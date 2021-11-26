Ученица Тутберидзе выдала лучший прокат в истории. С Камилой просто нереально бороться!

На олимпийской арене «Айсберг» в Сочи случилось неминуемое. Камила Валиева выдала потрясающий прокат и показала лучший результат в истории! Мировой рекорд Алёны Косторной пал спустя два года. Ученица Тутберидзе доказала, что с ней просто нереально бороться. Бросить вызов юной конкурентке не смогла даже Елизавета Туктамышева с идеальным прокатом. Императрица проиграла Валиевой целых 7 баллов!

Потрясающие прокаты в Сочи позволяют говорить о том, что Лиза и Камила уже одной ногой в финале. Между ними и остальными фигуристками — целая пропасть. А вот Майя Хромых рискует остаться без финала. Она еле-еле забралась в пятёрку!

Американская любимица публики в тройке

В первой разминке интерес для российских болельщиков представляла австрийская фигуристка украинского происхождения Ольга Микутина, сенсационно ворвавшаяся в топ-10 чемпионата мира — 2021. В Сочи короткая программа девушке не удалась. Ошибки отправили её на 10-е место. Не задался прокат и у бывшей россиянки Виктории Сафоновой, ныне представляющей Беларусь.

Мэрайю Белл российские болельщики принимали как родную. Американка уже третий раз приезжает к нам на этап. Девушка признавалась, что вдохновляется российскими фигуристками. К своему сожалению, в Сочи Мэрайя идеально выступить не смогла. Белл допустила грубую ошибку на каскаде, сдвоив второй прыжок. Тем не менее баллы для такого проката американка получила неплохие — 69,37, а впоследствии смогла удержаться в тройке.

Вторую разминку открывала главная сенсация этого сезона — Луна Хендрикс. Бельгийка навязала борьбу нашим девушкам на этапе Гран-при в Италии, выиграв короткую программу. Однако в Сочи Хендрикс выступила неудачно. Фигуристка допустила ошибку на приземлении с каскада и совершила «бабочку» на флипе. Луна порадовала вдохновенным катанием, но с такими ошибками побороться за место в тройке лучших не смогла. Хендрикс была очень расстроена своим прокатом и едва сдерживала слёзы. За своё выступление Луна получила 64,44 балла. Не за таким результатом бельгийка ехала в Сочи.

Не задался прокат и у бывшей россиянки Екатерины Кураковой, ныне представляющей Польшу. Катя допустила ошибки на двух прыжковых элементах и осталась без каскада.

Валиева выдала лучший прокат в истории

Печальная тенденция с падениями затронула и нашу Майю Хромых. Ученица Тутберидзе уверенно начала прокат, идеально исполнив двойной аксель и тройной флип. Но затем упала с тройного лутца, оставшись без каскада. После досадной ошибки страстная блюзовая программа потеряла свою магию. Майя заметно расстроилась, а после проката едва сдерживала слёзы. За свою программу фигуристка получила 64,72 балла, уступив Белл и канадке Мэдлин Шизас. Хромых еле-еле забралась в пятёрку! В произвольной программе Майе нужно использовать все свои козыри, чтобы ворваться на пьедестал и попасть в финал Гран-при.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

После стольких неудачных прокатов подряд было тревожно и за Камилу Валиеву. Но ученица Тутберидзе не подвела. Фигуристка выдала просто неземное выступление! Камила с виду безусильно исполнила сложнейший тройной аксель с руками наверх, тройной флип и каскад лутц — тулуп. Но не только высоченными прыжками поразила Валиева. 15-летняя фигуристка выдала трогательный и проникновенный прокат, которым довела зрителей до мурашек. После своего выступления Камила не сдерживала радостных эмоций. А оценки и вовсе заставили фигуристку трепетать от счастья. Валиева превзошла мировой рекорд Алёны Косторной, установленный в финале Гран-при-2019, на два балла! Просто невероятно! С каждым турниром всё больше создаётся ощущение, что с Камилой бороться нереально.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Туктамышева была идеальна, но судьи её придержали

Мировой рекорд Валиевой ничуть не сбил настроя Елизаветы Туктамышевой. Императрица вышла на лёд полная уверенности. Кажется, будто фигуристка поймала кураж — это уже её третье безупречное выступление в этом сезоне. Лиза вновь поразила роскошным тройным акселем и безупречно исполнила все остальные элементы.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Туктамышева буквально заворожила зрителей своим чувственным танго «Обливион». Трибуны приветствовали фигуристку стоячими овациями. Казалось, сейчас Лиза вновь установит личный рекорд. Но судьи оказались не так щедры к ученице Мишина. Откровенно говоря, Туктамышеву придержали. Она получила всего 80,10 балла — крайне мало за такой шикарный прокат. А Валиевой Лиза и вовсе уступила более 7 баллов. Такой разрыв кажется необъяснимым.

Тем не менее итоги короткой программы девушек в Сочи не могут не радовать. Наши две потрясающие фигуристки захватили первые два места с огромным отрывом. Лиза и Камила одной ногой в финале! Остаётся надеяться, что в произвольной программе соотечественниц поддержит и Майя.