Юная звезда Тутберидзе победила с выдающимся прокатом. И уже вошла в историю! Видео

Пожалуй, самая талантливая фигуристка своего поколения на первом же крупном зарубежном турнире в карьере оказалась в очень неприятной ситуации. 14-летнюю Софью Акатьеву, называя вещи своими именами, попросту засудили в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Гданьске.
С практически безупречным выступлением ученица Этери Тутберидзе получила значительно меньше, чем заслуживала, да ещё и подверглась штрафу в один балл за якобы имевшее место нарушение хронометража.
Из-за странного судейства у болельщиков были поводы для волнения за судьбу золота, хотя по уровню катания Соня на голову выше иностранных конкуренток.
К счастью, она это с блеском доказала. И вписала своё имя в историю!
Юная россиянка переписала историю
На Софье Акатьевой не лежит колоссальное давление в связи с необходимостью отбираться на Олимпиаду-2022 – в Пекин она не поедет из-за возрастного ценза. Видимо, этот фактор позволяет воспитаннице «Хрустального» творить настоящие чудеса на старте сезона. После потрясающего выступления на дебютном этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске Акатьева отправилась в Польшу, где выглядела даже лучше. И только чересчур строгое судейство в отношении новой звезды Тутберидзе не позволило ей обновить собственное достижение.
В произвольной программе в Гданьске Соня буквально парила надо льдом под музыку из мультфильма «Мулан». Помарка на выезде с тройного акселя в самом начале проката никак не повлияла на её настрой, и фигуристка из России изумила немногочисленную публику сразу тремя четверными – один краше другого. Визуально легчайший каскад четверной тулуп – тройной тулуп, почти идеальный сольный квад-сальхов и абсолютно сенсационный каскад четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер – такого в одном прокате не делал никто и никогда.
Акатьева стала первой фигуристкой в истории, чисто исполнившей тройной аксель и три четверных прыжка в одной программе. Наши девочки продолжают расширять границы возможного!
Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
«Друзья, круто! Соня молодец. Я безумно горжусь, что у нас есть возможность наблюдать за таким катанием», — не скрывала восторгов по поводу проката Акатьевой Евгения Медведева, комментировавшая соревнования в эфире Первого канала.
Судьи снова поскупились на оценки для российской суперфигуристки, пусть и не так явно, как накануне. Обидно, конечно, что из-за своеобразной линии судейства в Польше выдающийся прокат Акатьевой не был отмечен столь же выдающимися оценками. Но в данном случае куда важнее сам факт блестящей формы нашей главной юниорки и её исторического выступления. Такого набора прыжков в одной программе нет даже у феноменальной Александры Трусовой.
Двойной успех российских девочек
Если не быть в курсе деталей, то вполне можно было подумать, что Акатьева выступает в качестве приглашённой звезды – уж настолько ярче, быстрее и зрелищнее всех она каталась. Тем более реальная борьба за награды развернулась до её появления на льду. И тут у российских болельщиков тоже есть повод для радости. Елизавета Куликова, занимавшая четвёртое место после короткой программы, безошибочно откатала произвольную и буквально вырвала серебро у кореянки Цзя Шин. Подопечная Сергея Давыдова опередила соперницу из Азии всего на 0,03 балла.
Юниорки. Итоговое положение
1. Софья Акатьева (Россия) – 225,64.
2. Елизавета Куликова (Россия) – 183,44.
3. Цзя Шин (Южная Корея) – 183,41.
Следующего выступления Акатьевой мы вправе ждать в финале юниорского Гран-при. Там уровень соперничества должен быть посерьёзнее, но пока не видно никого, кто мог бы помешать Соне завоевать все титулы по юниорам.
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