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Фигурное катание, Гран-при Италии: мужчины, видео — неожиданное серебро Коляды, провал лидеров, феерия от Кагиямы

Коляда вымучил награду на Гран-при. Очень странный турнир фигуристов в Италии
Екатерина Авдонина
Фигурное катание, Гран-при Италии
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Михаил допустил много ошибок, но остальные катались ещё хуже. Все, кроме феноменального японца, восхитившего Ягудина.

Как ни парадоксально, но мужской турнир на этапе Гран-при в Турине по драматургии и непредсказуемости больше напоминал традиционные соревнования одиночниц. Победитель и серебряный призёр после короткой программы не попадали в топ-3, а промежуточный лидер и вовсе сорвал прокат.

Радует, что в этой свистопляске удача улыбнулась Михаилу Коляде. Лучший фигурист России даже с ошибками завоевал серебро, проиграв только феноменальному японцу.

Очень странный турнир фигуристов на Гран-при.

Алиев не смог реабилитироваться за короткую программу

Для российских фигуристов выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Италии обернулось кошмаром. Дмитрий Алиев сорвал все прыжковые элементы и оказался на 10-й позиции. Такой результат откровенно разочаровал — чемпион Европы корил себя за ошибки, признаваясь, что подвёл не только себя, но и людей, которые работают с ним. Тем не менее тренерский штаб поддержал фигуриста в трудной ситуации.

«Только ты и твоя команда знают, какие преграды ты преодолеваешь, мы уважаем твой путь! И желаем терпения и веры в свои силы! Любим! Верим! Всегда рядом!» — заявили в группе Евгения Рукавицына.

Однако в произвольной у Димы получилось немногим лучше, чем в короткой. Нежная постановка под вальс Энтони Хопкинса выглядела несовершенно из-за многочисленных ошибок. Дима упал с четверного лутца в начале, а затем вместо квад-тулупа в каскаде прыгнул лишь тройной. Были и другие помарки: вращения третьего уровня, неуверенная дорожка шагов — всё это отразилось на результате — 146,60 балла, в сумме — 217,67.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Фигурист открыто признаёт, что у него есть проблемы, о которых он пока не может рассказать публично. Хочется надеяться, что тренеры услышат своего подопечного и смогут выработать правильную стратегию на этот сезон. Хотя, говоря откровенно, попадание Димы на Олимпиаду пока кажется маловероятным.

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Японец устроил на льду настоящую войну

Молодой российский фигурист Пётр Гуменник трансформировал разочарование от неудачи в короткой программе в спортивную злость. Как ни странно, это сработало: петербуржец представил мощную постановку под «Спартак» Арама Хачатуряна и выглядел в ней очень органично. Ему удалось соединить силовое размашистое катание и невероятную пластику — видно, что Петя много работал над непрыжковыми элементами.

Технически фигурист выступил более ровно, чем накануне, но без ошибок не обошлось: Гуменник упал с сольного сальхова и сдвоил тройной лутц. Тем не менее спортсмен боролся за каждый элемент: и сольный квад-тулуп, и сложнейший каскад из четверного сальхова и двойных тулупа и риттбергера выглядели великолепно. На хорошие плюсы выполнил Пётр тройной аксель и коронный каскад лутц-риттбергер во второй половине программы. Арбитры оценили его выступление довольно щедро: 149,95 балла, всего — 226,76.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

После Гуменника на лёд вышел японец Юма Кагияма, также провалившийся в короткой программе. Вице-чемпион мира остался без каскада и потерял баллы на грязно выполненном кваде. По его признанию, фигуриста захватили эмоции и страх ошибок. В произвольной программе Юма собирался реабилитироваться за прошлую неудачу и блестяще справился с этой задачей. Кагияма представил яркую постановку под саундтрек из фильма «Гладиатор». Сольный четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов — всё было исполнено на высочайшем уровне. И даже некоторые огрехи на других элементах не смазали общего впечатления от его выступления. Больше 197 баллов за произвольную — судьи точно не скупились на оценки.

«Учитесь, парни! Мы увидели настоящую войну на льду. Этот парень просто зверь!» — эмоционально прокомментировал прокат Кагиямы Алексей Ягудин.

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Коляда с ошибками завоевал серебряную медаль

Под давлением выступал и Михаил Коляда. После падения в короткой программе фигурист подвергся критике от олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, и, хотя его слова звучали местами жёстко, вряд ли специалист окончательно потерял веру в Мишу. Впрочем, как и большинство фанатов, которые с нетерпением ждали проката «Списка Шиндлера» на туринском льду.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Постановка в исполнении Коляды заиграла новыми красками, особенно хороша была дорожка шагов во второй половине программы. Однако и шероховатости были: ученик Алексея Мишина совершил степ-ауты на четверных сальхове и тулупе, а необъяснимая ошибка на тройном риттбергере и вовсе лишила Мишу шансов на лидерство. 181,25 балла он набрал за свой прокат, в сумме — 273,55.

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Удивительно, но все три фигуриста, обошедшие Коляду в короткой программе, в произвольной сдали позиции и оступились. В итоге Миша так и остался вторым, уступив только умопомрачительному японцу Кагияме. Коляда буквально вымучил награду на Гран-при. Отличный результат для начала сезона, но всё-таки хочется, чтобы в дальнейшем Михаил добивался результатов благодаря безошибочному катанию, а не подаркам со стороны соперников.

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