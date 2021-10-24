Лучший фигурист мира сорвался на Гран-при. Американца не спасает даже работа с психологом

Соревнования мужчин на этапе Гран-при в США преподнесли настоящую сенсацию — трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен проиграл впервые за 3,5 года. Падения, «бабочки» — такого от американского гения точно не ждали. Похоже, в мужском фигурном катании новый герой, а у старого серьёзные психологические проблемы.

Пока Чена не спасает даже работа с психологом.



Успеет ли он выйти из кризиса до Олимпиады?

Чен сенсационно упустил золото на этапе Гран-при

Соревнования мужчин на этапе Гран-при в США закончились настоящей драмой. Трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен упустил победу впервые с Олимпиады-2018, пропустив вперёд сразу двух конкурентов. Первым тревожным звонком стал провал в короткой программе, где американец не справился с двумя из трёх прыжков. Иронично, что всё это произошло под уже печально известную песню Бенджамина Клементина «Немезида» — именно под неё Нэйтан катался на Олимпийских Играх в 2018 году, также сорвав короткую программу. Видимо, американский гений решил взять реванш за прошлую неудачу, но что-то пошло не так — фигурист набрал непривычно низкие баллы и откатился на четвёртое место.

Казалось, в произвольной Нэйтан реабилитируется и, как на чемпионате мира в Стокгольме, сможет избежать ситуации. В пользу его камбэка говорил и немыслимый контент из шести четверных прыжков. Столько же он пытался прыгать в Пхёнчхане, и вновь не обошлось без ошибок. Две «бабочки» на квадах ощутимо «порезали» техническую базу фигуриста, и даже при лояльном судействе на домашнем этапе Нэйтан получил менее 200 баллов — не тот результат, который мы привыкли у него видеть. В итоге Чена опередили Сёма Уно из Японии и коллега Нэйтана по сборной Винсент Чжоу, выдавший прокат жизни с пятью квадами и двумя тройными акселями.

«Всё, что я могу сделать, — извлечь уроки из этого турнира и двигаться дальше. Когда-нибудь это непременно должно было случиться. Это не разрушит меня. Я доволен тем, чего добился. Попытаться что-то сделать и достичь этого — разные вещи. Четверной риттбергер — это то, в чём я хочу бросить вызов самому себе, но не знаю, где это случится в текущем сезоне. Чем больше вы выкладываетесь, тем больше рискуете», — прокомментировал своё выступление Чен.

Колоссальное давление подкосило чемпиона мира

Проигрыш американца стал для всех полной неожиданностью, породив множество разговоров о том, что идола фигурного катания сверг новый герой. Космического Чена поспешили списать со счетов. Тем не менее это преждевременно, поскольку есть несколько отягощающих обстоятельств, которые повлияли на окончательный результат. В первую очередь — отсутствие соревновательной практики: для Нэйтана выступление в Лас-Вегасе стало первым в сезоне. Фигурист не смог принять участие в турнирах серии «Б» из-за коронавирусных ограничений.

В последние годы психологическая устойчивость считалась главным преимуществом Чена, но в этот раз спортсмен дал слабину. И это обоснованно: после триумфа на чемпионате мира в Стокгольме на фигуриста оказывается колоссальное давление. Нэйтана, как в своё время и Юдзуру Ханю, записали в ранг небожителей, ожидая от него по пять четверных в каждом прокате. Но, как заметил сам фигурист, он лишь человек, и ему свойственно ошибаться. Ученик Рафаэля Арутюняна говорит об этом открыто и не стесняется признаваться в том, что нуждается в квалифицированной психологической помощи.

«Мне кажется, психическое здоровье — это то, о чём каждый человек должен постоянно заботиться каждый день. Я начал работать со спортивными психологами, и возможность поговорить с кем-то обо всём, что происходит в спорте и за его пределами, была очень важна. На твоём пути всегда находится то, что тебе помогает, и то, что мешает. Нужно научиться понимать, что есть что, и сосредоточиться именно на том, что приносит пользу», — говорил фигурист в подкасте Olympic Channel.

Но пока знаменитому американцу не помогает даже работа с психологом. Лучший фигурист мира сорвался на домашнем турнире и обескуражил болельщиков.

Кризис американского гения

Конечно, поражение Чена в начале олимпийского сезона не может не волновать, но паниковать рано. Вряд ли одно соревнование сможет отразиться на безупречном имидже американского гения. Фигурист только набирает нужные кондиции — контент из шести четверных требует высокой концентрации и физической подготовки. Новые программы необходимо накатывать, оттачивая и непрыжковые элементы. И с этим у Нэйтана всё в порядке. Постановки от Ше-Линн Бурн отлично подходят спортсмену, подчёркивая его сильные стороны. Известный тренер Татьяна Тарасова отметила, что американец прекрасно чувствует музыку, — это стопроцентное попадание в образ.

«Нэйтан Чен проиграл впервые за долгое время, но у него выдающаяся программа! Это необыкновенное проникновение в музыку Моцарта, глубокое погружение в неё. Если он прыгнет лутц и сальхов — которые он не сделал — всё будет иначе. Мальчик, который выиграл, катался чисто. Чжоу — молодец! Но Чен… Я не могла спать всю ночь», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Кризис Чена вряд ли сильно увеличит шансы российских фигуристов на медаль Олимпиады в Пекине, зато наблюдать за борьбой в мужской части соревнований станет значительно интереснее.