Впервые в истории серии Гран-при в финале могут оказаться сразу пять россиянок. Девочки, не подведите!

Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Наши девушки в шаге от уникального достижения! LIVE

26 ноября в Сочи стартует этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22. В этом году заключительным стал российский этап, а значит, именно на нём разрешится главная интрига первой части сезона — кто же пройдёт в финал Гран-при. Наши девушки в шаге от уникального достижения. Впервые в истории в финале могут оказаться сразу пять российских одиночниц. Путёвку в Осаку уже заработали Анна Щербакова и Алёна Косторная. В эти выходные к ним могут присоединиться Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Для этого им достаточно занять место в тройке лучших.

В первый соревновательный день фигуристы выступят с короткими программами. Девушки выйдут на лёд в 19:25 по московскому времени.

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