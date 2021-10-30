«Хотя бы принесите извинения!» Почему тренера лучшего фигуриста мира выставили с Гран-при

Лучший фигурист мира американец Нэйтан Чен будет вынужден выступать в произвольной программе этапа Гран-при в Канаде в одиночестве. Его тренера Рафаэля Арутюняна выставили с турнира за нарушение антиковидных правил.

Всё бы ничего, но у знаменитого специалиста отняли аккредитацию за нарушение запретительной разметки, которой на тот момент попросту не было.

А вместо извинений Рафаэля заставили покинуть стадион и освободить номер в отеле.

Тренера лишили аккредитации за нарушение правил «пузыря»

На этапе Гран-при в Ванкувере произошёл неприятный инцидент. Тренера трёхкратного чемпиона мира американца Нэйтана Чена выставили с турнира, лишив аккредитации. Виной этому стало случайное нарушение Рафаэлем Арутюняном антиковидных правил. После окончания мужской короткой программы тренер задержался на соревнования танцоров, так как Игорь Шпильбанд попросил его посмотреть на выступление одного из дуэтов.

Американский специалист поднялся на трибуну, внимательно разглядывая знаки, чтобы не нарушить строгие правила «пузыря». Арутюнян уверяет, что всё это время он сидел в маске и рядом с ним никто не находился. После окончания соревнований танцоров тренер направился вниз. Но тут его застал представитель оргкомитета и объявил, что Рафаэль вышел за пределы запретительной разметки. Арутюнян был обескуражен.

«Когда я стал им объяснять, что не видел запретительной разметки, они сказали: мол, да, они в курсе, что разметки не было, но сейчас она уже сделана — как раз с тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. А мой случай они хотят сделать показательным — в назидание другим», — объяснил Арутюнян в интервью RT.

Арутюняна подставили организаторы

По сути, Рафаэля выставили с турнира по недосмотру организаторов. Американского специалиста сделали виноватым в том, что он нарушил разметку, которой на момент начала соревнований и не было. За ошибку оргкомитета приходится отвечать Арутюняну и его спортсмену, который теперь должен выходить на произвольную без сопровождения наставника. Арутюнян возмущён тем, что перед ним и Нэйтаном никто даже не извинился.

«Я сначала даже не понял. Переспросил: «Получается, что вместо того, чтобы извиниться передо мной и моим спортсменом, вы сейчас выставляете меня виноватым, чтобы было на кого переложить вину за собственный недосмотр?» Ведь по сути оргкомитет просто не выполнил свою профессиональную работу. Не разметил знаки, не поставил заграждение, не посадил дежурного сотрудника в том месте, где существует вероятность выхода людей за границы «чистой» зоны. А ISU не проконтролировал это должным образом. На самом деле меня гораздо больше возмутило другое: ну хорошо, я нарушил правила, меня за это наказали. Но чисто по-человечески вы хотя бы принесите извинения за случившееся!» — возмущался тренер в интервью Елене Вайцеховской.

Чену придётся выходить на соревнования в одиночку

Арутюнян пытался разрешить ситуацию с представителем ISU Виландом Людерсом, который отвечает в Ванкувере за организацию. Но и это не помогло. По словам специалиста, Людерс начал разговаривать с ним на «предельно повышенных тонах». В его присутствии у Рафаэля и изъяли аккредитацию с ремаркой, что он теперь опасен для всех, кто остался в «пузыре». Тренера отправили с арены на машине и сразу же дали номер в другом отеле. Но Арутюнян от переселения отказался. Американская федерация зарезервировала специалисту номер в том же отеле, где он и жил, но в другом крыле.

После лишения аккредитации Рафаэль может присутствовать на турнире только в качестве зрителя. От личного контакта с Нэйтаном Ченом он теперь отрезан. Трёхкратному чемпиону мира придётся самостоятельно тренироваться и в одиночку выходить на произвольную программу. Но Арутюнян за своего ученика не переживает.

«За Нэйтана я спокоен: он сразу сказал, чтобы я не переживал за него. И что я вообще могу раньше уехать из Ванкувера, если посчитаю нужным. Но я, конечно же, останусь. Будем кататься по переписке…» — сказал специалист.