 Ерохов выступил крайне неудачно, заняв последнее место и уступив лидеру — Макару Игнатову — почти 100 баллов. В июле того же года он объявил, что будет тренироваться у Виктории Буцаевой.

Первый сезон под её руководством феноменальных результатов не принёс. Фигурист занял 10-е место в финале Кубка России. Ошибки буквально преследовали Ерохова: падения, множественные недокруты, неправильные рёбра на лутце и флипе. Было понятно, что спортсмен борется. И, похоже, в этот раз Алексей вышел победителем из непростой схватки с самим собой.

Способен ли Ерохов побороться за поездку в Пекин?

Выступление в Сызрани доказало, что Ерохов способен кататься на топ-уровне. С подобными прокатами он может уверенно бороться за медаль на чемпионате России и даже за поездку на Олимпиаду. У фигуриста есть хороший запас, чтобы усложнить контент и показать шесть четверных в двух программах — достаточно добавить один каскад с квадом. Можно также дополнить произвольную вторым тройным акселем. Когда-то Ерохов разучивал четверной флип, но вряд ли целесообразно вставлять его в прокаты сейчас.

Скорее, спортсмену нужно отточить непрыжковые элементы. В обоих прокатах Ерохов получил второй уровень за дорожку шагов и третий — за вращения (одно в произвольной было оценено на максимум). Владение коньком — не самая сильная сторона Ерохова, но подтянуть эти показатели вполне возможно. Кроме того, нельзя забывать про коварное ребро на флипе: даже в победном прокате на этапе Кубка России судьи зафиксировали эту ошибку.

Таким образом, фигуристу ещё предстоит много работы, но потенциал для настоящей сенсации у него есть. А пока можно лишь с уверенностью сказать, что в списке претендентов на поездку в Пекин появился ещё один неожиданный, но вполне реальный кандидат. Тем интереснее!