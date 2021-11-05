«Обещаю, что такого не повторится». Необъяснимая ошибка Щербаковой на Гран-при. Видео

На этапе в США в 2019 году Аня упала на ровном месте и едва не расплакалась. А уже на следующий день установила историческое достижение!

Мировые рекорды Камилы Валиевой, пять квадов Александры Трусовой и сенсационная стабильность Елизаветы Туктамышевой отодвинули на второй план действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Впрочем, Ане не привыкать находиться в тени соперниц и вырываться под свет софитов из-за их спин.

На своём дебютном этапе Гран-при в октябре 2019 года Щербакова допустила необъяснимую ошибку в короткой программе, упав на ровном месте. Спортсменка корила себя за «глупую ошибку» и с трудом сдерживала слёзы.

А на следующий день установила потрясающее достижение и вписала своё имя в историю.

Падение на ровном месте и критика от Тутберидзе

Щербакова дебютировала на взрослом уровне в статусе наименее заметной ученицы Тутберидзе. Пока Трусова и Косторная брали престижные титулы, Аня то восстанавливалась от перелома ноги, то боролась с квадами. Даже несмотря на победу на чемпионате России — 2019, хрупкая фигуристка находилась в тени более ярких соперниц. Оттого и судьи на взрослом уровне приняли Щербакову холодно. Ученицу Тутберидзе оценивали со всей строгостью и щедрыми баллами одаривать не спешили. Но это совершенно не мешало Ане побеждать, оставляя конкуренток далеко позади. Щербакова установила историческое достижение на первом же взрослом этапе Гран-при — Skate America — 2019.

Но этому предшествовало неудачное выступление в короткой программе. Аня допустила редкую и достаточно нелепую ошибку на дорожке шагов. Щербакова уверенно исполнила все прыжковые элементы, после чего зацепилась коньком за лёд и упала на ровном месте. Заканчивала выступление фигуристка без настроения. После проката Аня закрывала лицо рукой и едва сдерживала слёзы.

«Это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится. Постараюсь сделать для этого всё возможное. Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться. Я постараюсь завтра собраться и показать то катание, на которое я способна», — говорила Щербакова после проката.

Помимо нелепого падения, протокол фигуристки испортил спорный недокрут на каскаде лутц — риттбергер. Алексей Ягудин был очень удивлён ошибке, отмеченной судьями, и утверждал, что оба прыжка были исполнены отлично. В итоге Щербакова получила за своё выступление совсем скромные 67,60 балла, что принесло ей промежуточное четвёртое место.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Удивительно, но ни одна россиянка не смогла войти в топ-3 в короткой программе. Елизавета Туктамышева ошиблась на всех прыжках, кроме тройного акселя, и оказалась пятой. А Станислава Константинова полностью провалила прокат и стала последней. Результаты россиянок выглядели удручающе. Лидерство с приличным отрывом захватила американка Брейди Теннелл.

Щербакова поставила рекорд и восхитила иностранцев

После короткой программы за наших девушек было тревожно, но в произвольной всё встало на свои места. Аня и Лиза, единственные из всех участниц этапа, зашли на прыжки ультра-си. А ученица Тутберидзе и вовсе замахнулась на рекорд. Впервые в истории женского катания Щербакова чисто исполнила два четверных лутца в одной программе.

«Просто исторические соревнования. То, что сегодня сделала Щербакова, показала два таких лутца четверных, – это впервые в истории, такие рекорды ставятся на много лет вперёд. Сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов», — восхищалась Татьяна Тарасова.

Аня полностью реабилитировалась после нелепой ошибки в короткой программе и выдала потрясающий прокат. Возможно, сейчас тот контент Щербаковой уже не вызывает такого удивления, но два года назад это был настоящий прорыв. Вместе с Александрой Трусовой Аня запустила в фигурном катании принципиально новую эпоху. В восторге были даже иностранные СМИ.

«Анна Щербакова затмила шоу на Skate America. Она подняла планку до небес четверными прыжками», — писал Olympic Channel.

«Россиянка Анна Щербакова исполнила ослепительную произвольную программу с двумя четверными прыжками и сменой костюма по ходу выступления», — сообщал Japan Times.

Трюк со сменой наряда произвёл особое впечатление на иностранцев. Арена Лас-Вегаса озарилась громкими возгласами, как только платье Ани обрело другой цвет. Судя по реакции, американцы больше удивились фишке со сменой костюма, нежели историческим квадам Щербаковой.

Статус Щербаковой оказался под угрозой

Арбитры строго отнеслись к россиянкам в Лас-Вегасе. Прекрасный прокат Туктамышевой с двумя идеальными трикселями оценили хуже, чем не лучшее выступление Брейди Теннелл. Придрались судьи и к выдающемуся прокату Щербаковой — Ане поставили весьма спорные недокруты на двух каскадах. Но на итоговый расклад странное отношение судей к россиянкам не повлияло. Туктамышева проиграла американке прежде всего короткой программой и оказалась третьей. А Щербакову не могли лишить победы даже мелкие неточности. Аня оторвалась от ближайшей соперницы на 10 баллов и одержала первую серьёзную международную победу.

За два сезона Щербакова прошла путь от самой недооценённой ученицы Тутберидзе до лучшей фигуристки мира. Но уже в этом году Аня рискует лишиться своего статуса. Сезон чемпионка начала неуверенно, проиграв на турнире в Будапеште Майе Хромых. Шанс на реванш выпадет ей уже на Гран-при в Турине. Остаётся лишь добавить, что пока Щербакова ни разу не проигрывала на этапах престижной серии.