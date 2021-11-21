Необъяснимая ошибка Щербаковой. Фигуристка пострадала из-за луж на льду?

Спортсменов не раз подводила отвратительная заливка льда на турнирах во Франции. Фигуристы даже падали в лужи!

На Гран-при Франции Щербакова удивила странной ошибкой — фигуристка упала прямо на заходе на прыжок и осталась без элемента. Такого с Аней раньше не случалось никогда. Падение ученицы Тутберидзе на первом же элементе кажется необъяснимым.

Но если повнимательнее посмотреть на лёд, на котором выступала Щербакова, и вспомнить, что Гран-при проходит в Гренобле, то всё становится куда понятнее. Возможно, виной странному падению Ани оказались лужи. Французские турниры из года в год отличаются отвратительным качеством льда, из-за которого фигуристы совершают порой нелепые ошибки.

Спортсмены даже падали в лужи!

Необъяснимая ошибка Щербаковой

На Гран-при Франции с Щербаковой случилось необъяснимое. Аня совершила падение прямо на заходе на прыжок. Фигуристка хотела исполнить четверной лутц, но плашмя упала на лёд. Таких ошибок у ученицы Тутберидзе мы не видели никогда. После обидного падения Щербакова собралась и докатала программу на максимум. Но фигуристка призналась, что на протяжении всего проката её не оставляли мысли о неудавшемся лутце. Аня не могла понять, как такое вообще произошло.

«Я немного в шоке, потому что не понимаю, что случилось на первом прыжке. Всю программу я не могла понять, что же случилось на первом прыжке. Нужно время, чтобы осознать это, посмотреть запись выступления», — говорила Щербакова на пресс-конференции.

Падение Ани действительно выглядело очень странным. Фигуристка только толкнулась зубцом о лёд, как сразу же соскользнула. Возможно, всему виной оказалось отвратительное качество льда, которым уже не первый год отличаются турниры во Франции. Лужи и колдобины не раз подводили фигуристов и становились причинами падений.

Фигуристы не раз страдали из-за некачественного льда во Франции

Стоит вспомнить хотя бы чемпионат мира — 2012 в Ницце, на котором из-за некачественного льда золото упустили Траньков и Волосожар. Максим допустил нелепую ошибку на тодесе в короткой программе, уронив Татьяну и буквально сев в лужу. Одной из причин той оплошности Траньков назвал хрупкий лёд, который во время исполнения вращения начинал крошиться под нажимом конька.

Проблемы со льдом во Франции не ушли и спустя годы. На этапе Гран-при в Гренобле в 2019 году тренер «Хрустального» Сергей Дудаков с интересом фотографировал лужи на льду. Ох, сколько ж фигуристов в них искупалось на том турнире! Особенно обидно было Каори Сакамото, с которой в короткой программе произошла нелепая случайность чуть ли не хуже, чем с Щербаковой. Японка скрутила свой фирменный двойной аксель, но приземлилась прямо в лужу. Конёк фигуристки проскользнул, и она оказалась прямо в воде.

Так и в этом году, главными соперниками фигуристов оказались не другие спортсмены, а лужи и ямки на льду. «Да он даже не скользит!» — эмоционально воскликнул Денис Васильев после проката произвольной программы. Этап Гран-при в Гренобле стал настоящим челленджем для всех фигуристов. Но, возможно, самое страшное ждёт их только впереди. В этом сезоне чемпионат мира пройдёт, как вы уже, наверное, догадались, во Франции. Фигуристам нужно учесть этот момент и на всякий случай подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

Конечно, хочется верить, что к крупному турниру французы подготовятся достойно и, главное, научатся качественно заливать лёд. Но сильно рассчитывать на это не стоит, раз за столько лет сдвигов в лучшую сторону так и не произошло.