Бывшая фигуристка Тутберидзе упала трижды за 15 секунд. Алёна, что это было? Видео

Удивительный конфуз россиянки в Нур-Султане. Канышева обыгрывала Щербакову в финале Гран-при, а теперь проваливается в танцах на льду.

Три падения в одном прокате — настоящая катастрофа для любой фигуристки. А тем более для представительницы танцев на льду, где даже не надо исполнять прыжки. К сожалению, именно такая неприятность постигла юную российскую фигуристку на соревнованиях в Казахстане. Причём не кого-нибудь, а бывшую ученицу Этери Тутберидзе и финалистку юниорской серии Гран-при.

Алёна Канышева выглядела так, будто впервые вышла на лёд, а на её партнёра было жалко смотреть.

Так и хочется спросить: Алёна, что это вообще было?

Неприятный курьёз известной российской фигуристки

Выступление российского танцевального дуэта Алёна Канышева/Андрей Пылин в ритм-танце на мемориале Дениса Тена в Нур-Султане обернулось курьёзом. Ребята вышли на лёд в ярких блестящих нарядах и старались соответствовать зажигательному ритму хитов Boney M Bahama Mama и Sunny. Казалось, что им немного не хватало скорости, но этот недостаток меркнет по сравнению с тем, что случилось в концовке выступления.

Сначала Алёна споткнулась, держа за руки партнёра, и упала. Андрей помог ей подняться, но уже через несколько секунд фигуристка не смогла устоять на ногах, перекатившись через спину партнёра. А поднявшись, тут же упала снова. В итоге три падения за 15 секунд. И это в танцах на льду, где даже не надо исполнять прыжки. После завершения проката оба фигуриста выглядели расстроенными. На Андрея вообще было жалко смотреть. Казалось, он искренне не понимает, что только что произошло. Этим же вопросом задавались и зрители.

Трансляция на канале Denis Ten Forever в YouTube. Права на видео принадлежат International Skating Union.

Падения Канышевой стоили дуэту трёх штрафных баллов. После ритм-танца подопечные Екатерины Волобуевой и Ксении Румянцевой занимают последнее, шестое место и имеют небольшие шансы подняться выше. Зато именно их выступление наберёт максимальное количество просмотров, поскольку такие курьёзы в фигурном катании встречаются крайне редко.

Канышева побеждала Щербакову и прыгала четверной

Особенно удивляет, что такие странные и досадные ошибки совершила фигуристка, добивавшаяся успеха на престижных международных турнирах. Достаточно сказать, что в активе Канышевой есть победа над действующей чемпионкой мира Анной Щербаковой, причём случилась она менее трёх лет назад.

После двух вторых мест на этапах юниорского Гран-при — 2018 Алёна, тренировавшаяся тогда у Светланы Пановой, неожиданно для многих пробилась в финал серии. А в Канаде взяла да и оставила группу Этери Тутберидзе без полного пьедестала. Не обладая прыжками ультра-си, хрупкая одиночница поразила чистым и нежным катанием и завоевала бронзу в финале Гран-при.

Уже через несколько месяцев талантливая фигуристка перешла в группу Тутберидзе и даже освоила четверной тулуп, однако продемонстрировать его на соревнованиях так и не смогла.

Закончила карьеру одиночницы у Тутберидзе и ушла в танцы

Из-за травмы Алёна пропускала старт за стартом, а в январе 2020 года была вынуждена завершить карьеру в одиночном катании. Тогда особо подчёркивалось, что повреждение спортсменка получила ещё до перехода в «Хрустальный».

Совсем бросить фигурное катание Канышева не захотела и решила попытать счастья в танцах на льду. Для 19-летнего Андрея Пылина Алёна стала уже пятой партнёршей за четыре года. К сожалению, показать по-настоящему высокие результаты у пары пока не получается. После победы среди юниоров на турнире в Минске у поклонников дуэта забрезжила надежда на прорыв, однако конфуз в Казахстане свидетельствует о том, что впереди у Алёны и Андрея ещё очень много работы.

И всё-таки хочется пожелать Канышевой успеха. Будет обидно, если она запомнится в танцах лишь как девочка, упавшая трижды за 15 секунд.