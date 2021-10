«Эти русские снова крадут медали!» Иностранцев возмутил триумф наших фигуристок в США

На первом крупном турнире сезона, этапе Гран-при в Лас-Вегасе, ученицам Этери Тутберидзе не было равных. Однако если выступавшая с травмой Александра Трусова восхитила всех и не оставила сомнений в своей победе, то второе место юной Дарьи Усачёвой спровоцировало оживлённые споры среди болельщиков и экспертов.

За рубежом многие уверены, что судьи втащили Усачёву на пьедестал за счёт пресловутого «русского бонуса». Соцсети переполнены гневными комментариями в адрес арбитров.

Смотреть на доминирование российских девочек с самого начала сезона многим просто невыносимо.

«Слава богу, она прыгнула один четверной»

Главным сюжетом женских соревнований в Лас-Вегасе стало преодоление Трусовой. Даже с травмой ноги Русская ракетка не стала полностью отказываться от сложных элементов и исполнила в произвольной программе чистейший четверной лутц. Американский журналист Филипп Херш отметил, что этого было вполне достаточно, чтобы с комфортным запасом выиграть соревнования.

Заметили изменения в поведении фигуристки и простые болельщики. Решение Трусовой не рисковать и снизить техническую базу поклонники одобрили.

— Слава богу, она прыгнула один четверной!

— Классно было видеть, что Саша Трусова действовала стратегически и побереглась. За этим намного приятнее наблюдать, чем за тем, как она падает с трёх квадов. Она выиграла соревнования благодаря своему уму.

— В конечном счёте спор Трусовой и Тутберидзе обернулся победой.

Поразила Трусова не только техникой и характером, но и невероятной энергией на льду. История про харизматичную злодейку Круэллу нашла отклик у американской публики. Журналист The New York Times Ноэль Мюррей отметил попадание в образ: «Александра Трусова в копии костюма злодейки из «Диснея» завершила выступление под песню «I Wanna Be Your Dog». Это было что-то особенное».

«Трусова даже близко не стоит рядом с Мияхарой»

Правда, не все были настроены столь оптимистично: канадская журналистка Беверли Смит попыталась разобраться в оценках за компоненты у девушек и в итоге пришла к неутешительным выводам. По её мнению, Трусова получила слишком много от судей. Сравнила она её результат с баллами, которые набрала действующая чемпионка мира Анна Щербакова в Стокгольме.

«Трусова, выигравшая бронзу на последнем чемпионате мира, набрала 217,20 балла тогда, в то время как другая россиянка Анна Щербакова выиграла с результатом в 233,17 балла. Трусова сегодня побила эту оценку всего с одним квадом. Но…

Каори Сакамото имеет самую высокую оценку за компоненты в произвольной программе — 70,23. Трусова четвёртая — с 69,00. Мияхара позади неё — 68,91. Но Трусова даже близко не стоит рядом с Мияхарой!» — написала Смит.

Иностранцы обвинили россиянок в краже медалей

Обеспокоена ситуацией и олимпийская чемпионка Меган Дюамель. Стоит сразу сказать, что канадка в прошлом сезоне неоднократно атаковала штаб Тутберидзе.

«Кто-нибудь из судей или специалистов может объяснить мне оценки Каори? Это была просто потрясающая произвольная программа. Начиная с музыки и заканчивая прыжками, презентацией и энергией, силой, скоростью. Я всегда остаюсь растерянной после её оценок. Не понимаю этого», — поделилась впечатлениями Дюамель.

Правда, в её посте всё-таки был какой-то подтекст, что не осталось незамеченным для подписчиков, которые сразу поняли, куда клонит специалист. Вот, что они ответили Меган.

— Каори обокрали. Спасибо Усачёвой.

— Усачёва должна была быть после Каори, она сделала столько ошибок в произвольной программе. Спасли только её паспорт и «бонус Этери».

— Дарью Усачёву снова нагло тянули судьи благодаря этому читерскому русскому бонусу.

Именно в адрес Усачёвой, а точнее её оценок, и была направлена основная критика иностранных болельщиков. Многие сочли, что Даша должна была проиграть Ён Ю и Сакамото, поскольку допустила ошибки в произвольной. Для ясности: Ён Ю упала в короткой программе, поэтому и уступила россиянке в общем зачёте. Но этот факт иностранцы предпочитают игнорировать.

— Сегодня мы имели удовольствие наблюдать два чудесных проката. Правда, не в исполнении золотого и серебряного медалистов. Такова реальность.

— Дьявол работает усердно, но Этери работает усерднее.

— Эти русские снова крадут медали.

— Зачем Этери настолько политизировать оценки Усачёвой? У неё почти нет шансов на Олимпиаду. Просто чтобы оценки ученицы Тутберидзе выглядели здорово. Но за что бонус?

— У Ён Ю украли серебряную медаль. Она её заслужила.