«Бонус Этери в действии». Иностранцев разозлил триумф российских фигуристок на Гран-при

Ученицы Тутберидзе борются даже после падений. Но вместо восхищения силой духа за рубежом их обвиняют в нечестной игре.

Российские фигуристки продолжают доказывать, что им нет равных в мире. На этапе Гран-при во Франции Анна Щербакова и Алёна Косторная уверенно захватили лидерство, несмотря на ошибки в произвольной программе. Обе фигуристки проявили бойцовский характер, не сдавшись после болезненных падений.

Однако их подвиг не произвёл никакого впечатления за рубежом. Напротив, иностранцы считают, что столь грубые ошибки должны были оставить россиянок без подиума.

Вместо того чтобы восхититься силой духа Ани и Алёны, за рубежом обвиняют наших девушек в нечестной игре.

«Анна и Алёна — две фигуристки с бойцовским характером»

Выступления Щербаковой и Косторной на этапе Гран-при в Гренобле никого не оставили равнодушным. Обе девушки больно упали в произвольной программе, но не сдались и завоевали золотую и серебряную медали. Аня и вовсе смогла собраться после очень странного и необъяснимого падения, которое до сих пор вызывает вопросы у многих болельщиков. Одни уверены, что Щербакова просто задумалась и пропустила момент входа в прыжок; другие же грешат на ужасное качество льда. Так или иначе психологически собраться после такой ошибки было крайне трудно. Но чемпионка мира не сдалась и после потерянного элемента исполнила идеальный четверной флип.

Сила духа Щербаковой поразила и специалистов, и простых зрителей. Вслед за Татьяной Тарасовой и Алексеем Ягудиным поддержали фигуристку и зарубежные коллеги. Десятикратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильда Чичча восхитилась бойцовским характером Ани.

«Очень хорошее катание от Анны. Она упала на прыжке только из-за потери баланса, в остальной части произвольной она была идеальна и сделала несколько отличных тройных прыжков. Мне очень понравилось её выступление. Высокие баллы в короткой программе помогли удержать лидерство.

Дело в характере. И Анна, и Алёна очень сильны, я сразу это заметила. Надо честно сказать, что техническая и психологическая подготовка от российских тренеров идеальна, я говорю это по своему опыту. Татьяна Тарасова научила меня драться, научила реагировать на каждую маленькую или большую ошибку с улыбкой. Всегда вы, русские, побеждаете, сражаясь, не теряя дух и сознание. Анна и Алёна — две фигуристки с бойцовским характером, они обе доказали это на соревнованиях», — сказала Чичча в разговоре с «ИноПроСпорт».

Под впечатлением от невероятного выступления Ани остались и иностранные болельщики, отметившие уникальную способность Щербаковой не сдаваться.

— Внутренняя сила Щербаковой поражает. Это было потрясающе.

— Я уважаю Анну. Она — боец.

— Может, у Ани и есть проблемы с контентом, но у неё чемпионское мышление. И отличная музыкальность.

«Зачем я смотрю соревнования, зная, что девочки Этери выиграют?»

Но далеко не всех впечатлил характер нашей чемпионки. Иностранцы остались недовольны чересчур высокими баллами Щербаковой. По их мнению, фигуристка, получившая 0 баллов за один из прыжков, не может быть выше спортсменки, чисто исполнившей свою программу. Речь идёт о японке Вакабе Хигути, которая приземлила тройной аксель, но из-за низких компонентов проиграла россиянке в произвольной программе.

— Зачем я смотрю соревнования, зная, что девочки Этери выиграют, каким бы плохим ни был их прокат?

— Что за чёрт?! Она сделала только шесть прыжков. Просто посмотрите на результат Ын Су Лим, которая также сделала шесть прыжков на прошлой неделе. Даже сравнивать не стоит.

— А есть где-нибудь книга жалоб? Я хочу написать судьям всё, что думаю.

— Анна набирает компоненты выше, чем Алёна и Вакаба вместе взятые. Кто-нибудь, дайте мне успокоительного.

«Алёна Косторная снова воспользовалась «бонусом Этери»

А сильнее всего досталось Косторной. Алёна оставила двоякое впечатление у зарубежных специалистов. На фоне эффектной короткой программы её произвольная показалась пустой и унылой. Кроме того, удивил выбор музыкального сопровождения. Так, известный тренер Татьяна Тарасова призналась, что новую постановку чемпионки Европы смотреть тяжело. Согласился с её мнением и американский аналитик Джеки Вонг, отметивший плохую композицию номера.

«Косторная обладает одними из самых сильных основ и плавностью движений среди женщин, но её произвольная программа не была особенно хорошо продумана и не имела той музыкальной интерпретации, на которую, как мы знаем, она более чем способна. В этой программе так мало логики, что последний фрагмент Билли Айлиш не помогает завершить программу», — написал Вонг на своей странице в «Твиттере».

Не самая удачная постановка должна была сказаться на оценках за артистизм, но даже с учётом того, что баллы Косторной ниже тех, что она зарабатывала раньше, многие уверены, что они всё равно несправедливо завышены. Алёну открыто обвинили в нечестной игре и использовании «русского бонуса».

— Бонус Этери в действии...

— Это возмутительно! Вакаба определённо была лучшей сегодня.

— Алёна Косторная снова воспользовалась «бонусом Этери». Нечестная игра со стороны русских.

— То, как Вакаба набрала бы как минимум 150, будь она россиянкой или американкой… Я искренне ненавижу это.

— Я просто жду, когда Этери вцепится своими когтями в мужское одиночное катание. Когда это произойдёт, фигурное катание окончательно умрёт.

Справедливости ради Вакаба действительно была хороша во Франции, но не настолько, как предполагают иностранные болельщики. Два недокрута и неверное ребро на тройном флипе против единственного падения на трикселе от Косторной. Очевидно, что Алёна свою серебряную медаль заслужила честно, равно как и место в финале Гран-при.