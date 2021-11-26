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Фигурное катание, Гран-при-2021/2022 в Сочи: короткая программа (женщины), онлайн-трансляция 26 ноября

Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Наши девушки в шаге от уникального достижения! LIVE
Яна Левхина
Елизавета Туктамышева
Комментарии
Впервые в истории серии Гран-при в финале могут оказаться сразу пять россиянок. Девочки, не подведите!

26 ноября в Сочи стартует этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22. В этом году заключительным стал российский этап, а значит, именно на нём разрешится главная интрига первой части сезона — кто же пройдёт в финал Гран-при. Наши девушки в шаге от уникального достижения. Впервые в истории в финале могут оказаться сразу пять российских одиночниц. Путёвку в Осаку уже заработали Анна Щербакова и Алёна Косторная. В эти выходные к ним могут присоединиться Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Для этого им достаточно занять место в тройке лучших.

В первый соревновательный день фигуристы выступят с короткими программами. Девушки выйдут на лёд в 19:25 по московскому времени.

Следите за жаркой битвой в онлайн-трансляции «Чемпионата»!

Фигурное катание, этап Гран-при в Сочи
Состав участников сочинского этапа Гран-при Полное расписание сочинского этапа Гран-при по фигурному катанию
Live Яна Левхина

Камила Валиева — фаворит сочинского Гран-при. Но главная интрига связана с тем, сможет ли ученица Тутберидзе превзойти рекорд Алёны Косторной в короткой программе.

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12:10 Яна Левхина

Состав участников сочинского этапа Гран-при

Женщины: Майя Хромых, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева (все — Россия), Рино Мацуике (Япония), Мэдлин Скизас (Канада), Ольга Микутина (Австрия), Виктория Сафонова (Беларусь), Мэрайя Белл (США), Ева Лотта Киибус (Эстония), Луна Хендрикс (Бельгия), Екатерина Куракова (Польша), Екатерина Рябова (Азербайджан)
Мужчины: Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Михаил Коляда (все — Россия), Ника Егадзе (Грузия), Роман Садовский (Канада), Кейдзи Танака (Япония), Брендан Керри (Австралия), Казуки Томоно (Япония), Михал Бржезина (Чехия), Камден Пулкинен (США), Морис Квителашвили (Грузия), Маттео Риццо (Италия)
Спортивные пары: Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов (все — Россия), Одри Лу/ Миша Митрофанов (США), Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия), Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада)
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов (все — Россия), Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Кейтлин Хаваек/Жан-Люк Бэйкер (США), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания), Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)

12:08 Яна Левхина

Полное расписание сочинского этапа Гран-при по фигурному катанию

26 ноября, пятница

13:30. Мужчины. Короткая программа
15:30. Танцы на льду. Ритм-танец
18:00. Спортивные пары. Короткая программа
19:25. Женщины. Короткая программа

27 ноября, суббота

13:30. Мужчины. Произвольная программа
15:40. Танцы на льду. Произвольный танец
17:30. Спортивные пары. Произвольная программа
19:10. Женщины. Произвольная программа

28 ноября, воскресенье

15:00. Показательные выступления

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