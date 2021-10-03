Призовое место российской фигуристки «отдали» американке. Неприятный инцидент на Гран-при

Официальный «инстаграм» ISU исключил юниорку Куликову из числа медалисток турнира в Польше. Грубая ошибка в пользу спортсменки из США.

Ошибки допускают все, и далеко не всегда они продиктованы злым умыслом. Но, когда официальный «инстаграм» международной федерации «убирает» с пьедестала фигуристку из России и ставит на её место оставшуюся без медалей американку, это в любом случае наводит на определённые мысли.

Российских болельщиков грубая ошибка организаторов вывела из себя. Они буквально завалили страницу ISU требованиями исправить несправедливость.

Лизу Куликову, конечно, «вернули» на заслуженную вторую строчку. Но осадочек остался.

Этап юниорской серии Гран-при в Гданьске утвердил гегемонию российского фигурного катания. Наши юные спортсмены выиграли во всех четырёх видах программы, собрав восемь медалей из девяти возможных. Потрясающий успех не смогли подпортить даже спорные судейские решения в отношении одиночницы Софьи Акатьевой, которой явно придержали баллы в короткой программе. Ученица Тутберидзе выдала два блестящих проката, а в произвольной и вовсе поразила суперсложным контентом из тройного акселя и трёх четверных прыжков.

Порадовала в соревнованиях девушек и вторая представительница России, Елизавета Куликова. После четвёртого места в короткой программе подопечная Сергея Давыдова безупречно откатала произвольную и заслуженно поднялась на вторую ступень пьедестала. Больше всех от её прорыва пострадала американка Клэр Сео, которой пришлось довольствоваться обидной четвёртой строчкой.

Каково же было удивление болельщиков, когда официальный «инстаграм» Международного союза конькобежцев опубликовал пост с результатами. И на кадре с результатами, и в комментарии к посту между Акатьевой и кореянкой Цзя Шин располагалась не Куликова, а побеждённая ей американка Сео.

Интересно, что напротив фамилии американской фигуристки красовалась сумма баллов россиянки – 183,44. Можно было подумать, что организаторы по ошибке выдали за итог результаты короткой программы, вот только там Сео была третьей, уступая спортсменке из Южной Кореи. А вдобавок неправильную тройку призёров разместили и в «сториз» официального аккаунта организаторов.

Быстрее всех на неприятный инцидент после турнира в Польше отреагировали российские болельщики. В комментариях под записью они указывали на непрофессионализм и предвзятость тех, кто ведёт «инстаграм» ISU, и призывали как можно скорее исправить неточность.

В итоге запись всё-таки скорректировали, вернув Лизе Куликовой её законное второе место и оставив тройку лидеров без американок. Конечно, без человеческого фактора в таких вопросах никуда, но не хотелось бы, чтобы подобные ситуации повторялись.

А нашим фигуристкам хочется пожелать, чтобы иностранные соперницы и дальше «попадали» на пьедестал только в случае ошибки организаторов.