Коляда вымучил награду на Гран-при. Очень странный турнир фигуристов в Италии

Как ни парадоксально, но мужской турнир на этапе Гран-при в Турине по драматургии и непредсказуемости больше напоминал традиционные соревнования одиночниц. Победитель и серебряный призёр после короткой программы не попадали в топ-3, а промежуточный лидер и вовсе сорвал прокат.

Радует, что в этой свистопляске удача улыбнулась Михаилу Коляде. Лучший фигурист России даже с ошибками завоевал серебро, проиграв только феноменальному японцу.

Очень странный турнир фигуристов на Гран-при.

Алиев не смог реабилитироваться за короткую программу

Для российских фигуристов выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Италии обернулось кошмаром. Дмитрий Алиев сорвал все прыжковые элементы и оказался на 10-й позиции. Такой результат откровенно разочаровал — чемпион Европы корил себя за ошибки, признаваясь, что подвёл не только себя, но и людей, которые работают с ним. Тем не менее тренерский штаб поддержал фигуриста в трудной ситуации.

«Только ты и твоя команда знают, какие преграды ты преодолеваешь, мы уважаем твой путь! И желаем терпения и веры в свои силы! Любим! Верим! Всегда рядом!» — заявили в группе Евгения Рукавицына.

Однако в произвольной у Димы получилось немногим лучше, чем в короткой. Нежная постановка под вальс Энтони Хопкинса выглядела несовершенно из-за многочисленных ошибок. Дима упал с четверного лутца в начале, а затем вместо квад-тулупа в каскаде прыгнул лишь тройной. Были и другие помарки: вращения третьего уровня, неуверенная дорожка шагов — всё это отразилось на результате — 146,60 балла, в сумме — 217,67.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Фигурист открыто признаёт, что у него есть проблемы, о которых он пока не может рассказать публично. Хочется надеяться, что тренеры услышат своего подопечного и смогут выработать правильную стратегию на этот сезон. Хотя, говоря откровенно, попадание Димы на Олимпиаду пока кажется маловероятным.

Японец устроил на льду настоящую войну

Молодой российский фигурист Пётр Гуменник трансформировал разочарование от неудачи в короткой программе в спортивную злость. Как ни странно, это сработало: петербуржец представил мощную постановку под «Спартак» Арама Хачатуряна и выглядел в ней очень органично. Ему удалось соединить силовое размашистое катание и невероятную пластику — видно, что Петя много работал над непрыжковыми элементами.

Технически фигурист выступил более ровно, чем накануне, но без ошибок не обошлось: Гуменник упал с сольного сальхова и сдвоил тройной лутц. Тем не менее спортсмен боролся за каждый элемент: и сольный квад-тулуп, и сложнейший каскад из четверного сальхова и двойных тулупа и риттбергера выглядели великолепно. На хорошие плюсы выполнил Пётр тройной аксель и коронный каскад лутц-риттбергер во второй половине программы. Арбитры оценили его выступление довольно щедро: 149,95 балла, всего — 226,76.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

После Гуменника на лёд вышел японец Юма Кагияма, также провалившийся в короткой программе. Вице-чемпион мира остался без каскада и потерял баллы на грязно выполненном кваде. По его признанию, фигуриста захватили эмоции и страх ошибок. В произвольной программе Юма собирался реабилитироваться за прошлую неудачу и блестяще справился с этой задачей. Кагияма представил яркую постановку под саундтрек из фильма «Гладиатор». Сольный четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов — всё было исполнено на высочайшем уровне. И даже некоторые огрехи на других элементах не смазали общего впечатления от его выступления. Больше 197 баллов за произвольную — судьи точно не скупились на оценки.

«Учитесь, парни! Мы увидели настоящую войну на льду. Этот парень просто зверь!» — эмоционально прокомментировал прокат Кагиямы Алексей Ягудин.

Коляда с ошибками завоевал серебряную медаль

Под давлением выступал и Михаил Коляда. После падения в короткой программе фигурист подвергся критике от олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, и, хотя его слова звучали местами жёстко, вряд ли специалист окончательно потерял веру в Мишу. Впрочем, как и большинство фанатов, которые с нетерпением ждали проката «Списка Шиндлера» на туринском льду.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Постановка в исполнении Коляды заиграла новыми красками, особенно хороша была дорожка шагов во второй половине программы. Однако и шероховатости были: ученик Алексея Мишина совершил степ-ауты на четверных сальхове и тулупе, а необъяснимая ошибка на тройном риттбергере и вовсе лишила Мишу шансов на лидерство. 181,25 балла он набрал за свой прокат, в сумме — 273,55.

Удивительно, но все три фигуриста, обошедшие Коляду в короткой программе, в произвольной сдали позиции и оступились. В итоге Миша так и остался вторым, уступив только умопомрачительному японцу Кагияме. Коляда буквально вымучил награду на Гран-при. Отличный результат для начала сезона, но всё-таки хочется, чтобы в дальнейшем Михаил добивался результатов благодаря безошибочному катанию, а не подаркам со стороны соперников.